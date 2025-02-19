Европа фиксирует крайнее нежелание Киева договариваться с Москвой при склонности к террору - СВР - 19.02.2025 Украина.ру
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Европа фиксирует крайнее нежелание Киева договариваться с Москвой при склонности к террору - СВР
Европа фиксирует крайнее нежелание Киева договариваться с Москвой при склонности к террору - СВР - 19.02.2025 Украина.ру
Европа фиксирует крайнее нежелание Киева договариваться с Москвой при склонности к террору - СВР
Правительства европейских государств констатируют нежелание нынешнего руководства Украины идти на договоренности с Россией, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок". Об этом 19 февраля заявила Служба внешней разведки России.
2025-02-19T15:15
2025-02-19T15:15
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владимир зеленский
дональд трамп
илон маск
служба внешней разведки
свр
терроризм
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"По поступающей в СВР информации, в европейских столицах с тревогой фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок", - сказано в официальном сообщении.СВР России также обратила внимание на стремление Киева сорвать переговорный процесс по урегулированию вооружённого конфликта на территории Украины.СВР располагает сведениями о странах европейской части континента, в которых украинские террористы могут осуществить свои планы.Больше новостей представлено в обзоре США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск, служба внешней разведки , свр, терроризм, теракт, спецслужба, переговоры
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск, Служба внешней разведки , СВР, терроризм, теракт, спецслужба, переговоры

Европа фиксирует крайнее нежелание Киева договариваться с Москвой при склонности к террору - СВР

15:15 19.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
Открытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Правительства европейских государств констатируют нежелание нынешнего руководства Украины идти на договоренности с Россией, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок". Об этом 19 февраля заявила Служба внешней разведки России.
"По поступающей в СВР информации, в европейских столицах с тревогой фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок", - сказано в официальном сообщении.
СВР России также обратила внимание на стремление Киева сорвать переговорный процесс по урегулированию вооружённого конфликта на территории Украины.
"По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы", - сообщила спецслужба.
СВР располагает сведениями о странах европейской части континента, в которых украинские террористы могут осуществить свои планы.
Больше новостей представлено в обзоре США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
 
НовостиКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампИлон МаскСлужба внешней разведкиСВРтерроризмтерактспецслужбапереговоры
 
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