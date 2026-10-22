https://ukraina.ru/20261022/kiev-kak-proklyatie-skott-ritter-opisal-krakh-nato-i-evropy-1083986579.html
Киев как проклятие: Скотт Риттер описал крах НАТО и Европы
Киев как проклятие: Скотт Риттер описал крах НАТО и Европы - 22.10.2026 Украина.ру
Киев как проклятие: Скотт Риттер описал крах НАТО и Европы
Крах Украины закономерно приведёт к разрушению НАТО, а затем и Евросоюза. Об этом военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 22 октября заявил в эфире YouTube-канала
2026-10-22T08:58
2026-10-22T08:58
2026-10-22T08:58
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Риттер напомнил, что о возможности сегодняшних событий он предупреждал ещё пять лет назад, до начала открытого военного конфликта между Россией и Украиной."В декабре 2021 года я сказал, что если Европа продолжит свою украинскую авантюру и попытки ввести санкции против России, это станет физическим концом европейской политической и экономической элиты. Их политика в конечном итоге ударит по ним самим и создаст давление, подобное революционному. И мы прямо сейчас видим революцию. Так что это было предсказуемо", — подчеркнул эксперт.Сегодня же, по словам Риттера, тем более видно, что речь идёт не только о политическом крахе Владимира Зеленского на Украине."Это крах отношений между США и Европой. И в конечном счёте это приведёт к краху НАТО, а вслед за ним и Евросоюза. Европе прямо сейчас нужна помощь Америки. Европа находится в состоянии кризиса... Париж буквально горит... Если это не остановить, это станет концом Европы, какой мы её знаем", — считает он.Днём ранее Риттер высказывал предположение, что президент США Дональд Трамп уже в ближайшее время может пойти на разрыв отношений с Киевом. По его мнению, Трамп не оставит без ответа прямую попытку манипулировать мнением американцев, которую Зеленский предпринял во время своего общения с американскими сенаторами."Когда США окончательно порвут отношения с Украиной, де-факто произойдет разрыв и с НАТО... Меня поражает, до какой степени Европа готова совершить коллективное самоубийство, защищая провальную политику в отношении Украины", — добавил американский эксперт.В свою очередь, другой военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис уверен, что европейские лидеры могут предать Зеленского в "любой момент". При этом европейские элиты продолжат зарабатывать на "останках Украины", оставаясь в выигрыше "в любом случае".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261022/ukraina-i-evropa-zashli-v-tupik-a-tramp-prosto-ne-lyubit-zelenskogo-1083976825.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина.ру, новости, сша, скотт риттер, европа, нато, ес, евросоюз, украина, владимир зеленский, дональд трамп, международная политика, мир без границ
Украина.ру, Новости, США, Скотт Риттер, Европа, НАТО, ЕС, Евросоюз, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Международная политика, Мир без границ
Киев как проклятие: Скотт Риттер описал крах НАТО и Европы
Крах Украины закономерно приведёт к разрушению НАТО, а затем и Евросоюза. Об этом военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 22 октября заявил в эфире YouTube-канала
Риттер напомнил, что о возможности сегодняшних событий он предупреждал ещё пять лет назад, до начала открытого военного конфликта между Россией и Украиной.
"В декабре 2021 года я сказал, что если Европа продолжит свою украинскую авантюру и попытки ввести санкции против России, это станет физическим концом европейской политической и экономической элиты. Их политика в конечном итоге ударит по ним самим и создаст давление, подобное революционному. И мы прямо сейчас видим революцию. Так что это было предсказуемо", — подчеркнул эксперт.
Сегодня же, по словам Риттера, тем более видно, что речь идёт не только о политическом крахе Владимира Зеленского на Украине.
"Это крах отношений между США и Европой. И в конечном счёте это приведёт к краху НАТО, а вслед за ним и Евросоюза. Европе прямо сейчас нужна помощь Америки. Европа находится в состоянии кризиса... Париж буквально горит... Если это не остановить, это станет концом Европы, какой мы её знаем", — считает он.
Днём ранее Риттер высказывал предположение, что президент США Дональд Трамп уже в ближайшее время может пойти на разрыв отношений с Киевом. По его мнению, Трамп не оставит без ответа прямую попытку манипулировать мнением американцев, которую Зеленский предпринял во время своего общения с американскими сенаторами.
"Когда США окончательно порвут отношения с Украиной, де-факто произойдет разрыв и с НАТО... Меня поражает, до какой степени Европа готова совершить коллективное самоубийство, защищая провальную политику в отношении Украины", — добавил американский эксперт.
В свою очередь, другой военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис уверен, что европейские лидеры могут предать Зеленского в "любой момент". При этом европейские элиты продолжат зарабатывать на "останках Украины", оставаясь в выигрыше "в любом случае".
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