https://ukraina.ru/20261022/ssha-i-evropa-ne-smogli-pochemu-ne-poluchaetsya-dogovoritsya-o-mire-1083980099.html

США и Европа не смогли: почему не получается договориться о мире

США и Европа не смогли: почему не получается договориться о мире - 22.10.2026 Украина.ру

США и Европа не смогли: почему не получается договориться о мире

В среду, 21 октября, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф приземлился в Санкт-Петербурге сразу после закрытых консультаций в Осло, привезя в портфеле очередную схему прекращения огня. Владимир Путин со своей стороны объяснил Уиткоффу ситуацию на фронте и донёс позицию Москвы.

2026-10-22T06:03

2026-10-22T06:03

2026-10-22T06:03

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нато

стив уиткофф

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Американцы снова играют в дипломатию, но попытка продать Кремлю заморозку конфликта неизбежно упрется в глухую стену. Есть все основания полагать, что западная коалиция категорически не готова принимать базовые требования Москвы, а сам Белый дом не способен предоставить гарантий соблюдения любых договоренностей.Гастроль в Осло20 октября в столице Норвегии за закрытыми дверями собрался причудливый консилиум: президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Финляндии Александр Стубб и главный переговорщик Белого дома Стив Уиткофф.Зятя американского президента Джареда Кушнера вывели на экраны по защищенному видеомосту – тот присутствовать не смог, поскольку заболел гриппом.По информации СМИ, Киев сам запросил эту встречу, надеясь нащупать почву под ногами до того, как американские эмиссары отправятся на переговоры в Кремль.По данным издания The Jerusalem Post, переговорщики пытались упаковать в одну бумагу гарантии безопасности, программу послевоенного восстановления с участием американского капитала и новые контуры европейского баланса сил.Офис украинского президента поспешил отчитаться, что документ передан Уиткоффу и тот повезет его в Россию – дескать, переговорная позиция Киева остаётся доминирующей. Но на деле больше похоже, что эмиссары Трампа приехали в Скандинавию, чтобы диктовать условия сдачи позиций под видом спасительного компромисса.Разговор Вашингтона с Киевом уже давно лишен партнерского политеса. Белый дом пустил в ход неприкрытый силовой прессинг: поставки критически важных противоракет для комплексов Patriot были показательно заторможены, а Пентагон ограничил скорость и каналы связи терминалов Starshield – последние, по словам Зеленского, вот-вот реанимируют, но пока, похоже, всё осталось на уровне "долбёжки в техподдержку".Зеленский уже заявил: "Все это говорит о том, что было принято некое политическое решение замедлить поддержку для нас. Мы хотим понять, что происходит и почему это происходит".Понимание пришло быстро и без дипломатических сантиментов: эмиссары прямо объяснили Банковой, чем вызван гнев Вашингтона.Главным триггером стали украинские налеты на российские НПЗ. Американское издание Axios подробно раскрыло содержание видеозвонка Кушнера: зять президента жестко потребовал немедленно остановить удары по топливной инфраструктуре России. Приближаются выборы в Конгресс, а рост цен на солярку на заправках Огайо и Айовы хоронит рейтинги правящей партии.Сам глава Белого дома выдал очередную тираду: "Все, что он делает, – это взвинчивает мировые цены на нефть. Я считаю, что это позор. Мне кажется, иметь дело с Зеленским куда труднее, чем с Путиным".Ради удешевления дизеля Вашингтон даже пошел на сделку с Москвой по топливу, о которой сообщил телеканал CBS News. Дело за малым: принудить к покорности Киев.Тупик бумажных гарантийКиев, конечно, активно прижимают к канатам, но остаётся вопрос: что именно Уиткофф собирается продать Путину под видом гарантий? Американский план предсказуем: Вашингтон предлагает отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на пятнадцать или двадцать лет, остановить боевые действия по существующей линии фронта, а другой рукой – накачать Украину западным оружием.Расходы на содержание этой буферной зоны американцы великодушно перекладывают на европейцев, предлагая Лондону, Парижу и Хельсинки оплачивать банкет и отправлять наблюдателей.Вся эта затея с самого начала упирается в тупик, корни которого уходят в весну 2022 года. Во время переговоров в Стамбуле Москва изначально соглашалась войти в число стран-гарантов безопасности нейтральной Украины.