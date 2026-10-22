Киев как проклятие: Скотт Риттер описал крах НАТО и Европы - 22.10.2026 Украина.ру
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Киев как проклятие: Скотт Риттер описал крах НАТО и Европы
Киев как проклятие: Скотт Риттер описал крах НАТО и Европы - 22.10.2026 Украина.ру
Киев как проклятие: Скотт Риттер описал крах НАТО и Европы
Крах Украины закономерно приведёт к разрушению НАТО, а затем и Евросоюза. Об этом военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 22 октября заявил в эфире YouTube-канала
2026-10-22T08:58
2026-10-22T08:58
украина.ру
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сша
скотт риттер
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евросоюз
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Риттер напомнил, что о возможности сегодняшних событий он предупреждал ещё пять лет назад, до начала открытого военного конфликта между Россией и Украиной."В декабре 2021 года я сказал, что если Европа продолжит свою украинскую авантюру и попытки ввести санкции против России, это станет физическим концом европейской политической и экономической элиты. Их политика в конечном итоге ударит по ним самим и создаст давление, подобное революционному. И мы прямо сейчас видим революцию. Так что это было предсказуемо", — подчеркнул эксперт.Сегодня же, по словам Риттера, тем более видно, что речь идёт не только о политическом крахе Владимира Зеленского на Украине."Это крах отношений между США и Европой. И в конечном счёте это приведёт к краху НАТО, а вслед за ним и Евросоюза. Европе прямо сейчас нужна помощь Америки. Европа находится в состоянии кризиса... Париж буквально горит... Если это не остановить, это станет концом Европы, какой мы её знаем", — считает он.Днём ранее Риттер высказывал предположение, что президент США Дональд Трамп уже в ближайшее время может пойти на разрыв отношений с Киевом. По его мнению, Трамп не оставит без ответа прямую попытку манипулировать мнением американцев, которую Зеленский предпринял во время своего общения с американскими сенаторами."Когда США окончательно порвут отношения с Украиной, де-факто произойдет разрыв и с НАТО... Меня поражает, до какой степени Европа готова совершить коллективное самоубийство, защищая провальную политику в отношении Украины", — добавил американский эксперт.В свою очередь, другой военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис уверен, что европейские лидеры могут предать Зеленского в "любой момент". При этом европейские элиты продолжат зарабатывать на "останках Украины", оставаясь в выигрыше "в любом случае".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261022/ukraina-i-evropa-zashli-v-tupik-a-tramp-prosto-ne-lyubit-zelenskogo-1083976825.html
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Украина.ру, Новости, США, Скотт Риттер, Европа, НАТО, ЕС, Евросоюз, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Международная политика, Мир без границ

Киев как проклятие: Скотт Риттер описал крах НАТО и Европы

08:58 22.10.2026
 
© AP / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Крах Украины закономерно приведёт к разрушению НАТО, а затем и Евросоюза. Об этом военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 22 октября заявил в эфире YouTube-канала
Риттер напомнил, что о возможности сегодняшних событий он предупреждал ещё пять лет назад, до начала открытого военного конфликта между Россией и Украиной.
"В декабре 2021 года я сказал, что если Европа продолжит свою украинскую авантюру и попытки ввести санкции против России, это станет физическим концом европейской политической и экономической элиты. Их политика в конечном итоге ударит по ним самим и создаст давление, подобное революционному. И мы прямо сейчас видим революцию. Так что это было предсказуемо", — подчеркнул эксперт.
Сегодня же, по словам Риттера, тем более видно, что речь идёт не только о политическом крахе Владимира Зеленского на Украине.
"Это крах отношений между США и Европой. И в конечном счёте это приведёт к краху НАТО, а вслед за ним и Евросоюза. Европе прямо сейчас нужна помощь Америки. Европа находится в состоянии кризиса... Париж буквально горит... Если это не остановить, это станет концом Европы, какой мы её знаем", — считает он.
Днём ранее Риттер высказывал предположение, что президент США Дональд Трамп уже в ближайшее время может пойти на разрыв отношений с Киевом. По его мнению, Трамп не оставит без ответа прямую попытку манипулировать мнением американцев, которую Зеленский предпринял во время своего общения с американскими сенаторами.
"Когда США окончательно порвут отношения с Украиной, де-факто произойдет разрыв и с НАТО... Меня поражает, до какой степени Европа готова совершить коллективное самоубийство, защищая провальную политику в отношении Украины", — добавил американский эксперт.
В свою очередь, другой военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис уверен, что европейские лидеры могут предать Зеленского в "любой момент". При этом европейские элиты продолжат зарабатывать на "останках Украины", оставаясь в выигрыше "в любом случае".
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
07:19
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