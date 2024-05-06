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Путин рассказал, что понял после 8 лет гражданской войны в Донбассе

Путин рассказал, что понял после 8 лет гражданской войны в Донбассе - 06.05.2024 Украина.ру

Путин рассказал, что понял после 8 лет гражданской войны в Донбассе

После восьми лет издевательств над жителями Донбасса власти России поняли, что конфликт не удастся решить мирными способами и потому были приняты меры защиты людей вооруженным путем, заявил 6 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством

2024-05-06T16:39

2024-05-06T16:39

2024-05-06T16:40

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Он напомнил, что мирные жители региона всегда считали Россию своей исторической Родиной, в то время как в РФ также причисляли их к своим. Президент указал, что такая экономическая агрессия против России была направлена на развал страны, однако, как известно, эти планы не были реализованы, а в минувшем году экономика нашей страны выросла.Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что экономике России в условиях санкций пришлось перестроиться и мобилизовать все внутренние ресурсы. Это позволило не только не допустить обвала, но и выйти на траекторию роста.

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новости, россия, донбасс, владимир путин, сво, санкции, антироссийские санкции, экономика