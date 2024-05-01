Какие регионы России ночью подверглись атакам украинских беспилотников - Минобороны

Беспилотники Украины. Что они могут и как с ними бороться

Удары беспилотниками вглубь территории РФ киевский режим предпринимает не в первый раз. Но, в отличие от предыдущих попыток, которые преимущественно носили одиночный характер, в последнее время противник использует тактику массированного и скоординированного удара по множеству целей.