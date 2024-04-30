https://ukraina.ru/20240430/1054814394.html

Последний рубеж: эксперт о том, почему ВСУ так отчаянно вцепились за свои позиции на реке Волчья

Последний рубеж: эксперт о том, почему ВСУ так отчаянно вцепились за свои позиции на реке Волчья - 30.04.2024 Украина.ру

Последний рубеж: эксперт о том, почему ВСУ так отчаянно вцепились за свои позиции на реке Волчья

ВСУ будут держаться за Волчью, потому что у них нет другого выбора. За рекой больше нет удобных мест, где украинские военные могли бы возвести рубеж обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-04-30T07:30

2024-04-30T07:30

2024-04-30T08:18

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днепр (река)

оборона

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Сама по себе река Волчья – это исторический рубеж для Донбасса. Здесь кипели серьезные бои даже в Великую Отечественную войну. Немцы выстраивали там свою оборону, а их "духовные наследники" из Киева воспользовались этим опытом, рассказал журналист.Украинские военные будут держаться за Волчью, потому что у них нет другого выбора. Дело в том, что за рекой открывается такая же местность, как в районе Старомайорского или Работино, отметил Измайлов.Это сельскохозяйственный край, который простирается до самого Днепра, То есть за рекой больше нет удобных мест, где можно возвести удобный рубеж обороны. Так что ВСУ будут держаться за Волчью до последнего, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240429/1054745409.html

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новости, россия, донбасс, киев, олег измайлов, всу, река, днепр (река), оборона, наступление, вс рф, вов, сво