СВР предупреждает об атаках украинских террористов на диппредставительства в ЕС - 19.02.2025 Украина.ру
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СВР предупреждает об атаках украинских террористов на диппредставительства в ЕС
СВР предупреждает об атаках украинских террористов на диппредставительства в ЕС - 19.02.2025 Украина.ру
СВР предупреждает об атаках украинских террористов на диппредставительства в ЕС
Украинские спецслужбы могут попытаться осуществить теракты против дипломатических представительств в Германии, Словакии, Венгрии, Прибалтике и Скандинавии с целью срыва мирных переговоров. Об этом 19 февраля заявила Служба внешней разведки России.
2025-02-19T15:37
2025-02-19T15:37
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"По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы", - сказано в сообщении СВР.В нём также отмечена возможность попыток украинских спецслужб осуществить теракты в Словакии и Венгрии, поскольку это сулит "дополнительную выгоду". Она заключается в том, что будут дискредитированы государства-члены Евросоюза с отличным от Брюсселя и западных столиц мнением по урегулированию конфликта на территории Украины.По данным СВР, правительства европейских государств констатируют нежелание нынешнего руководства Украины идти на договоренности с Россией, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок". Подробности в публикации Европа фиксирует крайнее нежелание Киева договариваться с Москвой при склонности к террору - СВР
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новости, россия, украина, германия, служба внешней разведки , ес, теракт, международные отношения, дипломаты, прибалтика, украина-ес, евроинтеграция, спецслужба, терроризм, скандинавия, венгрия, словакия
Новости, Россия, Украина, Германия, Служба внешней разведки , ЕС, теракт, международные отношения, дипломаты, Прибалтика, Украина-ЕС, евроинтеграция, спецслужба, терроризм, Скандинавия, Венгрия, Словакия

СВР предупреждает об атаках украинских террористов на диппредставительства в ЕС

15:37 19.02.2025
 
© sb.by
© sb.by
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Украинские спецслужбы могут попытаться осуществить теракты против дипломатических представительств в Германии, Словакии, Венгрии, Прибалтике и Скандинавии с целью срыва мирных переговоров. Об этом 19 февраля заявила Служба внешней разведки России.
"По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы", - сказано в сообщении СВР.
В нём также отмечена возможность попыток украинских спецслужб осуществить теракты в Словакии и Венгрии, поскольку это сулит "дополнительную выгоду". Она заключается в том, что будут дискредитированы государства-члены Евросоюза с отличным от Брюсселя и западных столиц мнением по урегулированию конфликта на территории Украины.
"С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Как отмечается, сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении", - отметили в российской спецслужбе.
По данным СВР, правительства европейских государств констатируют нежелание нынешнего руководства Украины идти на договоренности с Россией, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок". Подробности в публикации Европа фиксирует крайнее нежелание Киева договариваться с Москвой при склонности к террору - СВР
 
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