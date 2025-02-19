Потери ВСУ на Курском направлении за сутки: "Ольха", Panzerhaubitze и более 510 военнослужащих
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Более полутысячи военнослужащих за сутки составили потери украинской армии в боях на Курском направлении. Об этом 19 февраля сообщило Минобороны РФ.
Армия России продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, сообщило российское министерство в очередной сводке. В частности, подразделениями российской группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение подразделениям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ.
События происходили в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина и Суджа. Также были отражены две контратаки противника.
Ударами авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника украинских подразделений в районах населённых пунктов Агроном, Бондаревка, Дмитрюков, Замостье, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Боромля, Веселовка, Журавка и Ободы в приграничной Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 57 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, в том числе "Panzerhaubitze 2000" производства Германии, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО "Ольха", две станции радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления БпЛА, склад боеприпасов и склад материальных средств", - сказано в официальном сообщении.
Отмечено также, что один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
17 февраля, 16:47Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат СуджуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Общие потери украинской стороны за время боевых действий на Курском направлении Минобороны России оценило в более 62040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты, 228 бронетранспортеров, 1937 боевых бронированных машин. Также среди потерь значатся 2088 автомобилей, 456 артиллерийских орудий, 49 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО.
Кроме того, в потерях украинской стороны учтены 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведмашина, а также !4 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заверили в Минобороны РФ.
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