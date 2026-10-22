https://ukraina.ru/20261022/stambulskoe-dezhavyu-turtsiya-predlozhila-dlya-peregovorov-po-ukraine-svoyu-ploschadku-1083984974.html

Стамбульское дежавю? Турция предложила для переговоров по Украине свою площадку

Стамбульское дежавю? Турция предложила для переговоров по Украине свою площадку - 22.10.2026 Украина.ру

Стамбульское дежавю? Турция предложила для переговоров по Украине свою площадку

Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если заинтересованные стороны обратятся с соответствующим предложением. Об этом со ссылкой на источник в турецком правительстве утром 22 октября пишет РИА Новости

2026-10-22T05:45

2026-10-22T05:45

2026-10-22T05:47

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21 октября президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом заявил о готовности возобновить трёхсторонние переговоры по выстраиванию системы безопасности для Москвы и Киева. Они могут пройти в 10-х числах ноября в Абу-Даби."Турция готова принять трёхсторонние переговоры по Украине, если такое предложение поступит от сторон", — цитирует агентство свой источник в Анкаре.Он подтвердил сохраняющуюся готовность Турции, которая всегда выступала за продолжение диалога, содействовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.Напомним, летом-осенью текущего года Анкара активно пыталась организовать переговоры о прекращении огня в Чёрном море, свободе коммерческого судоходства, защите портов и энергетической инфраструктуры в регионе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261021/tekhnicheskiy-uroven-moskva-i-kiev-dali-zelenyy-svet-na-trekhstoronnie-peregovory-s-ssha-1083983469.html

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