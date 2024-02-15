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Вячеслав Некрасов: кто он

Вячеслав Некрасов: кто он - 15.02.2024 Украина.ру

Вячеслав Некрасов: кто он

Ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России

2024-02-15T14:56

2024-02-15T14:56

2024-02-15T14:56

новости

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Вячеслав Михайлович Некрасов впервые попал в Афганистан в 1982 году — был направлен советником по делам молодёжи в отдалённую провинцию Фарьяб. После вывода советских войск 75 раз выезжал в командировки в эту страну в качестве журналиста и ответственного секретаря группы Совета Федерации РФ по сотрудничеству с Национальным собранием Афганистана. До декабря 2020-го 4,5 года бессменно руководил Российским центром науки и культуры в Кабуле (Россотрудничество). Сейчас — специальный представитель Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА). Доктор экономических наук. Награждён орденами Почёта, Дружбы, афганским орденом "Звезда", многими медалями. Автор (вместе с А. Ляховским) книги о национальном герое Афганистана Ахмад-Шахе Масуде "Гражданин, политик, воин", переведённой на 13 мировых языков, автор десятков публикаций на афганскую тематику.

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новости