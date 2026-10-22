https://ukraina.ru/20261022/poslednie-5-km-do-zaporozhya-knutov-nazval-glavnuyu-zadachu-vostoka-poka-zelnka-skryvaet-manevry-1083944712.html

Последние 5 км до Запорожья: Кнутов назвал главную задачу "Востока", пока "зелёнка" скрывает маневры

Последние 5 км до Запорожья: Кнутов назвал главную задачу "Востока", пока "зелёнка" скрывает маневры - 22.10.2026 Украина.ру

Последние 5 км до Запорожья: Кнутов назвал главную задачу "Востока", пока "зелёнка" скрывает маневры

Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Омельник в Запорожской области. В результате под огневой, а теперь и частичный физический контроль взята трасса, по которой с севера снабжались боевики ВСУ в Орехове. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-10-22T05:30

2026-10-22T05:30

2026-10-22T05:30

спецоперация

запорожье

донбасс

запорожская область

юрий кнутов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

украина.ру

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Взятие Орехова имеет критическое значение для дальнейшего развития наступления. Эксперт подчеркнул, что этот населенный пункт представляет собой ключевой узел обороны противника, блокирующий прямой выход к Запорожью."Без окончательной зачистки Орехова мы эту операцию начинать не можем, хотя, как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, передовые подразделения российской армии находятся в пяти километрах от южных окраин Запорожья", — пояснил собеседник издания.По мнению Юрия Кнутова, операцию по освобождению Орехова необходимо продолжать для дальнейшего продвижения к областному центру, при этом необходимо помнить о стратегических приоритетах:"Ключевой задачей остается освобождение Донбасса. У нас есть возможность отрезать пути снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации, чтобы измотать ее и завершить освобождение нашей территории".Реализацию главной задачи, вероятнее всего, придется отложить до весны, считает эксперт. Однако подготовительные операции нужно проводить активно уже сейчас, "пока кое-где еще сохраняется "зеленка" — естественное укрытие, позволяющее незаметно перемещать войска. Полное интервью Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса — на сайте Украина.ру.

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спецоперация, запорожье, донбасс, запорожская область, юрий кнутов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, украина.ру