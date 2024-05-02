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В Брюсселе состоится форум оборонной промышленности ЕС-Украина

В Брюсселе состоится форум оборонной промышленности ЕС-Украина - 02.05.2024 Украина.ру

В Брюсселе состоится форум оборонной промышленности ЕС-Украина

Форум оборонной промышленности ЕС -Украина состоится в Брюсселе. Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей

2024-05-02T16:38

2024-05-02T16:38

2024-05-02T16:38

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В Брюсселе 6 мая состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина. В мероприятии примут участие более 350 представителей институтов ЕС, правительств, европейской и украинской оборонной промышленности, отраслевых ассоциаций.Форум организован при Европейской ассоциации аэрокосмической промышленности, безопасности и оборонной промышленности.Целью Форума является укрепление оборонно-промышленного сотрудничества между ЕС и Украиной, а также помощь Украине в получении возможностей в приоритетных областях - противовоздушная оборона, боеприпасы, ракеты и беспилотники. Отмечается, что это первый конкретный шаг в реализации Европейской оборонно-промышленной стратегии.В Форуме примут участие, в частности, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

https://ukraina.ru/20240429/1054812140.html

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новости, украина, брюссель, жозеп боррель, ес, евросоюз, оборона