https://ukraina.ru/20240430/1054816994.html

"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа

"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа - 30.04.2024 Украина.ру

"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа

Накануне вечером в Киев прибыла герцогиня Эдинбургская Софи Хелен — первый визит члена британской королевской семьи с февраля 2022 года, сообщает 30 апреля Офис президента Украины

2024-04-30T10:25

2024-04-30T10:25

2024-04-30T10:25

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С герцогиней встретились президент Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская, Хелен передала им "личное послание" от короля Великобритании Чарльза III, сообщает пресс-служба ОП.По словам Зеленской, герцогиня помогает Украине в борьбе с сексуальным насилием.Неделей ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.Он утверждает, что сейчас мир переживет один из самых опасных периодов со времен холодной войны. В связи с этим Сунак увеличил военную помощь Украине, потому как считает, что Россия представляет угрозу для королевства.

https://ukraina.ru/20240429/1054691803.html

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новости, украина, киев, великобритания, елена зеленская, риши сунак, владимир зеленский