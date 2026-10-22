https://ukraina.ru/20261022/plan-londona-po-spaseniyu-zelenskogo-provalilsya-1083978362.html

План Лондона по спасению Зеленского провалился

План Лондона по спасению Зеленского провалился - 22.10.2026 Украина.ру

План Лондона по спасению Зеленского провалился

Трамп продолжает комментировать действия и бездействие Зеленского. 20 октября президент США заявил: "Мы хотим, чтобы Зеленский заключил сделку. Он может заключить сделку". На следующий день, 21 октября, посланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Владимиром Путиным, а Зеленский остался в Осло ждать результатов.

2026-10-22T08:31

2026-10-22T08:31

2026-10-22T08:31

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"Многое зависит от того, удастся ли американской стороне услышать от России что-то новое", – заявил он.Но за внешне дипломатичной риторикой разворачивается куда более любопытная история, связанная с попытками Киева и Лондона изменить позицию американского президента. Причём началась она задолго до нынешней миссии Уиткоффа.Поездка Зеленского недельной давности в Лондон, 14 октября, состоялась в весьма неприятный для Киева момент. Отношения с Дональдом Трампом стремительно ухудшались, американцы, по утверждениям украинской стороны, ограничивали передачу разведданных и работу Starshield, возникли проблемы с поставками противоракет.Сам Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану жаловался: "Больно, когда президент Трамп выбирает одну сторону, и это не наша сторона". В Лондоне его приняли премьер Энди Бернэм и король Карл III, причём аудиенция в Букингемском дворце продолжалась около 25 минут.Официальные результаты визита оказались довольно скромными. Британцы объявили о дополнительной поставке лёгких зенитных ракет LMM, известных как Martlet, предназначенных в том числе для борьбы с реактивными беспилотниками. Но куда интереснее предполагаемая закулисная составляющая визита.Как писало издание Украина.ру, Карл III мог пообещать Зеленскому содействие в примирении с Трампом, а британский советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл занялся подготовкой соответствующей политической комбинации.Лондон намеревался предложить американскому президенту помощь на ноябрьских выборах в Конгресс, где республиканцам грозит потеря большинства в Палате представителей. А также помочь "освоить" замороженные российские активы, значительная часть которых сосредоточена в бельгийском Euroclear.Именно в этой логике особый смысл был в октябрьских встречах Зеленского в Брюсселе. Он встретился с Макроном, бельгийским премьером Бартом Де Вевером и королём Филиппом. Но ожидаемого прорыва по российским активам не последовало.Макрон ограничился заявлениями о военной помощи, а в официальном сообщении о двадцатиминутной встрече с Де Вевером речь шла о F-16, боеприпасах и защите энергетики. Тема Euroclear вообще не упоминалась.По сведениям источников, финансовая часть британской комбинации фактически провалилась. Париж не дал необходимого согласия, а бельгийское руководство сохранило прежнюю жёсткую позицию относительно использования российских средств. В результате предполагаемый британский план лишился одного из главных аргументов для торга с Трампом.И здесь на первый план выходит другая история, связанная с украинскими олигархами и их многолетними контактами в американском политическом истеблишменте.Пока Зеленский искал поддержки у Карла III, в Лондоне собралась примечательная компания украинских миллиардеров. На матче "Шахтёра" против АЕКа в VIP-ложе "Стэмфорд Бридж" оказались Ринат Ахметов*, Виктор Пинчук и Геннадий Буткевич (миллионер и совладелец "АТБ-Маркет"). Вместе с ними присутствовали глава ДТЭК Максим Тимченко и пропагандист Дмитрий Гордон**.Согласно сведениям источников, организацией контактов занимался Сергей Шефир – бывший первый помощник Зеленского, который после формального ухода из президентской администрации сохранил непосредственный доступ к своему давнему партнёру.С Буткевичем состоялся отдельный и довольно неприятный разговор. Предметом разногласий стали лицензии на разработку месторождений редкоземельных минералов, которые находятся в управлении и на контроле у Буткевича, и которые рассматривались окружением Зеленского в качестве своеобразного финансового резерва.Теперь же Буткевич попытался вывести соответствующие активы из-под прежних неформальных договорённостей, начав переговоры с американцами без оглядки на Зеленского и Ко. Говорят, ни о чем с Буткевичем в Лондоне не договорились.Куда существеннее предполагаемые договорённости с Ахметовым* и Пинчуком. По инсайдерской версии, оба согласились финансировать работу с американскими законодателями, способными осложнить Трампу проведение самостоятельной политики в отношении России и Украины. Причём распределение ролей выглядело вполне логичным с учётом многолетних связей обоих бизнесменов в Вашингтоне.Со стороны Ахметова* ключевым участником называют Джока Мендозу-Вилсона, многолетнего представителя международных интересов компании олигарха – SCM. Мендоза-Вилсон отвечал за республиканское направление.