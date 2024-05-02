В Брюсселе состоится форум оборонной промышленности ЕС-Украина - 02.05.2024 Украина.ру
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В Брюсселе состоится форум оборонной промышленности ЕС-Украина
В Брюсселе состоится форум оборонной промышленности ЕС-Украина - 02.05.2024 Украина.ру
В Брюсселе состоится форум оборонной промышленности ЕС-Украина
Форум оборонной промышленности ЕС -Украина состоится в Брюсселе. Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей
2024-05-02T16:38
2024-05-02T16:38
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В Брюсселе 6 мая состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина. В мероприятии примут участие более 350 представителей институтов ЕС, правительств, европейской и украинской оборонной промышленности, отраслевых ассоциаций.Форум организован при Европейской ассоциации аэрокосмической промышленности, безопасности и оборонной промышленности.Целью Форума является укрепление оборонно-промышленного сотрудничества между ЕС и Украиной, а также помощь Украине в получении возможностей в приоритетных областях - противовоздушная оборона, боеприпасы, ракеты и беспилотники. Отмечается, что это первый конкретный шаг в реализации Европейской оборонно-промышленной стратегии.В Форуме примут участие, в частности, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
https://ukraina.ru/20240429/1054812140.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, брюссель, жозеп боррель, ес, евросоюз, оборона
Новости, Украина, Брюссель, Жозеп Боррель, ЕС, Евросоюз, оборона

В Брюсселе состоится форум оборонной промышленности ЕС-Украина

16:38 02.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Форум оборонной промышленности ЕС -Украина состоится в Брюсселе. Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей
В Брюсселе 6 мая состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина. В мероприятии примут участие более 350 представителей институтов ЕС, правительств, европейской и украинской оборонной промышленности, отраслевых ассоциаций.
Форум организован при Европейской ассоциации аэрокосмической промышленности, безопасности и оборонной промышленности.
Целью Форума является укрепление оборонно-промышленного сотрудничества между ЕС и Украиной, а также помощь Украине в получении возможностей в приоритетных областях - противовоздушная оборона, боеприпасы, ракеты и беспилотники. Отмечается, что это первый конкретный шаг в реализации Европейской оборонно-промышленной стратегии.
В Форуме примут участие, в частности, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
29 апреля, 16:11
Генсек НАТО признал проблемы у ВСУ и пообещал усилить военную помощь Украине Страны Запада не оказали должную помощь армии киевского режима, что привело к сложной ситуации "на земле". Об это заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего необъявленного визита в Киев
 
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