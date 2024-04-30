Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе - 30.04.2024 Украина.ру
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Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе
Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе - 30.04.2024 Украина.ру
Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе
Атака Ирана на Израиль спровоцировала в США голосование по законопроекту о помощи Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-04-30T10:20
2024-04-30T10:20
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джо байден
грег вайнер
сенат
голосование
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Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.Политолог Вайнер связал голосование в Конгрессе США, которое месяцами откладывалось, с атакой Ирана на Израиль. В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии.Вайнер отметил, что Тегеран применил 116 баллистических ракет, а это привело мир в состояние ужаса. По мнению эксперта, западные элиты стали накладывать кальку на эту ситуацию и украинский кризис. На Западе предположили, что Россия может ударить таким же способом, считает он."Поэтому, уверен, Иран спровоцировал голосование в Конгрессе за пакет помощи Украине", - подытожил американист.Полностью интервью Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине читайте на нашем сайте
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, израиль, джо байден, грег вайнер, сенат, голосование
Новости, США, Украина, Израиль, Джо Байден, Грег Вайнер, сенат, голосование

Американист Вайнер ответил, что спровоцировало голосование в Конгрессе

10:20 30.04.2024
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP / Jacquelyn Martin
Читать в
Атака Ирана на Израиль спровоцировала в США голосование по законопроекту о помощи Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Политолог Вайнер связал голосование в Конгрессе США, которое месяцами откладывалось, с атакой Ирана на Израиль.
В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии.
Вайнер отметил, что Тегеран применил 116 баллистических ракет, а это привело мир в состояние ужаса. По мнению эксперта, западные элиты стали накладывать кальку на эту ситуацию и украинский кризис. На Западе предположили, что Россия может ударить таким же способом, считает он.
"Поэтому, уверен, Иран спровоцировал голосование в Конгрессе за пакет помощи Украине", - подытожил американист.
Полностью интервью Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине читайте на нашем сайте
Грег Вайнер интервью
21 апреля, 03:11
Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США УкраинеУкраина получит военную помощь от США, но вряд ли это ее спасет. Трамп проиграл, а Байден выиграл.
 
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