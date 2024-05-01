https://ukraina.ru/20240501/1054827590.html

Вячеслав Некрасов: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народный Афганистан готов выйти за РФ на Украине

Вячеслав Некрасов: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народный Афганистан готов выйти за РФ на Украине - 01.05.2024 Украина.ру

Вячеслав Некрасов: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народный Афганистан готов выйти за РФ на Украине

От граждан США у афганцев "шерсть встает дыбом". Они понимают судьбоносный характер СВО и желают России полной победы. Некоторые бывшие генералы предлагают открыть в Афганистане призывной пункт, чтобы десятки тысяч афганцев встали под знамена ВС РФ против агрессии Запада на Украине.

2024-05-01T13:23

2024-05-01T13:23

2024-05-01T14:14

интервью

афганистан

сво

всу

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вооружения

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ракеты

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Однако США, стремясь ограничить влияние России, не выпускают Афганистан из цепких объятий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов, который недавно вернулся из эмирата.В марте-апреле состоялся очередной визит представителей Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран-участниц СНГ в Афганистан.— Вячеслав Михайлович, после выхода американского контингента из Афганистана, про республику почти не пишут в СМИ. Вы недавно вернулись оттуда — расскажите, что там происходит?— Действительно, Афганистан практически сошел с первых страниц новостных лент. И это объяснимо. В стране, с приходом к власти талибов*, резко сократилось количество кровавых событий; с улиц исчезли наркоманы; в городах и на дорогах установлен жесткий порядок.Блок- и передвижные посты, конечно, есть, но они работают без угрожающей демонстрации силы. Зачастую бородатые стражи порядка даже не имеют в руках оружия, но все обеспечены рациями и средствами мобильной связи.В то же время иностранцы находятся в стране под плотным как открытым, так и негласным контролем. Уже при оформлении визы необходимо указать предполагаемый период пребывания, маршрут передвижения, места остановок, контактные телефоны и другие данные.С момента приземления меры контроля становятся еще более ощутимыми. Помимо сказанного фиксируются проводимые встречи, участники бесед, обсуждаемые темы, выходы в город, места и цели посещения.К этим же мерам можно отнести и контроль за приобретением местной сим-карты для телефона, чтобы в разы удешевить связь. В России, кстати, подобный шаг обсуждается уже не один год.Эту проблему в Афганистане решили в считанные дни. Еще несколько месяцев назад карту любой компании мобильной связи можно было купить походя, без всяких препятствий. Теперь такая просьба вызывает даже у давно знакомых торговцев испуг в глазах.Для приобретения искомого нужно лично явиться в соответствующий офис, предъявить паспорт, заполнить подробную заявку и лишь после ее рассмотрения в "компетентных органах" вы станете обладателем нужной карты. С одной стороны, это напрягает, но с другой, усиливает ощущение безопасности.В течение недели наша делегация помимо Кабула побывала в разных регионах страны: Герате, Бамиане, Банд-е Амире, Джелалабаде. Кстати, в недавнем телерепортаже известный фронтовой журналист Сергей Зенин сказал, что в этих местах 40 лет не звучала русская речь. Это не совсем так — ветераны приезжают сюда практически ежегодно.— И как вас встретили?— Предварительное извещение властей о наших планах значительно упростило процедуру перемещения. Как правило, на всех постах о нашем появлении уже знали, быстро сверяли "списочный состав", запрашивали для контроля один – два паспорта. Увидев, что они российские, с извинениями и улыбками отпускали, в знак уважения и гостеприимства нередко предлагали выпить традиционный афганский чай.На первых порах идиллическую картину мог испортить наш коллега, добродушный друг из Белоруссии. У него паспорт синего цвета, отдаленно напоминает американский, от чего у полевых стражей порядка "шерсть тут же становилась дыбом". Но разобравшись, они отпускали нашего спутника с еще большими извинениями и теплыми пожеланиями.Когда мы поняли, в чем причина, синий паспорт тут же нашел свое место в самом глубоком кармане.Тот, кто соберется поехать в Афганистан, должен знать об еще одной мере контроля. Прибыв в тот или иной город, первым делом нужно мчаться не к историческим достопримечательностям (которых, к слову, в этой древней стране неисчислимое множество), а в местное Управление информации и культуры. Там обязательно нужно отметиться по прибытии и перед отъездом. Иногда это ведет к волнительным неожиданностям.