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Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico
Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico - 22.10.2026 Украина.ру
Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico
Европейские страны активизировали поиск переговорщика, способного эффективно защищать интересы Евросоюза в диалоге с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на дипломатов из ЕС 22 октября сообщает издание Politico
2026-10-22T07:02
2026-10-22T07:02
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Отмечается, что вопрос стал особенно актуальным после поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург, где он провёл переговоры с президентом России."Правительствам европейских стран пришло осознание, что в скором времени им придётся назвать кого-то, кто встретится с российским лидером Владимиром Путиным в рамках прямых переговоров о мирном соглашении", — говорится в публикации.К настоящему моменту, пишет издание, в блоке пока нет консенсуса по возможной кандидатуре. Хотя в качестве возможных вариантов упоминаются президент Финляндии Александр Стубб и глава Евросовета Антониу Кошта.В пользу первого — его якобы хорошие отношения с американским лидером, а также исторический опыт дипломатического взаимодействия Хельсинки и Москвы. Второму приписывают способность более эффективно представлять интересы стран объединения, чем это ожидается от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.По словам европейского дипломата, чьё имя не раскрывается, от кандидата в оппоненты Путину также ожидают способность защищать позицию всего Евросоюза, а не только его ключевых стран.Путин ранее в качестве предпочтительной кандидатуры на роль посредника от ЕС в переговорах называл экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но не настаивал на ней. По его мнению, переговорщик не должен был отметиться резкими заявлениями в адрес России, в остальном его выбор — дело европейцев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, politico, ес, европа, евросоюз, евросовет, россия, владимир путин, сша, стив уиткофф, санкт-петербург, александр стубб, переговоры по украине 2026, международные отношения, международная политика, финляндия, дональд трамп, мир без границ
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Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico
07:02 22.10.2026 (обновлено: 07:08 22.10.2026)
Европейские страны активизировали поиск переговорщика, способного эффективно защищать интересы Евросоюза в диалоге с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на дипломатов из ЕС 22 октября сообщает издание Politico
Отмечается, что вопрос стал особенно актуальным после поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург, где он провёл переговоры с президентом России.
"Правительствам европейских стран пришло осознание, что в скором времени им придётся назвать кого-то, кто встретится с российским лидером Владимиром Путиным в рамках прямых переговоров о мирном соглашении", — говорится в публикации.
К настоящему моменту, пишет издание, в блоке пока нет консенсуса по возможной кандидатуре. Хотя в качестве возможных вариантов упоминаются президент Финляндии Александр Стубб и глава Евросовета Антониу Кошта.
В пользу первого — его якобы хорошие отношения с американским лидером, а также исторический опыт дипломатического взаимодействия Хельсинки и Москвы. Второму приписывают способность более эффективно представлять интересы стран объединения, чем это ожидается от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
По словам европейского дипломата, чьё имя не раскрывается, от кандидата в оппоненты Путину также ожидают способность защищать позицию всего Евросоюза, а не только его ключевых стран.
Путин ранее в качестве предпочтительной кандидатуры на роль посредника от ЕС в переговорах называл экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но не настаивал на ней. По его мнению, переговорщик не должен был отметиться резкими заявлениями в адрес России, в остальном его выбор — дело европейцев.
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