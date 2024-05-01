Какие регионы России ночью подверглись атакам украинских беспилотников - Минобороны
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили шесть украинских беспилотников: три над Воронежской областью и по одному над Рязанским, Белгородским и Курским регионами. Об этом 1 мая сообщили в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: три над территорией Воронежской области, один над территорией Рязанской области, один над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Украинские войска практически ежедневно атакуют с помощью БПЛА приграничные регионы и центральные России. ПВО регулярно сбивает вражеские дроны, однако обойтись совсем без жертв получается не всегда. В последний раз такой случай произошел 20 апреля в в селе Пороз Белгородской области. Там в результате сброса взрывных устройств с украинских БПЛА погибли два мирных жителя.
13 апреля, 16:17Беспилотники Украины. Что они могут и как с ними боротьсяУдары беспилотниками вглубь территории РФ киевский режим предпринимает не в первый раз. Но, в отличие от предыдущих попыток, которые преимущественно носили одиночный характер, в последнее время противник использует тактику массированного и скоординированного удара по множеству целей.
ВС РФ работают по местам дислокации украинских артиллерийских установок, а также мест запуска и контроля БПЛА. Так, в прошлый понедельник, 22 апреля, российскими военными в Харькове была уничтожена телевышка, с которой, по мнению экспертов, ВСУ могли корректировать удары по Белгородской области.
В интервью изданию Украина.ру военный историк Кирилл Копылов отметил, что работа ВС РФ по Харькову в целом призвана создать буферную зону, которая позволит минимизировать удары ВСУ по Белгороду.
Эксперт добавил также, что "Харьков стал странной ловушкой для Украины", ведь сейчас Киев вынужден накачивать город силами и комплексами ПВО, которые неизбежно перемалываются российской артиллерией.
28 апреля, 07:46"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашняРабота ВС РФ по Харькову призвана создать буферную зону, которая позволит минимизировать удары ВСУ по Белгороду. Именно этот посыл скрывается за работой российской артиллерии по местной телевышке и другим объектам города. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный историк Кирилл Копылов