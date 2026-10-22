Последние 5 км до Запорожья: Кнутов назвал главную задачу "Востока", пока "зелёнка" скрывает маневры
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Омельник в Запорожской области. В результате под огневой, а теперь и частичный физический контроль взята трасса, по которой с севера снабжались боевики ВСУ в Орехове. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Взятие Орехова имеет критическое значение для дальнейшего развития наступления. Эксперт подчеркнул, что этот населенный пункт представляет собой ключевой узел обороны противника, блокирующий прямой выход к Запорожью.
"Без окончательной зачистки Орехова мы эту операцию начинать не можем, хотя, как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, передовые подразделения российской армии находятся в пяти километрах от южных окраин Запорожья", — пояснил собеседник издания.
По мнению Юрия Кнутова, операцию по освобождению Орехова необходимо продолжать для дальнейшего продвижения к областному центру, при этом необходимо помнить о стратегических приоритетах:
"Ключевой задачей остается освобождение Донбасса. У нас есть возможность отрезать пути снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации, чтобы измотать ее и завершить освобождение нашей территории".
Реализацию главной задачи, вероятнее всего, придется отложить до весны, считает эксперт. Однако подготовительные операции нужно проводить активно уже сейчас, "пока кое-где еще сохраняется "зеленка" — естественное укрытие, позволяющее незаметно перемещать войска. Полное интервью Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса — на сайте Украина.ру.
"Без окончательной зачистки Орехова мы эту операцию начинать не можем, хотя, как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, передовые подразделения российской армии находятся в пяти километрах от южных окраин Запорожья", — пояснил собеседник издания.
По мнению Юрия Кнутова, операцию по освобождению Орехова необходимо продолжать для дальнейшего продвижения к областному центру, при этом необходимо помнить о стратегических приоритетах:
"Ключевой задачей остается освобождение Донбасса. У нас есть возможность отрезать пути снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации, чтобы измотать ее и завершить освобождение нашей территории".
Реализацию главной задачи, вероятнее всего, придется отложить до весны, считает эксперт. Однако подготовительные операции нужно проводить активно уже сейчас, "пока кое-где еще сохраняется "зеленка" — естественное укрытие, позволяющее незаметно перемещать войска. Полное интервью Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса — на сайте Украина.ру.
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