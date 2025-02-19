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Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших

Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших - 19.02.2025 Украина.ру

Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших

ВСУ атаковали таможенный пункт Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области, который являлся последним пограничным пунктом между Россией и Украиной для обмена пленными и телами погибших. Об этом 19 февраля сообщил Телеграм-канал Mash

2025-02-19T15:44

2025-02-19T15:44

2025-02-19T15:44

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Для нанесения удара по таможенному пункту ВСУ использовали реактивную систему "Град". Два ее снаряда попали в здание. Кроме того, были ранены три человека, сейчас они находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницу, уточняется в публикации издания. В сообщении также отмечается, что здание таможенного пункта сильно пострадало и частично разрушилось. Стоит отметить, что именно Новые Юрковичи — последний пограничный пункт, который Россия и Украина использовали для обмена пленными и телами погибших.Между тем российские военные продолжают атаковать исключительно военные объекты ВСУ. О сегодняшних ударах сообщило николаевское подполье. Подробности в публикации По "диким гусям" и по военной технике: Лебедев сообщил о двух ударах по ВСУ

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новости, украина, россия, брянская область, вооруженные силы украины, всу, удары, обмен, обмен пленными, обменные пункты