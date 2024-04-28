https://ukraina.ru/20240428/1054788033.html

Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии

Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии - 28.04.2024 Украина.ру

Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и Белоруссии

Вашингтон решил рискнуть и погрузить во тьму всю Молдавию. Более того, у американцев есть интерес, чтобы шальные ракеты и беспилотники залетали в Литву, Румынию, Польшу и Белоруссию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин

2024-04-28T07:19

2024-04-28T07:19

2024-04-28T07:19

интервью

белоруссия

сша

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прибалтика

мобилизация

россия

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Ранее Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов, стремящихся захватить Кобринский район (Брестская область), провозгласить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию Белоруссии.В КГБ республики уточнили, что для этих целей могут быть использованы спящие ячейки внутри страны и какая-то часть из 120-тысячной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая располагается вдоль границы.— В Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением в страну, заявили в КГБ республики. Кроме того, в ведомстве говорят, что на Украине подготовили до тысячи боевиков, которых планируется задействовать для захвата населенного пункта в Белоруссии. Возможна ли такая провокация чисто с технической точки зрения?— Действительно, в информационном поле прозвучали достаточно жесткие заявления руководителя КГБ Белоруссии Ивана Тертеля. Вряд ли такие высказывания делались безосновательно, ради привлечения внимания. Вероятно, проблема действительно есть.Разговоры о том, что в Белоруссию могут вторгнуться из Литвы (а именно Литва назначена Вашингтоном осуществлять мониторинг Белоруссии, именно президент Литвы вручил Светлане Тихановской "удостоверение президента" Белоруссии) вооруженные прокси-группы, которые публично будут себя ассоциировать с оппозицией, появились еще в 2020 году во время президентской избирательной кампании. С тех пор слухи о возможном вторжении периодически всплывали.За это время некоторые белорусские оппозиционеры воевали в составе подразделений ВСУ, получали боевой опыт и, что очень важно, оружие. Поэтому проводить имитацию вторжения есть кому.Возможная схема, в общем-то, достаточно старая. Заходит небольшой сборный отряд, в котором могут быть как любители, так и профессионалы; как белорусы, так и "не совсем" — и старается закрепиться в каком-то населенном пункте. А потом призывает мировое сообщество оказать поддержку. Такие прецеденты были. Как правило, мировое сообщество в подобных случаях поддержку не оказывает, но… привычная схема может и измениться.В современном мире, где большинство так называемых красных линий давно стерто, возможно все. Было бы желание. А вот желание как раз-таки у коллективного Запада сегодня есть. Вашингтон, Брюссель, Варшава и Вильнюс очень хотели бы оторвать Белоруссию от России. Раскачать политический режим в соседней стране, устроить там политический переворот по модели украинского Майдана. Для них сейчас все средства хороши. Там мыслят в формате "победителей не судят".Кроме того, США совсем не против, если боевые действия выйдут за границы Украины. Вашингтон даже отчасти заинтересован, чтобы шальные ракеты, артиллерийские снаряды, беспилотники начали бы залетать в Литву, Румынию, Польшу и Белоруссию. В этой ситуации станет понятно, что защитить эти "западные" пространства сможет только воля Вашингтона, а это позволит Белому дому поднять ставки для дальнейшего политического торга. США могут призвать пограничные страны проводить мобилизации и направлять свои войска на Украину. Поэтому ситуация очень серьезная.Прибалтийские страны, Польша и Румыния могут стать по воле США участниками глобальный игры — по дальнейшей эскалации конфликта. США отделяет от Европы целый океан, поэтому они мало чем рискуют. А вот начать поставлять большие объемы оружия в Европу, усилить контроль над европейскими элитами, промышленностью и банками — такой шанс выпадает далеко не каждый день.В тоже время, большой опыт и профессионализм есть и у российской, и у белорусской стороны. Поэтому, конечно, они будут осуществлять контроль над ситуацией и стараться купировать возможные угрозы.Намечается серьезнейшее противостояние, большую часть которого обычные люди никогда не увидят и не узнают. Многое будет делаться за кулисами.— Готовы ли Москва и Минск к обозначенному вторжению?— Россия и Белоруссия уже давно готовы ко всему. Конечно, контрмеры принимаются.Во-первых, в 2020 году Москва помогала Минску купировать угрозы возможного политического переворота. Это хороший опыт. Но главное: благодаря России Белоруссия стала ядерной державой. Причем эта схема — размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии — была своеобразным ответом Западу на его попытки угрожать Минску.Россия и Белоруссия за эти годы проводили военные и контртеррористические учения. Кроме того, в Белоруссии находятся серьезные подразделения мощных российских частных военных компаний. В общем, что смогут, страны сделают.