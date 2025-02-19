Чьим будет Киев? Ищенко о границах России и землях, которые нужно отбирать у Украины - 19.02.2025 Украина.ру
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Чьим будет Киев? Ищенко о границах России и землях, которые нужно отбирать у Украины
Чьим будет Киев? Ищенко о границах России и землях, которые нужно отбирать у Украины - 19.02.2025 Украина.ру
Чьим будет Киев? Ищенко о границах России и землях, которые нужно отбирать у Украины
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2025-02-19T15:32
2025-02-19T15:32
видео
россия
киев
украина
ростислав ищенко
меркель
франсуа олланд
ес
борис ельцин
санкции
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00:46 – О политике ЕС и развале Югославии;04:16 – Как Киев будут принуждать к миру;13:13 – Зачем Меркель и Олланд признались, что обманывали Россию с Минском-2;15:11 – О деструктивной роли Великобритании в мире;17:46 – О снятии антироссийских санкций;18:54 – О принципе демократического централизма;20:32 – Об экономической монополии России в Охотском море;23:24 – О шоковой терапии под властью Ельцина в России;31:30 – О том, как Ищенко начинал жизнь сначала.
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видео, россия, киев, украина, ростислав ищенко, меркель, франсуа олланд, ес, борис ельцин, санкции, евросоюз, великобритания, жизнь, югославия, демократия, минск, германия, гдр, львов, фрг, владимир зеленский, выборы, рада, чернигов, черниговская область, смоленск, франция, грузия, первая мировая война, вторая мировая война, азия, александр лукашенко, япония, ядерное оружие, видео
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Чьим будет Киев? Ищенко о границах России и землях, которые нужно отбирать у Украины

15:32 19.02.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:46 – О политике ЕС и развале Югославии;
04:16 – Как Киев будут принуждать к миру;
13:13 – Зачем Меркель и Олланд признались, что обманывали Россию с Минском-2;
15:11 – О деструктивной роли Великобритании в мире;
17:46 – О снятии антироссийских санкций;
18:54 – О принципе демократического централизма;
20:32 – Об экономической монополии России в Охотском море;
23:24 – О шоковой терапии под властью Ельцина в России;
31:30 – О том, как Ищенко начинал жизнь сначала.
 
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