Пинчук, напротив, сосредоточился на демократах, используя собственные связи и контакты бывшего американского дипломата Джорджа Кента. Последний десятилетиями работал с украинской тематикой, занимал руководящие должности в посольстве США в Киеве и участвовал в слушаниях по импичменту Трампа в 2019 году. А главное, его заслуженно называют "отцом украинских майданов".Здесь стоит вспомнить, что политическое лоббирование давно стало привычным инструментом украинского крупного бизнеса. Например, структуры Пинчука финансировали консультационную работу бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. По данным The Irish Times, соответствующий контракт EastOne оценивался минимум в 300–400 тысяч евро ежегодно.К предполагаемой нынешней комбинации источники относят также американского юриста Эндрю Мака, раньше официально представлявшего интересы Зеленского в Вашингтоне.По факту, Лондон и Киев могли рассчитывать на весьма удобный механизм воздействия на Белый дом. Через республиканцев усиливать внутренние разногласия в партии Трампа, через демократов обеспечивать публичное давление на администрацию, а через двухпартийные инициативы создавать впечатление широкого политического консенсуса.И именно в таком контексте особенно интересно выглядят события последних дней в американском Конгрессе. Ещё 24 сентября с подачи упомянутого Эндрю Мака группа американских сенаторов выступила против возможного приглашения Владимира Путина на саммит G20 в Майами.В октябре последовало новое коллективное обращение с критикой российской политики Трампа. По имеющейся информации, в обоих случаях среди участников фигурировали Джин Шахин, Ричард Блюменталь, Джон Корнин, Роджер Уикер, Том Тиллис и Шелдон Уайтхаус.Конфигурация примечательна участием представителей обеих партий.Особенно интересны здесь республиканцы. Уикер возглавляет сенатский комитет по вооружённым силам, Корнин много лет работает в руководящих структурах партии, а Тиллис известен последовательной поддержкой Украины.Демократы Шахин и Блюменталь, в свою очередь, давно выступают за расширение санкционного давления на Россию. Именно такой состав позволяет критикам Белого дома предъявлять собственную позицию как двухпартийную, хотя за внешним единством могут стоять совершенно разные интересы.Следующий эпизод относится уже к 19 октября, когда Зеленский провёл закрытую видеоконференцию с американскими законодателями, среди которых назывались Блюменталь, Тиллис и Шахин.По сообщениям о содержании разговора, Зеленский жаловался на ограничения передачи американских разведданных, проблемы со Starshield и нехватку противоракет для Patriot. Фактически обсуждались инструменты, которыми администрация Трампа располагает для давления на Киев.Параллельно республиканец Брайан Фицпатрик выступил с угрозами парламентского контроля над решениями американских ведомств, связанными с ограничением помощи Украине. В этой последовательности обращает на себя внимание и позиция Джин Шахин, критиковавшей предполагаемые российско-американские договорённости по энергетике.Получается примечательная картина: одна группа политиков атакует дипломатическое сближение Вашингтона с Москвой, другая требует восстановить прежний объём военной поддержки Киева, третья пытается поставить под сомнение решения администрации через механизмы парламентского контроля.По версии источников издания Украина.ру, именно здесь могла проявиться работа лоббистских каналов, связанных с Ахметовым*, Пинчуком и их американскими партнёрами. И всё это происходит параллельно с очередной миссией Стива Уиткоффа, которой обсуждает украинское урегулирование с Зеленским и Путиным.В интервью Bloomberg 18 октября Зеленский довольно откровенно обозначил свои ожидания от американских выборов 3 ноября: "Во время выборов политика очень агрессивна. Думаю, сейчас это агония, но после выборов жизнь продолжится, и, я верю, станет спокойнее".Похоже, на Банковой всерьёз рассчитывают, что нынешнее давление Трампа представляет собой временное предвыборное обострение, которое можно просто переждать. Но с агонией Зеленский явно напутал.Лондон и Киев, потерпев неудачу с российскими активами, пытаются разыграть американские партийные противоречия, подключить олигархические деньги и представить нескольких республиканских сенаторов как свидетельство раскола в партии Трампа.Между тем отдельные выступления законодателей ещё не означают, что республиканское большинство готово отказаться от поддержки собственного президента. И тогда происходящее всё больше напоминает игру отчаяния тех, кто понимает, что прежних возможностей диктовать Вашингтону условия у них уже нет.* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Признан в России иноагентом; внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261017/rossiyskie-milliardy-amerikanskie-shtaty-chto-korol-anglii-poobeschal-zelenskomu-1083867858.html

https://ukraina.ru/20261015/postavit-na-mesto-britanskogo-pudelya-kak-zelenskomu-spastis-ot-trampa-1083837388.html

https://ukraina.ru/20261020/vrag-za-okeanom-zelenskiy-sobiraet-antitrampovskuyu-koalitsiyu-v-kongresse-ssha-1083950874.html

https://ukraina.ru/20261021/dmitriy-evstafev-zelenskiy-rasserdil-trampa-potomu-chto-poobeschal-i-ne-smog-slomat-rossiyu-za-60-1083946550.html

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мнения, лондон, киев, россия, дональд трамп, виктор пинчук, "шахтер", euroclear, украина.ру, владимир зеленский