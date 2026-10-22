https://ukraina.ru/20261022/ranenye-lyudi-razbitye-doma-i-poliklinika-regiony-rossii-perezhili-nalet-bpla-1083986369.html
Раненые люди, разбитые дома и поликлиника: регионы России пережили налет БПЛА
Раненые люди, разбитые дома и поликлиника: регионы России пережили налет БПЛА - 22.10.2026 Украина.ру
Раненые люди, разбитые дома и поликлиника: регионы России пережили налет БПЛА
Российские регионы в ночь на четверг подверглись масштабной атаке беспилотников, в ходе которой только в направлении Московской области летели 630 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
2026-10-22T08:28
2026-10-22T08:28
2026-10-22T08:28
сво
спецоперация
московская область
калужская область
воронежская область
сергей собянин
мирошник
вооруженные силы украины
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По его данным, основная часть летевших на столицу аппаратов была уничтожена силами противовоздушной обороны на дальних рубежах, а 163 беспилотника сбили непосредственно на подлете к городу. Собянин отметил, что в районе Вороново в Новой Москве из-за падения обломков пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь, а на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.Помимо столичного региона, под удар попали и другие области. В Тульской области за ночь уничтожили 70 БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Он уточнил, что пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения частных домов в Туле и Заокском районе.В Калужской области ликвидировали 17 беспилотников, о чем сообщил губернатор Владислав Шапша. В результате падения обломков в нескольких округах повреждения получили частные дома, а в Дзержинском округе оказалась незначительно задета линия электроснабжения. Глава региона добавил, что пострадавших нет, а собственникам окажут необходимую помощь.В Воронежской области сбили 44 дрона, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал. Обломки повредили кровлю и фасады ряда частных и многоквартирных домов, один социальный объект, а также местные сети электроснабжения.В Липецке обломки дронов упали на жилой многоквартирный дом, повредили остекление и фасады еще нескольких зданий, а также здание поликлиники, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Глава области уточнил, что в результате удара пострадал мужчина 2001 года рождения, который сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.В Ленинградской области сбили один аппарат противника. Угроза уже отменена, а силы ПВО отработали эффективно, заверил губернатор Александр Дрозденко.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, московская область, калужская область, воронежская область, сергей собянин, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Московская область, Калужская область, Воронежская область, Сергей Собянин, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Раненые люди, разбитые дома и поликлиника: регионы России пережили налет БПЛА
Российские регионы в ночь на четверг подверглись масштабной атаке беспилотников, в ходе которой только в направлении Московской области летели 630 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
По его данным, основная часть летевших на столицу аппаратов была уничтожена силами противовоздушной обороны на дальних рубежах, а 163 беспилотника сбили непосредственно на подлете к городу.
Собянин отметил, что в районе Вороново в Новой Москве из-за падения обломков пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь, а на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Помимо столичного региона, под удар попали и другие области. В Тульской области за ночь уничтожили 70 БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Он уточнил, что пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения частных домов в Туле и Заокском районе.
В Калужской области ликвидировали 17 беспилотников, о чем сообщил губернатор Владислав Шапша. В результате падения обломков в нескольких округах повреждения получили частные дома, а в Дзержинском округе оказалась незначительно задета линия электроснабжения. Глава региона добавил, что пострадавших нет, а собственникам окажут необходимую помощь.
В Воронежской области сбили 44 дрона, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал. Обломки повредили кровлю и фасады ряда частных и многоквартирных домов, один социальный объект, а также местные сети электроснабжения.
В Липецке обломки дронов упали на жилой многоквартирный дом, повредили остекление и фасады еще нескольких зданий, а также здание поликлиники, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Глава области уточнил, что в результате удара пострадал мужчина 2001 года рождения, который сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.
В Ленинградской области сбили один аппарат противника. Угроза уже отменена, а силы ПВО отработали эффективно, заверил губернатор Александр Дрозденко.