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"Разгребать наследие Байдена предстоит вместе": Лавров о том, чем займутся Россия и США

"Разгребать наследие Байдена предстоит вместе": Лавров о том, чем займутся Россия и США - 19.02.2025 Украина.ру

"Разгребать наследие Байдена предстоит вместе": Лавров о том, чем займутся Россия и США

России и США предстоит вместе "разгрести" наследие предыдущего президента Америки Джо Байдена, который делал все, чтобы разрушить любой фундамент долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона. Об этом 19 февраля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова опубликовало издание "Российская газета"

2025-02-19T15:15

2025-02-19T15:15

2025-02-19T15:15

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По его словам, состоявшиеся накануне переговоры российской и американской делегаций — это уже отход от края пропасти в двусторонних отношениях, но это только первые шаги. Министр также отметил, что Москва надеется на создание условия для возобновления диалога с США по стратегической стабильности.Штаты "явно заинтересованы устранять искусственные препоны на пути взаимовыгодных проектов", считает Лавров. Кроме этого, он подчеркнул, что беседа России и США в Эр-Рияде является началом движения к нормализации отношений между странами. По его мнению, президент США Дональд Трамп с пониманием относится к позиции России по НАТО. Глава Белого дома стал первым из западных лидеров, кто публично назвал втягивание Украины в НАТО одной из первопричин кризиса, напомнил министр. "Это сигнал о том, что Трамп понимает нашу позицию", — уточнил Лавров.Накануне, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Это была первая встреча представителей Москвы и Вашингтона на официальном уровне за долгое время. О реакции обеих сторон — в материале "Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком А между тем в США идут свои "разборки". Об угрозе для Илона Маска — в публикации Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии

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новости, сша, россия, москва, вашингтон, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато, украина