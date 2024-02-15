Вячеслав Некрасов: кто он
Ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России
Вячеслав Михайлович Некрасов впервые попал в Афганистан в 1982 году — был направлен советником по делам молодёжи в отдалённую провинцию Фарьяб. После вывода советских войск 75 раз выезжал в командировки в эту страну в качестве журналиста и ответственного секретаря группы Совета Федерации РФ по сотрудничеству с Национальным собранием Афганистана.
До декабря 2020-го 4,5 года бессменно руководил Российским центром науки и культуры в Кабуле (Россотрудничество).
Сейчас — специальный представитель Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА).
Доктор экономических наук.
Награждён орденами Почёта, Дружбы, афганским орденом "Звезда", многими медалями. Автор (вместе с А. Ляховским) книги о национальном герое Афганистана Ахмад-Шахе Масуде "Гражданин, политик, воин", переведённой на 13 мировых языков, автор десятков публикаций на афганскую тематику.