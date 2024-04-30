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"Слишком долго длилась битва за Новомихайловку": эксперт ответил, что дальше
"Слишком долго длилась битва за Новомихайловку": эксперт ответил, что дальше - 30.04.2024 Украина.ру
"Слишком долго длилась битва за Новомихайловку": эксперт ответил, что дальше
ВСУ оборонялись в Новомихайловке Донецкой Народной Республики благодаря укреплениям. И пока ВС РФ заметно замедлились на этом направлении. Причина - дальнейший ход на военной шахматной доске России нужно делать обдуманно. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-30T05:55
2024-04-30T05:55
2024-04-30T05:55
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Он отметил, что сейчас в районе села Новомихайловка российские силы стягивают личный состав, технику, боеприпасы и продовольствие. То есть по сути "командование играет резервами", планируя дальнейшие броски.Об освобождении Новомихайловки Минобороны РФ сообщило в понедельник, 22 апреля.Освобождение Новомихайловки, прорыв обороны ВСУ в Очеретино - что известно о ситуации на фронтеВ пятницу, 26 апреля, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что на территории села Бердычи под Авдеевкой зафиксировано множество случаев бегства вэсэушников с позиций на первой линии обороны.Кимаковский: вэсэушники бегут из БердычейЧуть раньше - 22 апреля - советник главы ДНР сообщал, что большинство украинских боевиков покинули позиции в Очеретино. По информации Кимаковского, там ВСУ потеряли до трех взводов личного состава при попытках вернуть утраченные позиции в населенном пункте.В пятницу, 26 апреля военкор Руслан Татаринов в своем Телеграм-канале "Шепот фронта" сообщил, что Очеретино находится под полным контролем ВС РФ.А накануне военкор ВГТРК Александр Сладков опубликовал в своем Телеграм-канале кадры, на которых военнослужащие ВС РФ водрузили российский флаг над кирпичным заводом в Красногоровке."Город взят": Сладков показал, как бойцы ВС РФ водрузили российский флаг в КрасногоровкеПару дней назад заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОИНТЕРВЬЮ ОЛЕГ ИЗМАЙЛОВ: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, эксперты, сво, россия, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, украина.ру
"Слишком долго длилась битва за Новомихайловку": эксперт ответил, что дальше
ВСУ оборонялись в Новомихайловке Донецкой Народной Республики благодаря укреплениям. И пока ВС РФ заметно замедлились на этом направлении. Причина - дальнейший ход на военной шахматной доске России нужно делать обдуманно. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Он отметил, что сейчас в районе села Новомихайловка российские силы стягивают личный состав, технику, боеприпасы и продовольствие. То есть по сути "командование играет резервами", планируя дальнейшие броски.
"Слишком долго длилась битва за Новомихайловку. В одном маленьком селе ВСУ удалось организовать серьезное сопротивление. Насколько я понимаю, противник вдоль водохранилища выстроил стрелковые укрепления с пулеметными и минометными гнездами. Продвигаться нам было трудно. Но мы ее взяли. Война, как и политика, это искусство возможного", - сказал Измайлов.
Об освобождении Новомихайловки Минобороны РФ сообщило в понедельник, 22 апреля.
В пятницу, 26 апреля, советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что на территории села Бердычи под Авдеевкой зафиксировано множество случаев бегства вэсэушников с позиций на первой линии обороны.
Чуть раньше - 22 апреля - советник главы ДНР сообщал, что большинство украинских боевиков покинули позиции в Очеретино. По информации Кимаковского, там ВСУ потеряли до трех взводов личного состава при попытках вернуть утраченные позиции в населенном пункте.
В пятницу, 26 апреля военкор Руслан Татаринов в своем Телеграм-канале "Шепот фронта" сообщил, что Очеретино находится под полным контролем ВС РФ.
А накануне военкор ВГТРК Александр Сладков опубликовал в своем Телеграм-канале кадры, на которых военнослужащие ВС РФ водрузили российский флаг над кирпичным заводом в Красногоровке.
Пару дней назад заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.