"Разгребать наследие Байдена предстоит вместе": Лавров о том, чем займутся Россия и США
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
России и США предстоит вместе "разгрести" наследие предыдущего президента Америки Джо Байдена, который делал все, чтобы разрушить любой фундамент долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона. Об этом 19 февраля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова опубликовало издание "Российская газета"
По его словам, состоявшиеся накануне переговоры российской и американской делегаций — это уже отход от края пропасти в двусторонних отношениях, но это только первые шаги. Министр также отметил, что Москва надеется на создание условия для возобновления диалога с США по стратегической стабильности.
Штаты "явно заинтересованы устранять искусственные препоны на пути взаимовыгодных проектов", считает Лавров. Кроме этого, он подчеркнул, что беседа России и США в Эр-Рияде является началом движения к нормализации отношений между странами.
"Мы будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие решения будут приняты. Главное — встречаться, слушать и слышать, принимать решения, которые будут реалистичны. Оценивать заявления о намерениях мы будем, конечно, сопоставляя их с конкретными делами", — заявил Лавров.
По его мнению, президент США Дональд Трамп с пониманием относится к позиции России по НАТО. Глава Белого дома стал первым из западных лидеров, кто публично назвал втягивание Украины в НАТО одной из первопричин кризиса, напомнил министр.
"Это сигнал о том, что Трамп понимает нашу позицию", — уточнил Лавров.
Накануне, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Это была первая встреча представителей Москвы и Вашингтона на официальном уровне за долгое время. О реакции обеих сторон — в материале "Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком
А между тем в США идут свои "разборки". Об угрозе для Илона Маска — в публикации Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии