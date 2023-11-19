Россия предотвратила угрозу обвала экономики – Песков - 19.11.2023 Украина.ру
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Россия предотвратила угрозу обвала экономики – Песков
Россия предотвратила угрозу обвала экономики – Песков - 19.11.2023 Украина.ру
Россия предотвратила угрозу обвала экономики – Песков
Экономика России показывает уверенный рост в условиях санкций. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России
2023-11-19T13:48
2023-11-19T13:48
новости
россия
дмитрий песков
экономика
российская экономика
санкции
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Эксперты Еврокомиссии в осеннем выпуске экономического прогноза обновили ожидания в отношении ВВП России. Спустя 1,5 года анонсируемый в условиях санкций уровень ВВП России теперь скорректирован в сторону роста: с минус 0,9% до плюс 2%. Ожидается, что в 2024 – 2025 годах экономика России продолжит расти на 1,6% каждый год.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эти слова. Он пояснил, что экономике России в условиях санкций пришлось перестроиться и мобилизовать все внутренние ресурсы. Это позволило не только не допустить обвала, но и выйти на траекторию роста.Песков напомнил, что санкциям предшествовали два года пандемии.– Не стоит забывать, что это [санкции] произошло после двух лет ковида, а это тоже был удар по экономике. Благодаря мудрому решению руководства страны, титанической работе правительства удалось выйти на плато, стабилизироваться, а затем показать на траекторию роста. Все для этого делалось и планировалось, но никто не мог спрогнозировать точно. На самом деле рост ВВП не 2%, как говорят европейцы, а почти 3%. Это подтверждает наш очень большой потенциал, который в условиях мобилизованности и внутренней собранности позволяет справляться с любыми ударами, – пояснил Песков.Пресс-секретарь добавил, что задача России на предстоящие годы наращивать темпы роста экономики.
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новости, россия, дмитрий песков, экономика, российская экономика, санкции
Новости, Россия, Дмитрий Песков, экономика, российская экономика, санкции

Россия предотвратила угрозу обвала экономики – Песков

13:48 19.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Экономика России показывает уверенный рост в условиях санкций. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России
Эксперты Еврокомиссии в осеннем выпуске экономического прогноза обновили ожидания в отношении ВВП России. Спустя 1,5 года анонсируемый в условиях санкций уровень ВВП России теперь скорректирован в сторону роста: с минус 0,9% до плюс 2%. Ожидается, что в 2024 – 2025 годах экономика России продолжит расти на 1,6% каждый год.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эти слова. Он пояснил, что экономике России в условиях санкций пришлось перестроиться и мобилизовать все внутренние ресурсы. Это позволило не только не допустить обвала, но и выйти на траекторию роста.

– Была угроза обвала и прошлось мобилизовать все ресурсы, чтобы предотвратить его. На экономику России обрушился беспрецедентный груз санкций. Ни одна страна мира не в состоянии выдержать такой удар, – отметил пресс-секретарь.

Песков напомнил, что санкциям предшествовали два года пандемии.
– Не стоит забывать, что это [санкции] произошло после двух лет ковида, а это тоже был удар по экономике. Благодаря мудрому решению руководства страны, титанической работе правительства удалось выйти на плато, стабилизироваться, а затем показать на траекторию роста. Все для этого делалось и планировалось, но никто не мог спрогнозировать точно. На самом деле рост ВВП не 2%, как говорят европейцы, а почти 3%. Это подтверждает наш очень большой потенциал, который в условиях мобилизованности и внутренней собранности позволяет справляться с любыми ударами, – пояснил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что задача России на предстоящие годы наращивать темпы роста экономики.
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