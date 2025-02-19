https://ukraina.ru/20250219/1061201679.html

СВР предупреждает об атаках украинских террористов на диппредставительства в ЕС

СВР предупреждает об атаках украинских террористов на диппредставительства в ЕС - 19.02.2025 Украина.ру

СВР предупреждает об атаках украинских террористов на диппредставительства в ЕС

Украинские спецслужбы могут попытаться осуществить теракты против дипломатических представительств в Германии, Словакии, Венгрии, Прибалтике и Скандинавии с целью срыва мирных переговоров. Об этом 19 февраля заявила Служба внешней разведки России.

2025-02-19T15:37

2025-02-19T15:37

2025-02-19T15:37

новости

россия

украина

германия

служба внешней разведки

ес

теракт

международные отношения

дипломаты

прибалтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061201947_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_a00a13923f314b44fd8325a61a68e26e.jpg

"По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы", - сказано в сообщении СВР.В нём также отмечена возможность попыток украинских спецслужб осуществить теракты в Словакии и Венгрии, поскольку это сулит "дополнительную выгоду". Она заключается в том, что будут дискредитированы государства-члены Евросоюза с отличным от Брюсселя и западных столиц мнением по урегулированию конфликта на территории Украины.По данным СВР, правительства европейских государств констатируют нежелание нынешнего руководства Украины идти на договоренности с Россией, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок". Подробности в публикации Европа фиксирует крайнее нежелание Киева договариваться с Москвой при склонности к террору - СВР

россия

украина

германия

прибалтика

скандинавия

венгрия

словакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, германия, служба внешней разведки , ес, теракт, международные отношения, дипломаты, прибалтика, украина-ес, евроинтеграция, спецслужба, терроризм, скандинавия, венгрия, словакия