https://ukraina.ru/20240507/1054921480.html
Развитие событий приобрело опасную форму: Подберёзкин ответил, готова ли Москва нажать на красную кнопку
Развитие событий приобрело опасную форму: Подберёзкин ответил, готова ли Москва нажать на красную кнопку - 07.05.2024 Украина.ру
Развитие событий приобрело опасную форму: Подберёзкин ответил, готова ли Москва нажать на красную кнопку
Пока речи о применении ядерного оружия Россией не идет, в противном случае можно было бы сказать, что "развитие событий приобрело для России опасную форму", и это были бы уже не учения. А пока речь идет только о демонстрации потенциала России
2024-05-07T05:00
2024-05-07T05:00
2024-05-07T05:00
новости
алексей подберезкин
владимир путин
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россия
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ядерное оружие
учения
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.Он резюмировал, что в ходе ядерных учений, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным, Москва продемонстрирует, что у нее все в порядке со средствами, которые могут нести тактические ядерные боеприпасы.А таких у России очень много, подытожил Подберезкин: причем не только "Калибры" и "Искандеры", но и самоходная артиллерия, как например, "Тюльпан" и "Малка".Ранее в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник отметил, что Москва должна развеять уверенность американцев в том, что они не нажмут на красную кнопку."Мое мнение такое. Если мы хотим этого не допустить, надо сделать из ВСУ десятимегатонный пример. И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут", - сказал Крапивник, уточнив, что простые слова американское правительство не понимает и продолжает убеждать свое население, что волноваться не стоит."Не волнуйтесь, вы умрете мгновенно": эксперт о том, почему в США верят, что русские не нажмут кнопкуВ понедельник, 6 мая, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Известно, что в маневрах будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным, а замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины."Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер", - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами ЗападаНа прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Россией, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ ПОДБЕРЕЗКИН об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет ОдессуТему также изучили обозреватели Украина.ру Василий Стоякин и Владимир Скачко. Первый уверен, что нынешняя ситуация выглядит так, как будто дальнейшее развитие конфликта грозит Западу тупиком, из которого выхода "на своих двоих" нет, вот и напрашивается необходимость предпринимать реальные шаги по деэскалации и поиску политических путей выхода из кризиса.А вот Скачко призвал обратить внимание на то, что третироваться российское Минобороны будет в применении нестратегического ядерного оружия, а это значит, уверен обозреватель, что намерения России более, чем серьезны."Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение
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новости, алексей подберезкин, владимир путин, москва, россия, украина.ру, ядерное оружие, учения
Развитие событий приобрело опасную форму: Подберёзкин ответил, готова ли Москва нажать на красную кнопку
Пока речи о применении ядерного оружия Россией не идет, в противном случае можно было бы сказать, что "развитие событий приобрело для России опасную форму", и это были бы уже не учения. А пока речь идет только о демонстрации потенциала России
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
"Я не думаю, что мы будем применять тактическое и оперативно-тактическое ядерное оружие. Но мы можем применять средства доставки этого оружия, те же Х-102 и авиабомбы, с неядерными боеприпасами. Если бы мы применили тактическое и оперативно-тактическое ядерное оружие на украинском театре военных действий, это бы означало, что развитие событий приобрело для России опасную форму. Это были бы уже не учения. Это были бы предупредительные подрывы боеприпасов, которые говорили бы о нашей решимости применить тактическое ядерное оружие", - сказал эксперт.
Он резюмировал, что в ходе ядерных учений, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным, Москва продемонстрирует, что у нее все в порядке со средствами, которые могут нести тактические ядерные боеприпасы.
А таких у России очень много, подытожил Подберезкин: причем не только "Калибры" и "Искандеры", но и самоходная артиллерия, как например, "Тюльпан" и "Малка".
Ранее в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник отметил, что Москва должна развеять уверенность американцев в том, что они не нажмут на красную кнопку.
"Мое мнение такое. Если мы хотим этого не допустить, надо сделать из ВСУ десятимегатонный пример. И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут", - сказал Крапивник, уточнив, что простые слова американское правительство не понимает и продолжает убеждать свое население, что волноваться не стоит.
В понедельник, 6 мая, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.
Известно, что в маневрах будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным, а замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров в последнее время и их заявлениями о намерении отправить войска на территорию Украины.
"Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер", - уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Россией, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Тему также изучили обозреватели Украина.ру Василий Стоякин и Владимир Скачко. Первый уверен, что нынешняя ситуация выглядит так, как будто дальнейшее развитие конфликта грозит Западу тупиком, из которого выхода "на своих двоих" нет, вот и напрашивается необходимость предпринимать реальные шаги по деэскалации и поиску политических путей выхода из кризиса.
А вот Скачко призвал обратить внимание на то, что третироваться российское Минобороны будет в применении нестратегического ядерного оружия, а это значит, уверен обозреватель, что намерения России более, чем серьезны.