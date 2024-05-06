https://ukraina.ru/20240506/1054881637.html

"Возглавит максимально медийный": Скориков назвал причины отстранения Умерова с должности

"Возглавит максимально медийный": Скориков назвал причины отстранения Умерова с должности - 06.05.2024 Украина.ру

"Возглавит максимально медийный": Скориков назвал причины отстранения Умерова с должности

Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова и вполне возможно, что это связано с неудавшимся контрнаступом, ведь Умеров был назначен как раз на его пике, в сентябре прошлого года. Об этом в интервью Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2024-05-06T05:21

2024-05-06T05:21

2024-05-06T05:21

украина

запад

иван скориков

андрей ермак

всу

рустем умеров

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При этом, как утверждает эксперт, это мог быть информационно- политический вброс, ведь анонсировал это событие Юрий Бутусов, главный редактор издания Censor.Net, который заработал репутацию пропагандиста Порошенко.“Он лично враждует с Зеленским и главой офиса президента Ермаком и давно заслужил на Украине репутацию медиакиллера. С другой стороны, симптомы для таких заявлений просматриваются и уже давно, поскольку Андрей Ермак уже зачистил большинство своих замов, помощников, которых назначал не он лично, внутри офиса президента. Происходит замена персоналий в правительстве Украины. И связано это может быть с затеей, которую согласовали на Банковой вместе с их западными партнерами по укреплению вертикали украинской власти с помощью пересадки Ермака из Офиса президента в пост главы кабинета министров”, - отметил Скориков.Более того, фигура Умерова среди украинцев теряет свою популярность, подчеркнул эксперт, да и по социологии он является самым непопулярным министром на Украине. Соответственно, найти козла отпущения за непопулярные меры по мобилизации для режима Зеленского и Ермака было бы выгодно, заключил Скориков.В разговоре с “Известиями” бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что “Умеров никто и звать его никак”.“Он же реально не управляет Вооруженными силами. Эту фигуру заменят на более авторитетного человека. Ведь сегодня они выходят на финишную прямую, когда будет формироваться, по сути, политика военной диктатуры на Украине”, — заявил экс-нардеп.Журналисты Censor.Net отмечают, что должность министра военного ведомства должен будет возглавить некий "максимально медийный" представитель ВСУ, чье назначение должно создать положительный пиар-эффект.Полную версию интервью Иван Скориков: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ читайте на Украина.ру

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украина, запад, иван скориков, андрей ермак, всу, рустем умеров