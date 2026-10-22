Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico - 22.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261022/evrosoyuz-uskoreno-ischet-peregovorschika-dlya-dialoga-s-putinym--politico-1083985292.html
Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico
Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico - 22.10.2026 Украина.ру
Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico
Европейские страны активизировали поиск переговорщика, способного эффективно защищать интересы Евросоюза в диалоге с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на дипломатов из ЕС 22 октября сообщает издание Politico
2026-10-22T07:02
2026-10-22T07:08
украина.ру
новости
politico
ес
европа
евросоюз
евросовет
россия
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/03/1082993489_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_5d3c1a3498acd9cd101b99e5962873e8.jpg
Отмечается, что вопрос стал особенно актуальным после поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург, где он провёл переговоры с президентом России."Правительствам европейских стран пришло осознание, что в скором времени им придётся назвать кого-то, кто встретится с российским лидером Владимиром Путиным в рамках прямых переговоров о мирном соглашении", — говорится в публикации.К настоящему моменту, пишет издание, в блоке пока нет консенсуса по возможной кандидатуре. Хотя в качестве возможных вариантов упоминаются президент Финляндии Александр Стубб и глава Евросовета Антониу Кошта.В пользу первого — его якобы хорошие отношения с американским лидером, а также исторический опыт дипломатического взаимодействия Хельсинки и Москвы. Второму приписывают способность более эффективно представлять интересы стран объединения, чем это ожидается от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.По словам европейского дипломата, чьё имя не раскрывается, от кандидата в оппоненты Путину также ожидают способность защищать позицию всего Евросоюза, а не только его ключевых стран.Путин ранее в качестве предпочтительной кандидатуры на роль посредника от ЕС в переговорах называл экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но не настаивал на ней. По его мнению, переговорщик не должен был отметиться резкими заявлениями в адрес России, в остальном его выбор — дело европейцев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261020/evropa-predlozhit-putinu-dva-varianta-mira-na-ukraine--financial-times-1083931776.html
европа
россия
сша
санкт-петербург
финляндия
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/03/1082993489_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_cdfbf21ea723b243cd4175a3c110efe8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, politico, ес, европа, евросоюз, евросовет, россия, владимир путин, сша, стив уиткофф, санкт-петербург, александр стубб, переговоры по украине 2026, международные отношения, международная политика, финляндия, дональд трамп, мир без границ
Украина.ру, Новости, Politico, ЕС, Европа, Евросоюз, евросовет, Россия, Владимир Путин, США, Стив Уиткофф, Санкт-Петербург, Александр Стубб, Переговоры по Украине 2026, международные отношения, Международная политика, Финляндия, Дональд Трамп, Мир без границ

Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico

07:02 22.10.2026 (обновлено: 07:08 22.10.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВЭФ-2026. Пленарное заседание
ВЭФ-2026. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейские страны активизировали поиск переговорщика, способного эффективно защищать интересы Евросоюза в диалоге с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на дипломатов из ЕС 22 октября сообщает издание Politico
Отмечается, что вопрос стал особенно актуальным после поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург, где он провёл переговоры с президентом России.
"Правительствам европейских стран пришло осознание, что в скором времени им придётся назвать кого-то, кто встретится с российским лидером Владимиром Путиным в рамках прямых переговоров о мирном соглашении", — говорится в публикации.
К настоящему моменту, пишет издание, в блоке пока нет консенсуса по возможной кандидатуре. Хотя в качестве возможных вариантов упоминаются президент Финляндии Александр Стубб и глава Евросовета Антониу Кошта.
В пользу первого — его якобы хорошие отношения с американским лидером, а также исторический опыт дипломатического взаимодействия Хельсинки и Москвы. Второму приписывают способность более эффективно представлять интересы стран объединения, чем это ожидается от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
По словам европейского дипломата, чьё имя не раскрывается, от кандидата в оппоненты Путину также ожидают способность защищать позицию всего Евросоюза, а не только его ключевых стран.
Путин ранее в качестве предпочтительной кандидатуры на роль посредника от ЕС в переговорах называл экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но не настаивал на ней. По его мнению, переговорщик не должен был отметиться резкими заявлениями в адрес России, в остальном его выбор — дело европейцев.
Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
20 октября, 07:45
Европа предложит Путину два варианта мира на Украине — Financial TimesЕвросоюз может предложить президенту Владимиру Путину два варианта мирного урегулирования на Украине — оба могут усилить настороженность России. Об этом говорится в опубликованной в ночь на 20 октября в The Financial Times статье британского обозревателя Гидеона Рахмана
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиPoliticoЕСЕвропаЕвросоюзевросоветРоссияВладимир ПутинСШАСтив УиткоффСанкт-ПетербургАлександр СтуббПереговоры по Украине 2026международные отношенияМеждународная политикаФинляндияДональд ТрампМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:28Закапывают начальство: ВСУ спешно строят подземный бункер под Конотопом
07:19Украина и Европа зашли в тупик. А Трамп "просто не любит Зеленского"
07:07Михаил Делягин: Пока США тайно скупают наш дизель, а Англия превращает Европу в колонию
07:02Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico
06:15Очередной блеф Зеленского: Эксперт объяснил, почему жалобы на Starlink — предвыборный трюк против Трампа
06:12Дмитриев прокомментировал миротворческие усилия Уиткоффа и Кушнера
06:03США и Европа не смогли: почему не получается договориться о мире
05:45Стамбульское дежавю? Турция предложила для переговоров по Украине свою площадку
05:30Последние 5 км до Запорожья: Кнутов назвал главную задачу "Востока", пока "зелёнка" скрывает маневры
04:55Силы ПВО отразили массированную атаку на Москву: уничтожены сотни БПЛА
04:30Куда ударит "Центр": Кнутов назвал приоритет после взятия Доброполья
04:26По Киеву работают ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
03:19Под Москвой менее чем за час сбили 68 БПЛА. Объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты
01:59"Ближе, чем когда-либо": Трамп оценил перспективы мира
01:17Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины
00:44Силы ПВО сбили над регионами России 424 украинских БПЛА
21:03Из песни слов не выкинешь: Данилко отказался переводить хиты Сердючки на украинский
20:30"Тотальная катастрофа": Европа не сможет воевать с Россией без США — Ищенко
20:26Польский пакет на паузе: скандал обернулся для Киева угрозой срыва военной поддержки
19:49Технический уровень: Москва и Киев дали зеленый свет на трехсторонние переговоры с США
Лента новостейМолния