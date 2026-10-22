https://ukraina.ru/20261022/dmitriev-prokommentiroval-mirotvorcheskie-usiliya-uitkoffa-i-kushnera-1083985137.html
Дмитриев прокомментировал миротворческие усилия Уиткоффа и Кушнера
Дмитриев прокомментировал миротворческие усилия Уиткоффа и Кушнера - 22.10.2026 Украина.ру
Дмитриев прокомментировал миротворческие усилия Уиткоффа и Кушнера
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил миротворческие усилия посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в рамках процесса урегулирования украинского конфликта
2026-10-22T06:12
2026-10-22T06:12
2026-10-22T06:12
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Уиткофф в соцсети Х написал, что переговоры с РФ были конструктивными и анонсировал трёхсторонние контакты на техническом уровне. Кушнер, в свою очередь, обратил внимание на достигнутый прогресс на переговорах по Украине в Осло и Санкт-Петербурге."Спасибо, Миротворцы", — написал Дмитриев, комментируя сообщения посланников Трампа.21 октября в Санкт-Петербурге состоялись трёхчасовые переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом, к которым по видеосвязи подключался Кушнер. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков и Дмитриев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Дмитриев прокомментировал миротворческие усилия Уиткоффа и Кушнера
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил миротворческие усилия посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в рамках процесса урегулирования украинского конфликта
Уиткофф в соцсети Х написал, что переговоры с РФ были конструктивными и анонсировал трёхсторонние контакты на техническом уровне. Кушнер, в свою очередь, обратил внимание на достигнутый прогресс на переговорах по Украине в Осло и Санкт-Петербурге.
"Спасибо, Миротворцы", — написал Дмитриев, комментируя сообщения посланников Трампа.
21 октября в Санкт-Петербурге состоялись трёхчасовые переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом, к которым по видеосвязи подключался Кушнер. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков и Дмитриев.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.