Так, к примеру, покидая Герат, мы, как положено, зафиксировали свое полное наличие в Управлении и направились в аэропорт. До вылета оставалось совсем немного времени, мы спешили, но неожиданно наши сопровождающие получили указание развернуться и вновь приехать в Управление.С талибами* спорить — не полезно для здоровья. Без особой радости, но подчинились. Оказалось, с нами решил побеседовать лично один из местных чинов. Попытка сослаться на предстоящий рейс успеха не имела. Ответ был прост: оставьте мне вашу заботу, самолет без вас не улетит.Беседа вылилась в полноценное интервью на телекамеру и длилась около часа, но в этом была уже наша вина. Специфика образования видного талиба*, постоянные сражения с американскими и правительственными войсками не позволили ему окунуться в глубины истории своей страны.Поэтому описание победной битвы при Майванде между афганцами и англичанами, факт признания Россией независимости Афганистана в 1919 году, сообщение о личной переписке между В.И. Лениным и Аманулла-ханом вызвали у главного слушателя большой интерес. Он увлекся, глаза загорелись гордостью за свою страну. Попутно в них отразилось и немалое уважение к нашей группе.Во всяком случае, моулави [духовное звание] лично проводил нас до ворот, сфотографировался на память, долго жал руку в надежде увидеть нас еще не раз. Попутно он сообщил, что в течение года в Герат приезжают тысячи местных туристов и сотни иностранных из многих стран, но россиянам здесь будут особо рады.Кстати, слово свое он сдержал, самолет терпеливо дожидался нас на взлетной полосе. Более того, при прохождении таможенного контроля у одного из наших коллег обнаружился совсем нежелательный груз, особенно вызывающий вопросы в священный месяц Рамазан.Поначалу мелькнула мысль, что наше путешествие на этом закончится, но незримый ореол моулави и здесь оказал свое влияние. Нарушитель понес потери ниже минимальных. Группа прошла контроль без задержек, а ее роль была позитивно отмечена в международных информационных лентах.— Что вы можете сказать о внутренней политике властей, об отношении к России?— Говоря о внешних признаках, можно уверенно сказать, что правительство талибов* целенаправленно поддерживает развитие туризма. Это один из источников значимых доходов для Афганистана, поэтому власти создают все условия для совершенствования данного направления: от своевременного оформления въездных виз до обеспечения безопасности во время поездок.Сегодня возможно поехать практически во все провинции, но совершать это лучше с сопровождающим из МВД, которое поможет избежать неприятных ситуаций.Например, на днях в Панджшере зарегистрировалась группа туристов из России, в которой был один джентльмен и шесть (!) молодых дам. Трудно припомнить время, когда быколлектив в таком составе мог без происшествий передвигаться по стране.— Какие настроения у самих афганцев?—Настроение у населения не самое радужное.Все, конечно, оценили установленный в стране порядок, резкое снижение количества терактов, практически полное отсутствие криминала, устойчивый курс местной валюты (сегодня он составляет 73 афгани за доллар). Однако слабо решаются социальные проблемы, нет работы, не выплачиваются зарплаты и пенсии, не ясны перспективы развития страны. По этой причине, например, значительно изменилось "лицо" Герата.Древний город всегда выделялся (если не сказать — кичился) своей прошлой принадлежностью к персидской империи, особой культурой, обилием памятников многовековой истории, высоким уровнем образования. Даже язык в Герате отличался большей близостью к иранскому. Теперь значительная, если не большая, часть интеллигенции уехала в соседний Иран и другие страны.Город заполонили не самые высокообразованные пуштуны из южных провинций Фарах и Урузган, многие факультеты в университетах закрылись из-за отсутствия преподавателей, снизился уровень медицинского обслуживания, фактически не проводятся спортивные состязания.Как известно, Новый год [Новруз — новый день] наступает в Афганистане по лунному календарю — 21 марта. Ранее правительство по этому случаю традиционно объявляло три дня выходных, по всей стране проводились массовые гуляния с фейерверками, приемами, выездами на природу, бозкаши [козлодрание] с сотнями всадников на специально тренированных бойцовых конях, футбольными и иными матчами.С особым размахом эти торжества проходили в Мазари-Шарифе, куда приезжали руководители страны, министры, сенаторы, крупные бизнесмены, многочисленные зарубежные гости. Теперь этот праздник, знаменующий наступление весны, пробуждение природы, возрождение надежд на лучшую жизнь, под запретом — как имеющий языческое происхождение.