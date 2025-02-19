https://ukraina.ru/20250219/1061202046.html
Чьим будет Киев? Ищенко о границах России и землях, которые нужно отбирать у Украины
Чьим будет Киев? Ищенко о границах России и землях, которые нужно отбирать у Украины - 19.02.2025 Украина.ру
Чьим будет Киев? Ищенко о границах России и землях, которые нужно отбирать у Украины
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2025-02-19T15:32
2025-02-19T15:32
2025-02-19T15:32
видео
россия
киев
украина
ростислав ищенко
меркель
франсуа олланд
ес
борис ельцин
санкции
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00:46 – О политике ЕС и развале Югославии;04:16 – Как Киев будут принуждать к миру;13:13 – Зачем Меркель и Олланд признались, что обманывали Россию с Минском-2;15:11 – О деструктивной роли Великобритании в мире;17:46 – О снятии антироссийских санкций;18:54 – О принципе демократического централизма;20:32 – Об экономической монополии России в Охотском море;23:24 – О шоковой терапии под властью Ельцина в России;31:30 – О том, как Ищенко начинал жизнь сначала.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Чьим будет Киев? Ищенко о границах России и землях, которые нужно отбирать у Украины
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:46
– О политике ЕС и развале Югославии;
04:16
– Как Киев будут принуждать к миру;
13:13
– Зачем Меркель и Олланд признались, что обманывали Россию с Минском-2;
15:11
– О деструктивной роли Великобритании в мире;
17:46
– О снятии антироссийских санкций;
18:54
– О принципе демократического централизма;
20:32
– Об экономической монополии России в Охотском море;
23:24
– О шоковой терапии под властью Ельцина в России;
31:30
– О том, как Ищенко начинал жизнь сначала.