Дмитриев прокомментировал миротворческие усилия Уиткоффа и Кушнера - 22.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261022/dmitriev-prokommentiroval-mirotvorcheskie-usiliya-uitkoffa-i-kushnera-1083985137.html
Дмитриев прокомментировал миротворческие усилия Уиткоффа и Кушнера
Дмитриев прокомментировал миротворческие усилия Уиткоффа и Кушнера - 22.10.2026 Украина.ру
Дмитриев прокомментировал миротворческие усилия Уиткоффа и Кушнера
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил миротворческие усилия посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в рамках процесса урегулирования украинского конфликта
2026-10-22T06:12
2026-10-22T06:12
украина.ру
новости
россия
кирилл дмитриев
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
санкт-петербург
осло
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083962230_0:150:960:690_1920x0_80_0_0_972379424c5d3133e325e5db3e6f5054.jpg
Уиткофф в соцсети Х написал, что переговоры с РФ были конструктивными и анонсировал трёхсторонние контакты на техническом уровне. Кушнер, в свою очередь, обратил внимание на достигнутый прогресс на переговорах по Украине в Осло и Санкт-Петербурге."Спасибо, Миротворцы", — написал Дмитриев, комментируя сообщения посланников Трампа.21 октября в Санкт-Петербурге состоялись трёхчасовые переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом, к которым по видеосвязи подключался Кушнер. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков и Дмитриев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сша
санкт-петербург
осло
украина
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083962230_0:60:960:780_1920x0_80_0_0_eb906c743b8fbb606fbcf3b5923baf86.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, кирилл дмитриев, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, санкт-петербург, осло, украина, переговоры по украине 2026, мир без границ, международная политика, война на украине
Украина.ру, Новости, Россия, Кирилл Дмитриев, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Санкт-Петербург, Осло, Украина, Переговоры по Украине 2026, Мир без границ, Международная политика, война на Украине

Дмитриев прокомментировал миротворческие усилия Уиткоффа и Кушнера

06:12 22.10.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил миротворческие усилия посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в рамках процесса урегулирования украинского конфликта
Уиткофф в соцсети Х написал, что переговоры с РФ были конструктивными и анонсировал трёхсторонние контакты на техническом уровне. Кушнер, в свою очередь, обратил внимание на достигнутый прогресс на переговорах по Украине в Осло и Санкт-Петербурге.
"Спасибо, Миротворцы", — написал Дмитриев, комментируя сообщения посланников Трампа.
21 октября в Санкт-Петербурге состоялись трёхчасовые переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом, к которым по видеосвязи подключался Кушнер. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник главы государства Юрий Ушаков и Дмитриев.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияКирилл ДмитриевСШАСтив УиткоффДжаред КушнерСанкт-ПетербургОслоУкраинаПереговоры по Украине 2026Мир без границМеждународная политикавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:28Закапывают начальство: ВСУ спешно строят подземный бункер под Конотопом
07:19Украина и Европа зашли в тупик. А Трамп "просто не любит Зеленского"
07:07Михаил Делягин: Пока США тайно скупают наш дизель, а Англия превращает Европу в колонию
07:02Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico
06:15Очередной блеф Зеленского: Эксперт объяснил, почему жалобы на Starlink — предвыборный трюк против Трампа
06:12Дмитриев прокомментировал миротворческие усилия Уиткоффа и Кушнера
06:03США и Европа не смогли: почему не получается договориться о мире
05:45Стамбульское дежавю? Турция предложила для переговоров по Украине свою площадку
05:30Последние 5 км до Запорожья: Кнутов назвал главную задачу "Востока", пока "зелёнка" скрывает маневры
04:55Силы ПВО отразили массированную атаку на Москву: уничтожены сотни БПЛА
04:30Куда ударит "Центр": Кнутов назвал приоритет после взятия Доброполья
04:26По Киеву работают ракеты и "Герани". Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
03:19Под Москвой менее чем за час сбили 68 БПЛА. Объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты
01:59"Ближе, чем когда-либо": Трамп оценил перспективы мира
01:17Неожиданно? Трамп ответил на вопрос про ограничения Starlink для Украины
00:44Силы ПВО сбили над регионами России 424 украинских БПЛА
21:03Из песни слов не выкинешь: Данилко отказался переводить хиты Сердючки на украинский
20:30"Тотальная катастрофа": Европа не сможет воевать с Россией без США — Ищенко
20:26Польский пакет на паузе: скандал обернулся для Киева угрозой срыва военной поддержки
19:49Технический уровень: Москва и Киев дали зеленый свет на трехсторонние переговоры с США
Лента новостейМолния