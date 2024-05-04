https://ukraina.ru/20240504/1054882505.html
Спасение от него еще не придумано: ветеран Афганистана ответил, может ли РФ применить на Украине "Слона"
Спасение от него еще не придумано: ветеран Афганистана ответил, может ли РФ применить на Украине "Слона" - 04.05.2024 Украина.ру
Спасение от него еще не придумано: ветеран Афганистана ответил, может ли РФ применить на Украине "Слона"
Объемно-детонирующие боеприпасы, вроде "Слона" (ФАБ-9000), который применялся в Афганистане, очень эффективное, относительно простое и недорогое оружие. ВСУ его еще не видели и очень боятся одного упоминания
2024-05-04T07:12
2024-05-04T07:12
2024-05-04T07:12
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.Он пояснил, что "Слон" представляет собой авиабомбу, заполненную термобарической смесью, и два взрывателя. После срабатывания первого смесь в виде аэрозоли растекается по местности, заполняя все щели, проникая в укрытия противника. Второй взрыватель эту смесь воспламеняет, мгновенно выжигая кислород и убивая все на своем пути ударной волной.Сейчас, уточнил Некрасов, эти бомбы уже снабжены механизмами наведения, планирования и стабилизации, что обеспечивает необходимую точность попадания. Самолеты могут сбрасывать их за 30–40 километров, не заходя в зону поражения силами ПВО противника.Однако, подчеркнул собеседник издания Украина.ру, использовать такое вооружение нужно аккуратно, чтобы не поразить свои войска.ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине* Деятельность организации запрещена на территории РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, слоны, ветераны, афганистан, авиабомбы, россия
Новости, Новости Украины, слоны, ветераны, Афганистан, авиабомбы, Россия
Спасение от него еще не придумано: ветеран Афганистана ответил, может ли РФ применить на Украине "Слона"
Объемно-детонирующие боеприпасы, вроде "Слона" (ФАБ-9000), который применялся в Афганистане, очень эффективное, относительно простое и недорогое оружие. ВСУ его еще не видели и очень боятся одного упоминания
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.
Он пояснил, что "Слон" представляет собой авиабомбу, заполненную термобарической смесью, и два взрывателя. После срабатывания первого смесь в виде аэрозоли растекается по местности, заполняя все щели, проникая в укрытия противника. Второй взрыватель эту смесь воспламеняет, мгновенно выжигая кислород и убивая все на своем пути ударной волной.
Сейчас, уточнил Некрасов, эти бомбы уже снабжены механизмами наведения, планирования и стабилизации, что обеспечивает необходимую точность попадания. Самолеты могут сбрасывать их за 30–40 километров, не заходя в зону поражения силами ПВО противника.
Однако, подчеркнул собеседник издания Украина.ру, использовать такое вооружение нужно аккуратно, чтобы не поразить свои войска.
"В марте этого года мы применили ОДАБ-1500 в зоне СВО. В результате украинский националистический батальон "Кракен"* в одно мгновение перестал существовать, просто испарился. В случаях, когда противник укрывается в глубоких подземных сооружениях, такое оружие просто незаменимо, и спасение от него еще не придумано. Только вероятность его применения уже вызывает у врага панику", - отметил Некрасов.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ.