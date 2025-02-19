"Разгребать наследие Байдена предстоит вместе": Лавров о том, чем займутся Россия и США - 19.02.2025 Украина.ру
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"Разгребать наследие Байдена предстоит вместе": Лавров о том, чем займутся Россия и США
"Разгребать наследие Байдена предстоит вместе": Лавров о том, чем займутся Россия и США - 19.02.2025 Украина.ру
"Разгребать наследие Байдена предстоит вместе": Лавров о том, чем займутся Россия и США
России и США предстоит вместе "разгрести" наследие предыдущего президента Америки Джо Байдена, который делал все, чтобы разрушить любой фундамент долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона. Об этом 19 февраля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова опубликовало издание "Российская газета"
2025-02-19T15:15
2025-02-19T15:15
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По его словам, состоявшиеся накануне переговоры российской и американской делегаций — это уже отход от края пропасти в двусторонних отношениях, но это только первые шаги. Министр также отметил, что Москва надеется на создание условия для возобновления диалога с США по стратегической стабильности.Штаты "явно заинтересованы устранять искусственные препоны на пути взаимовыгодных проектов", считает Лавров. Кроме этого, он подчеркнул, что беседа России и США в Эр-Рияде является началом движения к нормализации отношений между странами. По его мнению, президент США Дональд Трамп с пониманием относится к позиции России по НАТО. Глава Белого дома стал первым из западных лидеров, кто публично назвал втягивание Украины в НАТО одной из первопричин кризиса, напомнил министр. "Это сигнал о том, что Трамп понимает нашу позицию", — уточнил Лавров.Накануне, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Это была первая встреча представителей Москвы и Вашингтона на официальном уровне за долгое время. О реакции обеих сторон — в материале "Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком А между тем в США идут свои "разборки". Об угрозе для Илона Маска — в публикации Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии
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Новости, США, Россия, Москва, Вашингтон, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Украина

"Разгребать наследие Байдена предстоит вместе": Лавров о том, чем займутся Россия и США

15:15 19.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
П/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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России и США предстоит вместе "разгрести" наследие предыдущего президента Америки Джо Байдена, который делал все, чтобы разрушить любой фундамент долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона. Об этом 19 февраля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова опубликовало издание "Российская газета"
По его словам, состоявшиеся накануне переговоры российской и американской делегаций — это уже отход от края пропасти в двусторонних отношениях, но это только первые шаги. Министр также отметил, что Москва надеется на создание условия для возобновления диалога с США по стратегической стабильности.
Штаты "явно заинтересованы устранять искусственные препоны на пути взаимовыгодных проектов", считает Лавров. Кроме этого, он подчеркнул, что беседа России и США в Эр-Рияде является началом движения к нормализации отношений между странами.
"Мы будем смотреть, как ситуация сложится дальше, какие решения будут приняты. Главное — встречаться, слушать и слышать, принимать решения, которые будут реалистичны. Оценивать заявления о намерениях мы будем, конечно, сопоставляя их с конкретными делами", — заявил Лавров.
По его мнению, президент США Дональд Трамп с пониманием относится к позиции России по НАТО. Глава Белого дома стал первым из западных лидеров, кто публично назвал втягивание Украины в НАТО одной из первопричин кризиса, напомнил министр.
"Это сигнал о том, что Трамп понимает нашу позицию", — уточнил Лавров.
Накануне, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Это была первая встреча представителей Москвы и Вашингтона на официальном уровне за долгое время. О реакции обеих сторон — в материале "Первый раунд за Россией": конгресс США счел переговоры в Эр-Рияде поединком
- РИА Новости, 1920, 19.02.2025
14:19
Песков ответил, есть ли вероятность встречи Путина и Трампа в февралеВстреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может состояться до конца февраля или позже. Об этом 19 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
А между тем в США идут свои "разборки". Об угрозе для Илона Маска — в публикации Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии
 
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