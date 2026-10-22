Очередной блеф Зеленского: Эксперт объяснил, почему жалобы на Starlink — предвыборный трюк против Трампа - 22.10.2026 Украина.ру
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Очередной блеф Зеленского: Эксперт объяснил, почему жалобы на Starlink — предвыборный трюк против Трампа
Очередной блеф Зеленского: Эксперт объяснил, почему жалобы на Starlink — предвыборный трюк против Трампа - 22.10.2026 Украина.ру
Очередной блеф Зеленского: Эксперт объяснил, почему жалобы на Starlink — предвыборный трюк против Трампа
Команда Трампа не может признаться в ограничении Starlink перед выборами, поэтому американцы уклоняются от ответственности, пояснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-10-22T06:15
2026-10-22T06:15
спецоперация
украина
киев
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
юрий кнутов
вооруженные силы украины
украина.ру
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Киев обвиняет Вашингтон в "предательстве", а госсекретарь США Марко Рубио ссылается на "проблемы с программным обеспечением"."Зеленский же опасается того, что после ударов по дата-центрам, логистическим путям и по энергетике на него посыплются обвинения. Поэтому он пытается перевести стрелки на США, обвиняя Трампа в том, что именно из-за него Украина терпит поражения на фронте. Это предвыборный ход в поддержку демократов. Зеленский с этой ролью хорошо справляется, но это предвыборная риторика", — отметил эксперт.На самом деле технические ограничения Вашингтона почти не влияют на ход боевых действий. На функционирование наземной техники эта спутниковая связь вообще не сказывается, а большинство украинских дронов летают со скоростью около 140 км/ч и наводятся по GPS или через машинное зрение."Замедление скорости Starlink может касаться лишь дронов-перехватчиков, но беспилотников, которые могут работать по нашим дронам "Герань-4" и "Герань-5" на Украине не так много. Европейцы разработали для Украины отдельные модели, которые еще не пошли в серию. Они еще проходят испытания", — рассказал Юрий Кнутов. Он пояснил, что запрашиваемая Киевом сеть Starshield — это защищенная версия Starlink для американских ведомств. Информация, переданная через нее, имеет приоритет. Но и эта система для Зеленского сейчас не так важна. "Он уже несколько раз пытался обманывать американцев, когда украинская сторона устанавливала Starlink на метеозонды, которые запускали над территориями, граничащими с Российской Федерацией. За счет этого дроны могли использовать спутники, которые поддерживают этот тип связи, на приграничных территориях России. С помощью этих спутников ВСУ могли работать на территориях Курской, Брянской областей. Это доказанный факт, который на Украине предпочитают замалчивать", — подчеркнул эксперт.В итоге, по его мнению, шумиха вокруг Starlink преувеличена, так как на реальную боеспособность ВСУ на земле и в воздухе эти ограничения практически не сказываются. Полное интервью Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса — на сайте Украина.ру.
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спецоперация, украина, киев, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, юрий кнутов, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, Украина, Киев, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Юрий Кнутов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Очередной блеф Зеленского: Эксперт объяснил, почему жалобы на Starlink — предвыборный трюк против Трампа

06:15 22.10.2026
 
© Фото : Mil.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© Фото : Mil.gov.ua
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Команда Трампа не может признаться в ограничении Starlink перед выборами, поэтому американцы уклоняются от ответственности, пояснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Киев обвиняет Вашингтон в "предательстве", а госсекретарь США Марко Рубио ссылается на "проблемы с программным обеспечением".

"Зеленский же опасается того, что после ударов по дата-центрам, логистическим путям и по энергетике на него посыплются обвинения. Поэтому он пытается перевести стрелки на США, обвиняя Трампа в том, что именно из-за него Украина терпит поражения на фронте. Это предвыборный ход в поддержку демократов. Зеленский с этой ролью хорошо справляется, но это предвыборная риторика", — отметил эксперт.

На самом деле технические ограничения Вашингтона почти не влияют на ход боевых действий. На функционирование наземной техники эта спутниковая связь вообще не сказывается, а большинство украинских дронов летают со скоростью около 140 км/ч и наводятся по GPS или через машинное зрение.

"Замедление скорости Starlink может касаться лишь дронов-перехватчиков, но беспилотников, которые могут работать по нашим дронам "Герань-4" и "Герань-5" на Украине не так много. Европейцы разработали для Украины отдельные модели, которые еще не пошли в серию. Они еще проходят испытания", — рассказал Юрий Кнутов.

Он пояснил, что запрашиваемая Киевом сеть Starshield — это защищенная версия Starlink для американских ведомств. Информация, переданная через нее, имеет приоритет. Но и эта система для Зеленского сейчас не так важна.

"Он уже несколько раз пытался обманывать американцев, когда украинская сторона устанавливала Starlink на метеозонды, которые запускали над территориями, граничащими с Российской Федерацией. За счет этого дроны могли использовать спутники, которые поддерживают этот тип связи, на приграничных территориях России. С помощью этих спутников ВСУ могли работать на территориях Курской, Брянской областей. Это доказанный факт, который на Украине предпочитают замалчивать", — подчеркнул эксперт.

В итоге, по его мнению, шумиха вокруг Starlink преувеличена, так как на реальную боеспособность ВСУ на земле и в воздухе эти ограничения практически не сказываются. Полное интервью Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса — на сайте Украина.ру.
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