"Диванный подход": эксперт о том, почему территориальное приобретения - не главное в СВО - 01.05.2024 Украина.ру
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"Диванный подход": эксперт о том, почему территориальное приобретения - не главное в СВО
"Диванный подход": эксперт о том, почему территориальное приобретения - не главное в СВО - 01.05.2024 Украина.ру
"Диванный подход": эксперт о том, почему территориальное приобретения - не главное в СВО
Военное искусство состоит не в захвате территорий, а в уничтожении армии противника и подрыве его воли к сопротивлению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-05-01T04:44
2024-05-01T04:44
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Мы сейчас наблюдаем в зоне спецоперации переход количества в качество. Диалектика говорит, что в какой-то момент сумма маленьких изменений ситуации приводит к большим сдвигам, которые пойдут вверх по шкале масштаба, заявил Анпилогов. Эти тактические успехи превращаются в оперативные и создают предпосылки для стратегического перелома, добавил он."Мы уже долго сетовали, что вся наступательная активность российской армии приводила лишь к уничтожению живой силы и техники противника, но слабо конвертировалась в территориальные приобретения. Мол, о каком наступлении может идти речь, если с начала года мы освободили лишь грустный квадратик 20 на 20 километров. Но это же диванный подход", - заявил эксперт.Военное искусство состоит не в захвате территорий, а в уничтожении армии противника и подрыве его воли к сопротивлению, резюмировал собеседник издания.Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в интервью "Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" на сайте Украина.ру.
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Новости, Алексей Анпилогов, Россия, Украина, СВО

"Диванный подход": эксперт о том, почему территориальное приобретения - не главное в СВО

04:44 01.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинская пограничная застава "Сянки" в Львовской области
Украинская пограничная застава Сянки в Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Военное искусство состоит не в захвате территорий, а в уничтожении армии противника и подрыве его воли к сопротивлению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Мы сейчас наблюдаем в зоне спецоперации переход количества в качество. Диалектика говорит, что в какой-то момент сумма маленьких изменений ситуации приводит к большим сдвигам, которые пойдут вверх по шкале масштаба, заявил Анпилогов.
Эти тактические успехи превращаются в оперативные и создают предпосылки для стратегического перелома, добавил он.
"Мы уже долго сетовали, что вся наступательная активность российской армии приводила лишь к уничтожению живой силы и техники противника, но слабо конвертировалась в территориальные приобретения. Мол, о каком наступлении может идти речь, если с начала года мы освободили лишь грустный квадратик 20 на 20 километров. Но это же диванный подход", - заявил эксперт.
Военное искусство состоит не в захвате территорий, а в уничтожении армии противника и подрыве его воли к сопротивлению, резюмировал собеседник издания.
Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в интервью "Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" на сайте Украина.ру.
 
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04:44"Диванный подход": эксперт о том, почему территориальное приобретения - не главное в СВО
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