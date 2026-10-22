https://ukraina.ru/20261022/ocherednoy-blef-zelenskogo-ekspert-obyasnil-pochemu-zhaloby-na-starlink--predvybornyy-tryuk-protiv-1083947015.html

Очередной блеф Зеленского: Эксперт объяснил, почему жалобы на Starlink — предвыборный трюк против Трампа

Очередной блеф Зеленского: Эксперт объяснил, почему жалобы на Starlink — предвыборный трюк против Трампа - 22.10.2026 Украина.ру

Очередной блеф Зеленского: Эксперт объяснил, почему жалобы на Starlink — предвыборный трюк против Трампа

Команда Трампа не может признаться в ограничении Starlink перед выборами, поэтому американцы уклоняются от ответственности, пояснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-10-22T06:15

2026-10-22T06:15

2026-10-22T06:15

спецоперация

украина

киев

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

юрий кнутов

вооруженные силы украины

украина.ру

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Киев обвиняет Вашингтон в "предательстве", а госсекретарь США Марко Рубио ссылается на "проблемы с программным обеспечением"."Зеленский же опасается того, что после ударов по дата-центрам, логистическим путям и по энергетике на него посыплются обвинения. Поэтому он пытается перевести стрелки на США, обвиняя Трампа в том, что именно из-за него Украина терпит поражения на фронте. Это предвыборный ход в поддержку демократов. Зеленский с этой ролью хорошо справляется, но это предвыборная риторика", — отметил эксперт.На самом деле технические ограничения Вашингтона почти не влияют на ход боевых действий. На функционирование наземной техники эта спутниковая связь вообще не сказывается, а большинство украинских дронов летают со скоростью около 140 км/ч и наводятся по GPS или через машинное зрение."Замедление скорости Starlink может касаться лишь дронов-перехватчиков, но беспилотников, которые могут работать по нашим дронам "Герань-4" и "Герань-5" на Украине не так много. Европейцы разработали для Украины отдельные модели, которые еще не пошли в серию. Они еще проходят испытания", — рассказал Юрий Кнутов. Он пояснил, что запрашиваемая Киевом сеть Starshield — это защищенная версия Starlink для американских ведомств. Информация, переданная через нее, имеет приоритет. Но и эта система для Зеленского сейчас не так важна. "Он уже несколько раз пытался обманывать американцев, когда украинская сторона устанавливала Starlink на метеозонды, которые запускали над территориями, граничащими с Российской Федерацией. За счет этого дроны могли использовать спутники, которые поддерживают этот тип связи, на приграничных территориях России. С помощью этих спутников ВСУ могли работать на территориях Курской, Брянской областей. Это доказанный факт, который на Украине предпочитают замалчивать", — подчеркнул эксперт.В итоге, по его мнению, шумиха вокруг Starlink преувеличена, так как на реальную боеспособность ВСУ на земле и в воздухе эти ограничения практически не сказываются. Полное интервью Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса — на сайте Украина.ру.

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спецоперация, украина, киев, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, юрий кнутов, вооруженные силы украины, украина.ру