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Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе
Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе - 30.04.2024 Украина.ру
Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе
Атака Ирана на Израиль спровоцировала в США голосование по законопроекту о помощи Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-04-30T10:20
2024-04-30T10:20
2024-04-30T10:20
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Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.Политолог Вайнер связал голосование в Конгрессе США, которое месяцами откладывалось, с атакой Ирана на Израиль. В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии.Вайнер отметил, что Тегеран применил 116 баллистических ракет, а это привело мир в состояние ужаса. По мнению эксперта, западные элиты стали накладывать кальку на эту ситуацию и украинский кризис. На Западе предположили, что Россия может ударить таким же способом, считает он."Поэтому, уверен, Иран спровоцировал голосование в Конгрессе за пакет помощи Украине", - подытожил американист.Полностью интервью Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине читайте на нашем сайте
https://ukraina.ru/20240421/1054629862.html
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новости, сша, украина, израиль, джо байден, грег вайнер, сенат, голосование
Новости, США, Украина, Израиль, Джо Байден, Грег Вайнер, сенат, голосование
Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе
Атака Ирана на Израиль спровоцировала в США голосование по законопроекту о помощи Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден
.
Политолог Вайнер связал голосование в Конгрессе США, которое месяцами откладывалось, с атакой Ирана на Израиль.
В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии.
Вайнер отметил, что Тегеран применил 116 баллистических ракет, а это привело мир в состояние ужаса. По мнению эксперта, западные элиты стали накладывать кальку на эту ситуацию и украинский кризис. На Западе предположили, что Россия может ударить таким же способом, считает он.
"Поэтому, уверен, Иран спровоцировал голосование в Конгрессе за пакет помощи Украине", - подытожил американист.