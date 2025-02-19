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Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших
Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших - 19.02.2025 Украина.ру
Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших
ВСУ атаковали таможенный пункт Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области, который являлся последним пограничным пунктом между Россией и Украиной для обмена пленными и телами погибших. Об этом 19 февраля сообщил Телеграм-канал Mash
2025-02-19T15:44
2025-02-19T15:44
2025-02-19T15:44
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брянская область
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удары
обмен
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обменные пункты
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Для нанесения удара по таможенному пункту ВСУ использовали реактивную систему "Град". Два ее снаряда попали в здание. Кроме того, были ранены три человека, сейчас они находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницу, уточняется в публикации издания. В сообщении также отмечается, что здание таможенного пункта сильно пострадало и частично разрушилось. Стоит отметить, что именно Новые Юрковичи — последний пограничный пункт, который Россия и Украина использовали для обмена пленными и телами погибших.Между тем российские военные продолжают атаковать исключительно военные объекты ВСУ. О сегодняшних ударах сообщило николаевское подполье. Подробности в публикации По "диким гусям" и по военной технике: Лебедев сообщил о двух ударах по ВСУ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, брянская область, вооруженные силы украины, всу, удары, обмен, обмен пленными, обменные пункты
Новости, Украина, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, удары, обмен, обмен пленными, обменные пункты
Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших
ВСУ атаковали таможенный пункт Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области, который являлся последним пограничным пунктом между Россией и Украиной для обмена пленными и телами погибших. Об этом 19 февраля сообщил Телеграм-канал Mash
Для нанесения удара по таможенному пункту ВСУ использовали реактивную систему "Град". Два ее снаряда попали в здание. Кроме того, были ранены три человека, сейчас они находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницу, уточняется в публикации издания. В сообщении также отмечается, что здание таможенного пункта сильно пострадало и частично разрушилось.
Стоит отметить, что именно Новые Юрковичи — последний пограничный пункт, который Россия и Украина использовали для обмена пленными и телами погибших.
Между тем российские военные продолжают атаковать исключительно военные объекты ВСУ. О сегодняшних ударах сообщило николаевское подполье. Подробности в публикации По "диким гусям" и по военной технике: Лебедев сообщил о двух ударах по ВСУ