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Запахло жаренным: Рогов объяснил, что значит объявление Зеленского в розыск

Запахло жаренным: Рогов объяснил, что значит объявление Зеленского в розыск - 05.05.2024 Украина.ру

Запахло жаренным: Рогов объяснил, что значит объявление Зеленского в розыск

Россия подала четкий сигнал, объявив действующего президента Украины Владимир Зеленского в розыск, дав понять, что с ним никто не намерен вести переговоры. Таким мнением поделился сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов

2024-05-05T19:47

2024-05-05T19:47

2024-05-05T19:48

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По его словам, Для Зеленского дело "запахло жаренным", так как он в России официально признан преступником. Вместе с Зеленским МВД России разыскивает и бывшего главу киевского режима Петра Порошенко. Таким образом, двум украинским преступникам не удастся избежать справедливого наказания, считает Рогов. "Время увещеваний, договоренностей, попыток найти какие-то компромиссы пройдено окончательно. Для них, особенно для Зеленского, запахло жаренным по-настоящему. Пусть они сегодня шутят, что им ничего не страшно, но это всего лишь бравады", – уточнил он. Для Зеленского и Порошенко обратный отсчёт ускорился, предупредил политик. По его словам, именно эти лица являются виновниками в деле разжигания войны на постукраинском пространстве, начиная с 2014 года. Кроме этого, Рогов заявил, что при посещении Зеленским прифронтовых территорий теперь больше нет никаких гарантий безопасности, потому как для РФ он - официально признанный преступник. Накануне президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко МВД России объявило в розыск, статьи не разглашаются.

https://ukraina.ru/20240504/1054875333.html

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новости, украина, россия, владимир рогов, владимир зеленский, петр порошенко, мвд, розыск, сво, преступления, спецоперация