— Как выстраиваются отношения у нынешнего афганского правительства с международными силами?— Нет сомнений в том, что страна получит сильный импульс к развитию после широкого международного признания правительства талибов* и обеспечения ими надежной безопасности потенциальным инвесторам. Сделать для этого, казалось бы, нужно немного — начать формировать инклюзивное правительство, включая представителей различных политических сил, и расширить права женщин на получение образования.На этом настаивает ООН, целый ряд соседних стран, проводятся конференции, принимаются воззвания. На днях бывший министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар созвал в Турции своих влиятельных сторонников.Евросоюз хотел бы провести международную конференцию "Бонн – 2", во время которой организовать официальную передачу власти от бывшего президента Ашрафа Гани Движению талибов*, тем самым легализовать нынешнее правительство и добиться либерализации его внутренней политики.Но, судя по всему, чем активнее стараются на талибов* повлиять, тем неуступчивее становится их позиция. Вспомните 2001 год, тогда талибы* предпочли ввергнуть страну в разгром и потерять ее, но не выдать международному правосудию террориста Усаму бен Ладена.Между тем, недра Афганистана сказочно насыщены полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, уран, медь, литий, железо, драгоценные металлы, самоцветы, мрамор, тальк, перечислять можно долго. По существу, это одна из немногих еще не открытых кладовых земли и крупные корпорации давно строят планы по разработке этих богатств.При этом нельзя сказать, что Афганистан на сегодня закрыт. Нет, идут тысячи грузовиков из Пакистана, Ирана, Узбекистана. Китай, не слишком афишируя, участвует в строительстве дорог. Казахстан открыл торговые дома в Герате и Мазари-Шарифе.Предприниматели из США и Германии полулегально проникают в Панджшерское ущелье с целью добычи знаменитых изумрудов. Англичане традиционно мутят воду по обе стороны афгано-пакистанской границы.Даже "потерявший берега" президент Зеленский взывает к афганцам о помощи.— А где же Россия, которая в свое время в рамках Советского Союза больше всех вложилась в экономику Афганистана?— Увы, судя по всему, мы от некогда дружественной страны отгородились. Афганцы невесело шутят. Раньше в Кабуле была одна тюрьма — знаменитая Пули-Чархи, построенная французами. Теперь к ней добавились еще две: посольство России и Российский центр науки и культуры (РЦНК) — потому что в них никто не заходит и никто не выходит.А ведь еще несколько лет назад это были активные центры влияния. Вспомните, как недружественная нам New York Times была вынуждена констатировать: РЦНК в Кабуле подрывает политику НАТО в Афганистане.В то же время очень многие афганцы питают к нашей стране весьма доброе отношение. Тысячи из них хотели бы учиться в российских вузах, получать медицинскую помощь в наших оздоровительных центрах, готовы участвовать в туристических, образовательных, экономических выставках, многие хотели бы навестить своих родственников, установить деловые связи.Десятки граждан Афганистана поздравляли с успешным проведением президентских выборов, с убедительной победой Владимира Путина. Владимир Владимирович в Афганистане в большом почете. Многие спрашивают: нельзя ли пригласить его на пост президента в Кабул.— Следят ли афганцы за конфликтом на Украине? Что думают о нём?— Да эта тема и ход Специальной военной операции (СВО) вызывает у афганцев особый интерес. Они внимательно следят за ее развитием, оценивают как непримиримую борьбу добра со злом, с оголтелым, охамевшим, беспринципным, грабительским англо-саксонским укладом.Все граждане Афганистана понимают радикальный, судьбоносный характер СВО и желают России полной победы, которая придаст многим развивающимся странам уверенности в борьбе за справедливость, независимость и прочный мир. Некоторые бывшие генералы предлагали открыть в Афганистане призывной пункт, при этом выражали уверенность, что десятки тысяч неприхотливых и воинственных афганцев охотно встанут под знамена российской армии (ВС РФ).В 70–80-е годы Советский Союз подготовил для Афганистана свыше 100 тысяч специалистов для работы в сферах от сельского хозяйства до киноискусства, от металлургии до авиации, от армии до нефтедобычи. Особым прорывом для Афганистана стал полет в космос. На финальном этапе основным кандидатом был летчик-истребитель, чем-то напоминающий Гагарина, полковник Мохаммад Дауран. Но перед вылетом у него случился приступ аппендицита, и полетел капитан Абдул Ахад Моманд. С орбиты он поговорил с президентом страны доктором Наджибуллой, зачитал на камеру текст из Корана и отправил миролюбивое послание всем мусульманам.