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Европа фиксирует крайнее нежелание Киева договариваться с Москвой при склонности к террору - СВР

Европа фиксирует крайнее нежелание Киева договариваться с Москвой при склонности к террору - СВР - 19.02.2025 Украина.ру

Европа фиксирует крайнее нежелание Киева договариваться с Москвой при склонности к террору - СВР

Правительства европейских государств констатируют нежелание нынешнего руководства Украины идти на договоренности с Россией, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок". Об этом 19 февраля заявила Служба внешней разведки России.

2025-02-19T15:15

2025-02-19T15:15

2025-02-19T15:15

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"По поступающей в СВР информации, в европейских столицах с тревогой фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок", - сказано в официальном сообщении.СВР России также обратила внимание на стремление Киева сорвать переговорный процесс по урегулированию вооружённого конфликта на территории Украины.СВР располагает сведениями о странах европейской части континента, в которых украинские террористы могут осуществить свои планы.Больше новостей представлено в обзоре США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля

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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск, служба внешней разведки , свр, терроризм, теракт, спецслужба, переговоры