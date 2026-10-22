https://ukraina.ru/20261022/evrosoyuz-uskoreno-ischet-peregovorschika-dlya-dialoga-s-putinym--politico-1083985292.html

Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico

Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico - 22.10.2026 Украина.ру

Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico

Европейские страны активизировали поиск переговорщика, способного эффективно защищать интересы Евросоюза в диалоге с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на дипломатов из ЕС 22 октября сообщает издание Politico

2026-10-22T07:02

2026-10-22T07:02

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Отмечается, что вопрос стал особенно актуальным после поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург, где он провёл переговоры с президентом России."Правительствам европейских стран пришло осознание, что в скором времени им придётся назвать кого-то, кто встретится с российским лидером Владимиром Путиным в рамках прямых переговоров о мирном соглашении", — говорится в публикации.К настоящему моменту, пишет издание, в блоке пока нет консенсуса по возможной кандидатуре. Хотя в качестве возможных вариантов упоминаются президент Финляндии Александр Стубб и глава Евросовета Антониу Кошта.В пользу первого — его якобы хорошие отношения с американским лидером, а также исторический опыт дипломатического взаимодействия Хельсинки и Москвы. Второму приписывают способность более эффективно представлять интересы стран объединения, чем это ожидается от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.По словам европейского дипломата, чьё имя не раскрывается, от кандидата в оппоненты Путину также ожидают способность защищать позицию всего Евросоюза, а не только его ключевых стран.Путин ранее в качестве предпочтительной кандидатуры на роль посредника от ЕС в переговорах называл экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но не настаивал на ней. По его мнению, переговорщик не должен был отметиться резкими заявлениями в адрес России, в остальном его выбор — дело европейцев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261020/evropa-predlozhit-putinu-dva-varianta-mira-na-ukraine--financial-times-1083931776.html

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