Позднее генерал-полковник Дауран стал командующим ВВС Афганистана, а Герой Советского Союза Моманд, спасаясь от преследования моджахедов, был вынужден бежать из страны в Германию.Все афганцы, кто учился в СССР и России, вспоминают нашу страну самыми добрыми словами и передают это новому поколению. В предыдущем интервью я упомянул об успешных курсах русского языка в Кабульском политехническом университете. Теперь члены делегации посетили частные аналогичные курсы "Наша молодежь". Еще три года назад на них занималось более 700 человек, многие затем поступили в российские вузы и успешно учатся.После прихода к власти талибов*, многие преподаватели уехали, но пришли другие. Один из них бывший майор полиции, выпускник Волгоградской Высшей школы милиции Азизулла Сафар рассказал, что работу курсов возобновили несколько месяцев назад. Там занимается 12 юношей, все мечтают поехать в Россию получать высшее образование в сфере информационных технологий, энергетики, сельского хозяйства, медицины. Желающих заниматься много, но, к сожалению, возможности ограничены. Не хватает расходных материалов, учебников, компьютеров, демонстрационных экранов. А несколько лет назад получали сотни книг на русском языке, приезжали преподаватели из РУДН, Уральского федерального университета, регулярно писали Диктант Победы, Географический диктант, участвовали в конференциях в РЦНК.Таково мнение народа Афганистана на наглядных примерах. В официальных афганских СМИ, к сожалению, такие оценки и предложения не звучат. Это вполне объяснимо.По утверждению многих источников, в аэропорту Кабула еженедельно приземляется американский самолет, который, по разным оценкам, доставляет от 20 до 50 миллионов долларов наличными. После этого становится понятно, почему все четыре официальных кабульских телеканала (а других здесь нет) весьма сдержанны в транслировании позитивных новостей из России и о России.Ясно, что США, стремясь ограничить влияние России, и в последующие годы постараются не выпустить Афганистан из цепких объятий.— Насколько мне известно, по итогам нашей военной кампании, в Афганистане осталось несколько советских солдат. Какова их судьба сейчас?— Да, это так. Кто-то попал в плен по ранению, кто-то по глупости. Некоторые военные, в силу разных обстоятельств,ушли к моджахедам добровольно. Большинство наших бойцов вели себя достойно. 26 апреля мы отметили 39-ю годовщину героического восстания наших пленных в пакистанском Бадабере. К сожалению, все они погибли в тяжелом неравном бою против моджахедов и подразделений пакистанской армии. Вечная им память.Несколько бывших советских солдат осели в Афганистане, завели семьи, построили дома, но их судьбу трудно назвать счастливой. Всем уже под 60, все чаще посещают мысли о необходимости на закате жизни встретиться с родными, но сделать это крайне трудно. Непреодолимым барьером встает бюрократизм и судорожная боязнь ответственности.Яркий пример тому — судьба Красноперова Сергея (Нурмохаммада), проживавшего в городе Курган, который в 1983 году он был призван в ряды Советской Армии и после прохождения подготовки направлен на службу в Афганистан. Где он остался в дальнейшем.— Некоторые эксперты сообщают, что наши Воздушно-космические силы (ВКС)в ходе СВО еще не применяли объемно-детонирующие боеприпасы самой большой мощности (Слон – ФАБ-9000). Так делали советские войска в Афганистане, когда выкуривали моджахедов из пещер. Насколько это было эффективно? Насколько полезными они будут в СВО?— Объемно-детонирующие боеприпасы, безусловно, очень эффективное, относительно простое и не дорогое оружие.Такой снаряд представляет собой емкость — чаще авиабомбу, заполненную термобарической смесью,и два взрывателя. После срабатывания первого, смесь в виде аэрозоли растекается по местности, заполняя все щели, проникая в укрытия через вентиляционные отверстия, трещины, амбразуры и так далее. Второй взрыватель эту смесь воспламеняет. При этом облако вспыхивает, температура подскакивает до полутора-двух тысяч градусов, мгновенно выжигается кислород, создается громадный перепад давления (свыше 100 атмосфер), возникает мощная ударная волна.Впервые такое оружие, действительно, было испытано в Афганистане для поражения моджахедов в пещерах, складках местности, кяризах — подземных сетях водоснабжения. Помнится, тогда в западной прессе вспыхнул большой скандал: нас обвинили в использовании химического оружия. Лишь много позднее специалисты поняли, что русские вновь придумали ранее неведомое оружие.Сейчас эти бомбы снабдили механизмами наведения, планирования, стабилизации, что обеспечивает необходимую точность попадания. Самолеты сбрасывают их за 30–40 км, не заходя в зону поражения силами ПВО. По мощности они могут быть различными, в зависимости от цели.