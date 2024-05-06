Путин рассказал, что понял после 8 лет гражданской войны в Донбассе
16:39 06.05.2024 (обновлено: 16:40 06.05.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание "О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов"
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После восьми лет издевательств над жителями Донбасса власти России поняли, что конфликт не удастся решить мирными способами и потому были приняты меры защиты людей вооруженным путем, заявил 6 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством
Он напомнил, что мирные жители региона всегда считали Россию своей исторической Родиной, в то время как в РФ также причисляли их к своим.
"Стало ясно, что нас просто водили за нос, нам пришлось принять экстраординарные меры защит этих людей вооруженным путем. Но что началось с точки зрения экономики, мы с вами хорошо знаем", – сказал Владимир Путин, имея ввиду рекордное количество антироссийских санкций.
Президент указал, что такая экономическая агрессия против России была направлена на развал страны, однако, как известно, эти планы не были реализованы, а в минувшем году экономика нашей страны выросла.
Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что экономике России в условиях санкций пришлось перестроиться и мобилизовать все внутренние ресурсы. Это позволило не только не допустить обвала, но и выйти на траекторию роста.