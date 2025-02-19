https://ukraina.ru/20250219/1061202046.html

Чьим будет Киев? Ищенко о границах России и землях, которые нужно отбирать у Украины

Чьим будет Киев? Ищенко о границах России и землях, которые нужно отбирать у Украины - 19.02.2025 Украина.ру

Чьим будет Киев? Ищенко о границах России и землях, которые нужно отбирать у Украины

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей

2025-02-19T15:32

2025-02-19T15:32

2025-02-19T15:32

видео

россия

киев

украина

ростислав ищенко

меркель

франсуа олланд

ес

борис ельцин

санкции

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00:46 – О политике ЕС и развале Югославии;04:16 – Как Киев будут принуждать к миру;13:13 – Зачем Меркель и Олланд признались, что обманывали Россию с Минском-2;15:11 – О деструктивной роли Великобритании в мире;17:46 – О снятии антироссийских санкций;18:54 – О принципе демократического централизма;20:32 – Об экономической монополии России в Охотском море;23:24 – О шоковой терапии под властью Ельцина в России;31:30 – О том, как Ищенко начинал жизнь сначала.

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