Но в проект договора тогда вписали пункт о консенсусном решении: военная помощь гарантировалась только в том случае, если все державы-гаранты, включая Россию, дадут единогласное согласие. Это давало Кремлю абсолютное право вето на любое военное вмешательство извне.Сегодня маятник качнулся в противоположную сторону. Киев и европейские столицы требуют жестких гарантий, направленных исключительно против Москвы, с автоматическим вступлением союзников в войну при первом же нарушении границы – при этом и контроль соблюдения территориальной целостности Украины тоже остаётся за Западом.Для российского руководства подобная конструкция означает появление де-факто базы НАТО у границ, прикрытой западным контингентом.Россия не согласна на присутствие западных военных миссий и сохранение миллионной милитаризованной армии у своего порога. Запад же не хочет включать Россию в совет гарантов с правом вето. Круг замкнулся.Реалии на землеСША исходят из предположения, что военный конфликт высокой интенсивности можно заморозить щелчком пальцев в любой удобный момент. Но дипломатия без силового преимущества на карте превращается в пустую болтовню – что и показал наглядно Путин Уиткоффу.Российские войска владеют стратегической инициативой по всей дуге соприкосновения. Планомерное продавливание оборонительных рубежей в Донбассе сопровождается системным выбиванием украинской промышленности и энергетических мощностей.Недавние разрушительные удары по объектам генерации в Киеве, Луцке и индустриальным гигантам востока страны наглядно показали предел прочности энергосистемы перед зимним сезоном. Кремль методично демонстрирует превосходство в ресурсах и средствах поражения.Украинские СМИ признают, что из 11 жизненно необходимых подстанций под Киевом прикрыто только 4 – и сам факт прикрытия вообще не гарантирует защиты.В этих условиях потенциальное предложение Уиткоффа просто остановить огонь выглядит для Москвы нелепо. Зачем соглашаться на паузу, если она дает передышку противнику, позволяет перегруппировать обескровленные бригады ВСУ и дождаться очередных поставок бронетехники из Европы?Gеремалёванная на скорую руку формула фактического "Минска-3" для Кремля неприемлема категорически. Любое временное перемирие без ликвидации военного потенциала Киева и без официального признания территориальных изменений будет расценено в Москве как стратегическая ловушка.Доверия – нетДаже если предположить фантастический сценарий, при котором эмиссары найдут компромиссные формулировки, в полный рост встанет другая проблема – юридическая. Соединенные Штаты образца октября 2026 года потеряли статус договороспособного субъекта международного права.Любая бумага, скрепленная подписью действующего хозяина Овального кабинета, будет оформлена как административное распоряжение исполнительной власти. Для ратификации полноценного межгосударственного договора требуется квалифицированное большинство в две трети голосов Сената, чего в расколотом Вашингтоне добиться архитрудно.Опыт выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности наглядно доказали: смена караула в Белом доме мгновенно превращает международные обязательства Америки в макулатуру.Политическое положение самого Трампа накануне ноябрьских выборов шатко как никогда. Конгресс сотрясают скандалы, а внутри собственной Республиканской партии сформировался жесткий блок ястребов, готовый саботировать любые "уступки" Москве.Республиканский истеблишмент не простит президенту капитуляции перед российскими требованиями, а демократы используют малейший шаг назад как повод для начала очередной процедуры импичмента под видом "предательства национальных интересов".Российское руководство видит эту слабость предельно ясно. Сейчас положение Трампа шатко, его влияние может обрушиться уже после подсчета голосов на избирательных участках. Обещания американцев сегодня не обеспечены ни межпартийным консенсусом, ни силой закона.Быстрого финала не будетМиротворческий блицкриг американцев ломается о железную логику большой войны. Вашингтон не в состоянии предложить Москве ничего, кроме заморозки боевых действий и туманных посулов, которые противоречат требованиям безопасности России.Одновременно с этим Белый дом не может сломать сопротивление европейских союзников, не обрушив всю конструкцию трансатлантического альянса. Попытка навязать воюющим сторонам эрзац-мир ради спасения цен на бензин и сиюминутных электоральных очков зашла в тупик.

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эксклюзив, москва, киев, украина, дональд трамп, владимир путин, нпз, пентагон, нато, стив уиткофф