— Вообще такая ситуация (военная активность НАТО на границах с Белоруссией, политико-экономическая ситуация в последней) — это удобный плацдарм для расширения фронта и давления на Запад со стороны России? Или это наше слабое звено?— Спецоперация продолжается уже два года. И за это время Запад все-таки не смог добиться тех целей, ради которых из Украины ускоренными темпами формировали "анти-Россию".Оружия Запад на Украину отправлял много. Но заканчивается мобилизационный резерв. Сейчас Вашингтон будет стараться под различными предлогами мобилизовать украинцев, находящихся на территории стран ЕС. Но успех этой инициативы маловероятен.На европейцев давят, они стараются уклониться. Бойцы нужны прямо сейчас, а не после того, как местные парламенты примут соответствующие законы.Как Вашингтону заставить европейцев воевать с Россией? Правильно — расширить зону боевых действий. Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами.Поэтому, у Вашингтона есть соблазн рискнуть. Сделать революционный шаг, чтобы как-то расшатать ситуацию, добавить ей некоторые импульсы. Ведь объективно, время сейчас работает не на Запад.— Эстония, Литва, Латвия и Финляндия саботируют прохождение грузов, создают на границах искусственные очереди и "ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно", заявил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Насколько массовой должна быть такая блокада, прежде чем мы начнем как-то реагировать на нее?— Это не экономика, а чистая политика — антироссийская, инициированная Вашингтоном, не выгодная самим европейцам. Ведь благодаря такому подходу они лишаются финансовой прибыли.Кстати, именно об этом заявил Китай в плане по урегулирования международного кризиса, насчитывающего двенадцать пунктов. Именно КНР призвал Запад отказаться от использования политики в экономических процессах. Но правительства и элиты этих стран подконтрольны США, поэтому они исходят не из национальных интересов. Рецепт здесь может быть только один — долговременная и титаническая работа по убеждению и переводу элит на нашу сторону.— Есть мнение: если сейчас ВСУ или Молдавия нападут на Приднестровье, Россия погасит Кучурганскую ГЭС, которая обесточит и Одессу, и Молдавию. Так ли здесь все просто?— Кучурганская ГЭС — это серьезное гидротехническое сооружение, построенное в советское время (которое некоторые личности в России, Украине и Белоруссии не любят). Колоссальный региональный охват по поставкам электроэнергии. Уж что-что, а гидроэлектростанции в СССР строить умели.Энергоресурс — это как раз тот механизм, с помощью которого Молдавию долго удавалось удерживать в орбите российского влияния. Электроэнергия, газ, нефть — всего этого, по разным причинам, в Молдавии нет.Предыдущие президенты вели достаточно конструктивные переговоры с Москвой по данному вопросу. Но к власти пришла Майя Санду и получила от Вашингтона строгое указание освободиться от "российской энергозависимости". Сформировали проект получения электроэнергии из Румынии, который полностью реализован не был.По факту оказалось, что электроэнергия из вотчины Бухареста дороговатая. Поэтому, конечно, Кучурганская ГЭС определенное воздействие на региональную так называемую геополитику все-таки оказывает.Но для США — это аргумент несерьезный. Там всегда могут сказать: ничего, побудете в темноте, но трансрегиональную эскалацию вооруженного конфликта провести нужно. Возможный дискомфорт, с которым могут столкнуться граждане Молдавии, Вашингтон не остановит. Что касается Украины, то там сейчас свободной электроэнергии достаточно. Промышленность стоит, энергию не потребляет. Будут перебрасывать энергию в Одессу из других регионов. Неудобства, конечно, будут, но повторюсь, США такой аргумент не остановит.— Политолог Ростислав Ищенко считает, что мы можем ввести в бой Харьковскую группировку в тот момент, когда наши войска в Донбассе выйдут на линию Курахово — Селидово — Покровск. Украинский фронт будет расколот пополам, а все силы враг будет бросать туда, чтобы вывести войска из намечающихся котлов. Будет ли это решение зависеть от географии?— В современном информационном поле лидирующие позиции занимает мнение, что Россия может заканчивать конфликт только на своих условиях. Понятно, что в таком раскладе большую роль сыграли знаменитые Минские и Стамбульские соглашения. В этой ситуации сложно представить, как можно завершить конфликт на своих условия, минуя "харьковский вопрос".Харьков — это огромный город, который вряд ли будут штурмовать, что называется в лоб, по типу средневековых осад. Также важно сохранить городскую и промышленную инфраструктуры. Чтобы вести городские бои в этом населенном пункте, потребуется огромное количество пехотинцев. Поэтому, конечно, решать "харьковский вопрос" целесообразно с помощью региональных котлов.Также о том, что Запад и Украина затевают в Белоруссии, читайте в интервью с экспертом Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного

https://ukraina.ru/20240422/1054645337.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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