https://ukraina.ru/20261022/ranenye-lyudi-razbitye-doma-i-poliklinika-regiony-rossii-perezhili-nalet-bpla-1083986369.html

Раненые люди, разбитые дома и поликлиника: регионы России пережили налет БПЛА

Раненые люди, разбитые дома и поликлиника: регионы России пережили налет БПЛА - 22.10.2026 Украина.ру

Раненые люди, разбитые дома и поликлиника: регионы России пережили налет БПЛА

Российские регионы в ночь на четверг подверглись масштабной атаке беспилотников, в ходе которой только в направлении Московской области летели 630 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

2026-10-22T08:28

2026-10-22T08:28

2026-10-22T08:28

сво

спецоперация

московская область

калужская область

воронежская область

сергей собянин

мирошник

вооруженные силы украины

украина.ру

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По его данным, основная часть летевших на столицу аппаратов была уничтожена силами противовоздушной обороны на дальних рубежах, а 163 беспилотника сбили непосредственно на подлете к городу. Собянин отметил, что в районе Вороново в Новой Москве из-за падения обломков пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь, а на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.Помимо столичного региона, под удар попали и другие области. В Тульской области за ночь уничтожили 70 БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Он уточнил, что пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения частных домов в Туле и Заокском районе.В Калужской области ликвидировали 17 беспилотников, о чем сообщил губернатор Владислав Шапша. В результате падения обломков в нескольких округах повреждения получили частные дома, а в Дзержинском округе оказалась незначительно задета линия электроснабжения. Глава региона добавил, что пострадавших нет, а собственникам окажут необходимую помощь.В Воронежской области сбили 44 дрона, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал. Обломки повредили кровлю и фасады ряда частных и многоквартирных домов, один социальный объект, а также местные сети электроснабжения.В Липецке обломки дронов упали на жилой многоквартирный дом, повредили остекление и фасады еще нескольких зданий, а также здание поликлиники, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Глава области уточнил, что в результате удара пострадал мужчина 2001 года рождения, который сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.В Ленинградской области сбили один аппарат противника. Угроза уже отменена, а силы ПВО отработали эффективно, заверил губернатор Александр Дрозденко.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

московская область

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сво, спецоперация, московская область, калужская область, воронежская область, сергей собянин, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру