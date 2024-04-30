"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа - 30.04.2024 Украина.ру
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"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа
"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа - 30.04.2024 Украина.ру
"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа
Накануне вечером в Киев прибыла герцогиня Эдинбургская Софи Хелен — первый визит члена британской королевской семьи с февраля 2022 года, сообщает 30 апреля Офис президента Украины
2024-04-30T10:25
2024-04-30T10:25
новости
украина
киев
великобритания
елена зеленская
риши сунак
владимир зеленский
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С герцогиней встретились президент Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская, Хелен передала им "личное послание" от короля Великобритании Чарльза III, сообщает пресс-служба ОП.По словам Зеленской, герцогиня помогает Украине в борьбе с сексуальным насилием.Неделей ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.Он утверждает, что сейчас мир переживет один из самых опасных периодов со времен холодной войны. В связи с этим Сунак увеличил военную помощь Украине, потому как считает, что Россия представляет угрозу для королевства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, великобритания, елена зеленская, риши сунак, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, Великобритания, Елена Зеленская, Риши Сунак, Владимир Зеленский

"Передала личное послание": Киев впервые с февраля 2022 посетила британская королевская особа

10:25 30.04.2024
 
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Накануне вечером в Киев прибыла герцогиня Эдинбургская Софи Хелен — первый визит члена британской королевской семьи с февраля 2022 года, сообщает 30 апреля Офис президента Украины
С герцогиней встретились президент Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская, Хелен передала им "личное послание" от короля Великобритании Чарльза III, сообщает пресс-служба ОП.
По словам Зеленской, герцогиня помогает Украине в борьбе с сексуальным насилием.
Британия Великобритания флаг
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Неделей ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.
Он утверждает, что сейчас мир переживет один из самых опасных периодов со времен холодной войны. В связи с этим Сунак увеличил военную помощь Украине, потому как считает, что Россия представляет угрозу для королевства.
 
НовостиУкраинаКиевВеликобританияЕлена ЗеленскаяРиши СунакВладимир Зеленский
 
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