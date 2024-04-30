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"Если тебя мобилизовали, ты в армии до конца войны" – герой СВО Григоров
"Если тебя мобилизовали, ты в армии до конца войны" – герой СВО Григоров - 30.04.2024 Украина.ру
"Если тебя мобилизовали, ты в армии до конца войны" – герой СВО Григоров
Мобилизованные дончане остаются в армии до конца военных действий, у них только два варианта: комиссоваться или вернуться с победой, рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политик, координатор движения "Русский Союз", военнослужащий ВС РФ Сергей Григоров
2024-04-30T06:40
2024-04-30T06:40
2024-04-30T06:40
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"Я служу с мобилизованными дончанами. Это абсолютно гражданские люди. В феврале 2022 года большинство из них в первый раз в жизни увидели автомат. Они, не имея никакого боевого опыта, столкнулись с тяжелейшей ситуацией. Они храбрые и честные. Но они не выбирали, пойти ли им в армию. Они пошли, потому что надо. Потому что призвали. Я преклоняюсь перед ними.Если вас мобилизовали, вы остаетесь в армии до конца войны. Вы можете или комиссоваться, или вернуться с победой.", – пояснил он.По специальному распоряжению президента РФ Владимира Путина студенты и отдельные категории мобилизованных были демобилизованы, когда ДНР и ЛНР вошли в состав России, добавил он.Полную версию интервью Герой СВО Сергей Григоров: ВСУ пытаются заманить Россию в пустыню, где она не выживет без больших колес читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, донецкая народная республика, россия, сергей григоров, владимир путин, лнр, мобилизация
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Григоров, Владимир Путин, ЛНР, мобилизация
"Если тебя мобилизовали, ты в армии до конца войны" – герой СВО Григоров
Мобилизованные дончане остаются в армии до конца военных действий, у них только два варианта: комиссоваться или вернуться с победой, рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политик, координатор движения "Русский Союз", военнослужащий ВС РФ Сергей Григоров
"Я служу с мобилизованными дончанами. Это абсолютно гражданские люди. В феврале 2022 года большинство из них в первый раз в жизни увидели автомат. Они, не имея никакого боевого опыта, столкнулись с тяжелейшей ситуацией. Они храбрые и честные. Но они не выбирали, пойти ли им в армию. Они пошли, потому что надо. Потому что призвали. Я преклоняюсь перед ними.
Если вас мобилизовали, вы остаетесь в армии до конца войны. Вы можете или комиссоваться, или вернуться с победой.", – пояснил он.
По специальному распоряжению президента РФ Владимира Путина студенты и отдельные категории мобилизованных были демобилизованы, когда ДНР и ЛНР вошли в состав России, добавил он.