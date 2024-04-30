https://ukraina.ru/20240430/1054759189.html

Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе

Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе - 30.04.2024 Украина.ру

Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе

Атака Ирана на Израиль спровоцировала в США голосование по законопроекту о помощи Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2024-04-30T10:20

2024-04-30T10:20

2024-04-30T10:20

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Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.Политолог Вайнер связал голосование в Конгрессе США, которое месяцами откладывалось, с атакой Ирана на Израиль. В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии.Вайнер отметил, что Тегеран применил 116 баллистических ракет, а это привело мир в состояние ужаса. По мнению эксперта, западные элиты стали накладывать кальку на эту ситуацию и украинский кризис. На Западе предположили, что Россия может ударить таким же способом, считает он."Поэтому, уверен, Иран спровоцировал голосование в Конгрессе за пакет помощи Украине", - подытожил американист.Полностью интервью Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине читайте на нашем сайте

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новости, сша, украина, израиль, джо байден, грег вайнер, сенат, голосование