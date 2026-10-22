https://ukraina.ru/20261022/zakapyvayut-nachalstvo-vsu-speshno-stroyat-podzemnyy-bunker-pod-konotopom-1083985504.html
Закапывают начальство: ВСУ спешно строят подземный бункер под Конотопом
Закапывают начальство: ВСУ спешно строят подземный бункер под Конотопом - 22.10.2026 Украина.ру
Закапывают начальство: ВСУ спешно строят подземный бункер под Конотопом
Украинские военные начали буквально зарываться под землю под Конотопом, где сейчас спешно копают подземный бункер для своего командования, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры
2026-10-22T07:28
2026-10-22T07:28
2026-10-22T07:30
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сумская область
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вооруженные силы украины
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Прятать свой штаб глубоко под землей украинцам приходится из-за того, что российские штурмовики из группировки "Север" быстрыми темпами наступают в Сумской области.Украинской стороне приходится на ходу укреплять оборону. Чтобы сохранить управление войсками и уберечься от ударов, ВСУ активно обустраивают новые позиции и в буквальном смысле закапывают свое начальство поглубже в грунт.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, конотоп, сумская область, россия, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Конотоп, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Закапывают начальство: ВСУ спешно строят подземный бункер под Конотопом
07:28 22.10.2026 (обновлено: 07:30 22.10.2026)
Украинские военные начали буквально зарываться под землю под Конотопом, где сейчас спешно копают подземный бункер для своего командования, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры
Прятать свой штаб глубоко под землей украинцам приходится из-за того, что российские штурмовики из группировки "Север" быстрыми темпами наступают в Сумской области.
Украинской стороне приходится на ходу укреплять оборону.
Чтобы сохранить управление войсками и уберечься от ударов, ВСУ активно обустраивают новые позиции и в буквальном смысле закапывают свое начальство поглубже в грунт.