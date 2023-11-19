https://ukraina.ru/20231119/1051148227.html

Россия предотвратила угрозу обвала экономики – Песков

Россия предотвратила угрозу обвала экономики – Песков - 19.11.2023 Украина.ру

Россия предотвратила угрозу обвала экономики – Песков

Экономика России показывает уверенный рост в условиях санкций. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России

2023-11-19T13:48

2023-11-19T13:48

2023-11-19T13:48

новости

россия

дмитрий песков

экономика

российская экономика

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046714256_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_dce029141a707ee81706e4b48495ed3e.jpg

Эксперты Еврокомиссии в осеннем выпуске экономического прогноза обновили ожидания в отношении ВВП России. Спустя 1,5 года анонсируемый в условиях санкций уровень ВВП России теперь скорректирован в сторону роста: с минус 0,9% до плюс 2%. Ожидается, что в 2024 – 2025 годах экономика России продолжит расти на 1,6% каждый год.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эти слова. Он пояснил, что экономике России в условиях санкций пришлось перестроиться и мобилизовать все внутренние ресурсы. Это позволило не только не допустить обвала, но и выйти на траекторию роста.Песков напомнил, что санкциям предшествовали два года пандемии.– Не стоит забывать, что это [санкции] произошло после двух лет ковида, а это тоже был удар по экономике. Благодаря мудрому решению руководства страны, титанической работе правительства удалось выйти на плато, стабилизироваться, а затем показать на траекторию роста. Все для этого делалось и планировалось, но никто не мог спрогнозировать точно. На самом деле рост ВВП не 2%, как говорят европейцы, а почти 3%. Это подтверждает наш очень большой потенциал, который в условиях мобилизованности и внутренней собранности позволяет справляться с любыми ударами, – пояснил Песков.Пресс-секретарь добавил, что задача России на предстоящие годы наращивать темпы роста экономики.

https://ukraina.ru/20231109/1050896603.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дмитрий песков, экономика, российская экономика, санкции