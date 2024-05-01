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"Диванный подход": эксперт о том, почему территориальное приобретения - не главное в СВО

"Диванный подход": эксперт о том, почему территориальное приобретения - не главное в СВО - 01.05.2024 Украина.ру

"Диванный подход": эксперт о том, почему территориальное приобретения - не главное в СВО

Военное искусство состоит не в захвате территорий, а в уничтожении армии противника и подрыве его воли к сопротивлению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-05-01T04:44

2024-05-01T04:44

2024-05-01T04:44

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Мы сейчас наблюдаем в зоне спецоперации переход количества в качество. Диалектика говорит, что в какой-то момент сумма маленьких изменений ситуации приводит к большим сдвигам, которые пойдут вверх по шкале масштаба, заявил Анпилогов. Эти тактические успехи превращаются в оперативные и создают предпосылки для стратегического перелома, добавил он."Мы уже долго сетовали, что вся наступательная активность российской армии приводила лишь к уничтожению живой силы и техники противника, но слабо конвертировалась в территориальные приобретения. Мол, о каком наступлении может идти речь, если с начала года мы освободили лишь грустный квадратик 20 на 20 километров. Но это же диванный подход", - заявил эксперт.Военное искусство состоит не в захвате территорий, а в уничтожении армии противника и подрыве его воли к сопротивлению, резюмировал собеседник издания.Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в интервью "Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" на сайте Украина.ру.

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новости, алексей анпилогов, россия, украина, сво