Использовать эти вооружения нужно аккуратно, чтобы не поразить свои войска. Приходящие в отпуск участники СВО рассказывают, что при применении даже наиболее "слабой" ОДАБ-500 на расстоянии километра от эпицентра взрыва был такой удар, что вылетали двери вместе с запорными устройствами.К слову, несколько лет назад американцы сбросили в Афганистане в районе Тора-Бора провинции Нангархар "матерь всех бомб" с обычным зарядом весом 9 тонн. На расстоянии десятков километров это ощутилось как серьезное землетрясение, все подземные коммуникации в большом радиусе от эпицентра были разрушены.В марте этого года мы применили ОДАБ-1500 в зоне СВО. В результате украинский националистический батальон "Кракен" в одно мгновение перестал существовать, просто испарился. В случаях, когда противник укрывается в глубоких подземных сооружениях, такое оружие просто незаменимо и спасение от него еще не придумано. Только вероятность его применения уже вызывает у врага панику.— Когда мы зашли в Афганистан, моджахеды несколько раз пытались прорваться на территорию Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Но пограничные войска КГБ СССР пересекли границу и зашли на глубину до 100 километров. Были развернуты мотоманевренные группы, десантно-штурмовые маневренные группы, временные заставы, которые поддерживались артиллерией и авиацией. После организации такого санитарного кордона провокации на границе прекратились. Можем ли мы по такому образу и подобию сделать буферную зону на границе с Украиной?— Непродуманные поставки США и Великобританией баллистических ракет дальностью действия 200–300 км подталкивают нас к принятию такого решения. Президент Владимир Путин об этом уже заявил.В целях обеспечения безопасности нашей страны мы будем вынуждены отодвинуть украинские силовые подразделения от границы с Россией на соответствующее расстояние. Пусть в Киеве об этом подумают.— Пакистанский пилот на F-16 сбил советский Су-25, который слишком близко подлетел к границе. Могут ли западные самолеты оспорить российское превосходство в воздухе? Учитывая ту афганскую историю, допустимо ли скептически относиться к возможным поставкам F-16 на Украину?— Да, такой эпизод в 1988 году имел место. Тогда был сбит не кто иной как будущий вице-президент страны Александр Руцкой. Александр Владимирович атаки не ожидал, она застала его врасплох. За свою надежность, вооруженность, бронезащиту Су-25 до сих пор называют летающим танком. Самолет и тогда это подтвердил, когда спас жизнь летчику, несмотря на попадание ракеты.Что касается вероятного появления F-16 в небе Украины, то я разделяю мнение, что коренного перелома в воздухе оно не принесет. Безусловно, это один из лучших легких истребителей 80-х годов. С тех пор он не раз модернизировался, но вряд ли Украина получит самые современные модели.В лучшем случае ВСУ могут рассчитывать на F-16 Block 50/52 с радаром AN/APG-68V5, который не сравнится с нашими Су-30 и Су-35. Они, например, имеют поворотное сопло, что обеспечивает самолету немыслимую маневренность в воздухе. Аппарат может разворачиваться практически на месте, а это дает громадное преимущество как в ближнем бою, так и при обстреле с земли.Помимо этого, наши самолеты могут поражать противника ракетами на дальности в 400 км. А F-16 работает с дальностью только в 160километров. То есть он может даже не увидеть атакующий его самолет."Американец" требует специальное топливо, особо гладкие взлетные полосы, которые нами сейчас системно уничтожаются. Для F-16необходимосложное и дорогое обслуживание. Не будем забывать и об эффективных российских средствах ПВО.Суммируя сказанное, предположу, что истребители F-16 в небе Украины скорее всего появятся, но судьба у них будет не самой завидной. России есть что им противопоставить.Нельзя сбрасывать со счетов накопленный нами опыт и боевой дух российских воинов. Вспомните, с каким азартом наши бойцы начали охотиться за "Леопардами", "Абрамсами" и "Бредли", когда вражеские машины появились на поле боя. В результате западная "чудо-техника" вообще была убрана с передовой от греха подальше. А захваченный ВС РФ трофеи красуются на Поклонной горе перед Музеем Победы в Москве.Потому ожидаемый Киевом перелом и в воздушном пространстве вряд ли состоится.Также о том, как Украина и Запад пытаются втянуть в конфликт другие страны, в том числе Белоруссию, Литву и Молдавию, читайте в интервью с экспертом Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии* Террористическая организация, запрещенная в России

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интервью, афганистан, сво, всу, авиабомбы, вооружения, пво, f-16, су-25, ракеты, сша, россия, украина, военная техника, ветераны