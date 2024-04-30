https://ukraina.ru/20240430/1054816994.html
"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа
"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа - 30.04.2024 Украина.ру
"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа
Накануне вечером в Киев прибыла герцогиня Эдинбургская Софи Хелен — первый визит члена британской королевской семьи с февраля 2022 года, сообщает 30 апреля Офис президента Украины
2024-04-30T10:25
2024-04-30T10:25
2024-04-30T10:25
новости
украина
киев
великобритания
елена зеленская
риши сунак
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1e/1054816877_0:43:1080:651_1920x0_80_0_0_315e6f6c7ee9718c15266c896593fb88.jpg
С герцогиней встретились президент Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская, Хелен передала им "личное послание" от короля Великобритании Чарльза III, сообщает пресс-служба ОП.По словам Зеленской, герцогиня помогает Украине в борьбе с сексуальным насилием.Неделей ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.Он утверждает, что сейчас мир переживет один из самых опасных периодов со времен холодной войны. В связи с этим Сунак увеличил военную помощь Украине, потому как считает, что Россия представляет угрозу для королевства.
https://ukraina.ru/20240429/1054691803.html
украина
киев
великобритания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1e/1054816877_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_db244a722c168c28da510b491b8736c8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, великобритания, елена зеленская, риши сунак, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, Великобритания, Елена Зеленская, Риши Сунак, Владимир Зеленский
"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа
Накануне вечером в Киев прибыла герцогиня Эдинбургская Софи Хелен — первый визит члена британской королевской семьи с февраля 2022 года, сообщает 30 апреля Офис президента Украины
С герцогиней встретились президент Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская, Хелен передала им "личное послание" от короля Великобритании Чарльза III, сообщает пресс-служба ОП.
По словам Зеленской, герцогиня помогает Украине в борьбе с сексуальным насилием.
Неделей ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.
Он утверждает, что сейчас мир переживет один из самых опасных периодов со времен холодной войны. В связи с этим Сунак увеличил военную помощь Украине, потому как считает, что Россия представляет угрозу для королевства.