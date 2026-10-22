"Золотая" армия: Украина спустила на ВСУ четверть триллиона долларов - 22.10.2026 Украина.ру
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"Золотая" армия: Украина спустила на ВСУ четверть триллиона долларов
"Золотая" армия: Украина спустила на ВСУ четверть триллиона долларов - 22.10.2026 Украина.ру
"Золотая" армия: Украина спустила на ВСУ четверть триллиона долларов
Украинские власти с начала 2022 года спустили на финансирование своей армии 246 миллиардов долларов, следует из официальных данных местного министерства финансов
2026-10-22T07:57
2026-10-22T08:17
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Вливания пошли на содержание солдат, закупку оружия, логистику и прочие армейские нужды. Причем эти цифры отражают исключительно прямые бюджетные расходы самого Киева — стоимость бесплатного оружия от западных спонсоров в итоговый чек даже не включали. До конца текущего года к этой сумме планируют прибавить еще порядка 43 миллиардов долларов.Несмотря на серьезные экономические проблемы, расходы Киева продолжают расти. Даже с учетом дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и увеличения государственного долга до 276 миллиардов, в проект бюджета на следующий год заложили рекордную сумму. На нужды военных планируют выделить более 108 миллиардов долларов, что превышает показатели прошлых лет.Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Золотая" армия: Украина спустила на ВСУ четверть триллиона долларов

07:57 22.10.2026 (обновлено: 08:17 22.10.2026)
 
© AP / Anatolii Lysianskyi
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© AP / Anatolii Lysianskyi
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Украинские власти с начала 2022 года спустили на финансирование своей армии 246 миллиардов долларов, следует из официальных данных местного министерства финансов
Вливания пошли на содержание солдат, закупку оружия, логистику и прочие армейские нужды. Причем эти цифры отражают исключительно прямые бюджетные расходы самого Киева — стоимость бесплатного оружия от западных спонсоров в итоговый чек даже не включали.
До конца текущего года к этой сумме планируют прибавить еще порядка 43 миллиардов долларов.
Несмотря на серьезные экономические проблемы, расходы Киева продолжают расти. Даже с учетом дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и увеличения государственного долга до 276 миллиардов, в проект бюджета на следующий год заложили рекордную сумму.
На нужды военных планируют выделить более 108 миллиардов долларов, что превышает показатели прошлых лет.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.
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