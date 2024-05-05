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Запахло жаренным: Рогов объяснил, что значит объявление Зеленского в розыск
Запахло жаренным: Рогов объяснил, что значит объявление Зеленского в розыск - 05.05.2024 Украина.ру
Запахло жаренным: Рогов объяснил, что значит объявление Зеленского в розыск
Россия подала четкий сигнал, объявив действующего президента Украины Владимир Зеленского в розыск, дав понять, что с ним никто не намерен вести переговоры. Таким мнением поделился сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов
2024-05-05T19:47
2024-05-05T19:47
2024-05-05T19:48
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По его словам, Для Зеленского дело "запахло жаренным", так как он в России официально признан преступником. Вместе с Зеленским МВД России разыскивает и бывшего главу киевского режима Петра Порошенко. Таким образом, двум украинским преступникам не удастся избежать справедливого наказания, считает Рогов. "Время увещеваний, договоренностей, попыток найти какие-то компромиссы пройдено окончательно. Для них, особенно для Зеленского, запахло жаренным по-настоящему. Пусть они сегодня шутят, что им ничего не страшно, но это всего лишь бравады", – уточнил он. Для Зеленского и Порошенко обратный отсчёт ускорился, предупредил политик. По его словам, именно эти лица являются виновниками в деле разжигания войны на постукраинском пространстве, начиная с 2014 года. Кроме этого, Рогов заявил, что при посещении Зеленским прифронтовых территорий теперь больше нет никаких гарантий безопасности, потому как для РФ он - официально признанный преступник. Накануне президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко МВД России объявило в розыск, статьи не разглашаются.
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новости, украина, россия, владимир рогов, владимир зеленский, петр порошенко, мвд, розыск, сво, преступления, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, МВД, розыск, СВО, преступления, Спецоперация
Запахло жаренным: Рогов объяснил, что значит объявление Зеленского в розыск
19:47 05.05.2024 (обновлено: 19:48 05.05.2024)
Россия подала четкий сигнал, объявив действующего президента Украины Владимир Зеленского в розыск, дав понять, что с ним никто не намерен вести переговоры. Таким мнением поделился сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов
По его словам, Для Зеленского дело "запахло жаренным", так как он в России официально признан преступником.
"Объявление хриплого диктатора в розыск – это чёткий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник", – заявил Рогов в интервью РИА Новости.
Вместе с Зеленским МВД России разыскивает и бывшего главу киевского режима Петра Порошенко. Таким образом, двум украинским преступникам не удастся избежать справедливого наказания, считает Рогов.
"Время увещеваний, договоренностей, попыток найти какие-то компромиссы пройдено окончательно. Для них, особенно для Зеленского, запахло жаренным по-настоящему. Пусть они сегодня шутят, что им ничего не страшно, но это всего лишь бравады", – уточнил он.
Для Зеленского и Порошенко обратный отсчёт ускорился, предупредил политик. По его словам, именно эти лица являются виновниками в деле разжигания войны на постукраинском пространстве, начиная с 2014 года.
Кроме этого, Рогов заявил, что при посещении Зеленским прифронтовых территорий теперь больше нет никаких гарантий безопасности, потому как для РФ он - официально признанный преступник.
Накануне президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко МВД России объявило
в розыск, статьи не разглашаются.