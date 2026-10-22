"Золотая" армия: Украина спустила на ВСУ четверть триллиона долларов
07:57 22.10.2026 (обновлено: 08:17 22.10.2026)
© AP / Anatolii Lysianskyi
© AP / Anatolii Lysianskyi
Украинские власти с начала 2022 года спустили на финансирование своей армии 246 миллиардов долларов, следует из официальных данных местного министерства финансов
Вливания пошли на содержание солдат, закупку оружия, логистику и прочие армейские нужды. Причем эти цифры отражают исключительно прямые бюджетные расходы самого Киева — стоимость бесплатного оружия от западных спонсоров в итоговый чек даже не включали.
До конца текущего года к этой сумме планируют прибавить еще порядка 43 миллиардов долларов.
Несмотря на серьезные экономические проблемы, расходы Киева продолжают расти. Даже с учетом дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и увеличения государственного долга до 276 миллиардов, в проект бюджета на следующий год заложили рекордную сумму.
На нужды военных планируют выделить более 108 миллиардов долларов, что превышает показатели прошлых лет.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.
Подписывайся на