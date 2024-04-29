Часов Яр повторит судьбу другой украинской "фортецi": эксперт призвал не торопить "православный чугуний" - 29.04.2024 Украина.ру
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Часов Яр повторит судьбу другой украинской "фортецi": эксперт призвал не торопить "православный чугуний"
Часов Яр повторит судьбу другой украинской "фортецi": эксперт призвал не торопить "православный чугуний" - 29.04.2024 Украина.ру
Часов Яр повторит судьбу другой украинской "фортецi": эксперт призвал не торопить "православный чугуний"
Россия нанесет ВСУ в Часовом Яре масштабный удар, и без неожиданных маневров не обойдется. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-29T06:10
2024-04-29T06:10
новости
россия
часов яр
украина.ру
роман гнатюк
эксперты
город
авдеевка
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По информации СМИ, российская армия вошла на окраины Часова Яра, бои продолжаются. Вот что пишет об этом участке фронта военкор Евгений Лисицын."Ведутся тяжелые бои у Богдановки и на восточной окраине Часов Яра, который, по-видимому, становится новой крепостью для ВСУ", - говорится в его сообщении.Ранее в интервью изданию Украина.ру военкор Роман Гнатюк заметил, что Часов Яр - действительно важная стратегическая точка на военной карте, и украинское командование всеми силами попытается его удержать, превратив в очередной символ."Вы не поверите, киевский режим пытается преподнести Часов Яр как очередную "фортецю" (крепость. - Ред.). Даже футболки с таким лозунгом продаются в украинском сегменте интернета. Это очередной украинский символ и очередной укрепрайон врага", - сказал Гнатюк.Очередная "фортеця" киевского режима. ВСУ: ВС РФ приближаются к Часовому ЯруПару дней назад в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук отметил, что суть стратегии ВС РФ на Донецком направлении - в перемалывании личного состава ВСУ на удобных для российских военных позициях. Поэтому успехи в районе Часов Яра нужно считать не в километрах, а в количестве уничтоженной живой силы противника.Эксперты многократно отмечали, что Часов Яр стал для киевского режима одной из критических точек фронта. Причина - освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дорогу на Славянск и Краматорск.Интересно, что пару дней назад Часов Яр посетил Владимир Зеленский. Многие пользователи тогда отметили, что для ВСУ это плохая примета, так как после его визита ВСУ обычно сдают эти позиции.Так было, например, с Авдеевкой. Зеленский посетил этот город в декабре 2023-го, где сделал селфи с надписью "Авдіївка - це Україна", а уже в феврале населенный пункт был освобожден российскими военными."Значит точно скоро сдадут": Зеленский приехал в Часов ЯрИНТЕРВЬЮ ОЛЕГ ИЗМАЙЛОВ: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово
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новости, россия, часов яр, украина.ру, роман гнатюк, эксперты, город, авдеевка
Новости, Россия, Часов Яр, Украина.ру, Роман Гнатюк, эксперты, город, Авдеевка

Часов Яр повторит судьбу другой украинской "фортецi": эксперт призвал не торопить "православный чугуний"

06:10 29.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Россия нанесет ВСУ в Часовом Яре масштабный удар, и без неожиданных маневров не обойдется. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал журналист, автор Телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
"В районе Часов Яра мы собираем огромное количество православного чугуния, о котором все любят говорить. Там будет так же, как в Авдеевке. Собирали, собирали, а потом грохнули так, что мало не показалось. Обходные маневры там тоже будут играть свою роль. Но надо же их не просто совершить, но и закрепиться после них", - сказал Измайлов.
По информации СМИ, российская армия вошла на окраины Часова Яра, бои продолжаются. Вот что пишет об этом участке фронта военкор Евгений Лисицын.
"Ведутся тяжелые бои у Богдановки и на восточной окраине Часов Яра, который, по-видимому, становится новой крепостью для ВСУ", - говорится в его сообщении.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военкор Роман Гнатюк заметил, что Часов Яр - действительно важная стратегическая точка на военной карте, и украинское командование всеми силами попытается его удержать, превратив в очередной символ.
"Вы не поверите, киевский режим пытается преподнести Часов Яр как очередную "фортецю" (крепость. - Ред.). Даже футболки с таким лозунгом продаются в украинском сегменте интернета. Это очередной украинский символ и очередной укрепрайон врага", - сказал Гнатюк.
Очередная "фортеця" киевского режима. ВСУ: ВС РФ приближаются к Часовому Яру
Пару дней назад в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук отметил, что суть стратегии ВС РФ на Донецком направлении - в перемалывании личного состава ВСУ на удобных для российских военных позициях. Поэтому успехи в районе Часов Яра нужно считать не в километрах, а в количестве уничтоженной живой силы противника.
Александр Полищук интервью
9 апреля, 05:30
Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах ЧерниговаНе надо считать километры. Надо считать потери личного состава и бронетехники ВСУ. Если мы обескровим врага, мы можем забрать территории, куда мы еще не дошли, просто продиктовав свою волю сильного на переговорах
Эксперты многократно отмечали, что Часов Яр стал для киевского режима одной из критических точек фронта. Причина - освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дорогу на Славянск и Краматорск.
Интересно, что пару дней назад Часов Яр посетил Владимир Зеленский. Многие пользователи тогда отметили, что для ВСУ это плохая примета, так как после его визита ВСУ обычно сдают эти позиции.
Так было, например, с Авдеевкой. Зеленский посетил этот город в декабре 2023-го, где сделал селфи с надписью "Авдіївка - це Україна", а уже в феврале населенный пункт был освобожден российскими военными.
"Значит точно скоро сдадут": Зеленский приехал в Часов Яр
ИНТЕРВЬЮ ОЛЕГ ИЗМАЙЛОВ: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово
 
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