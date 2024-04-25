https://ukraina.ru/20240425/1054701376.html

Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины

Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины - 25.04.2024 Украина.ру

Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины

Великобритания старается усилить свое присутствие в Европе. И в этом Польша выступает ее основным союзником в регионе. Это обусловлено традицией, согласно которой Польша, находясь между двух континентальных держав, Россией и Германией, должна опираться на союз с морскими державами, то есть на союз с Великобританией и США.

2024-04-25T06:01

2024-04-25T06:01

2024-04-25T06:03

интервью

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Польшу заявил, что британская промышленность переходит в режим войны. Ранее он объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи. По его словам, он включает в себя 400 транспортных средств, 1,6 тыс. единиц оружия, 4 млн патронов, а также 500 млн фунтов стерлингов на финансирование.- Олег Борисович, какое место занимает Польша в планах Великобритании на восточном фланге НАТО?- Великобритания старается усилить свое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Польша выступает ее основным союзником и партнером в регионе. Это обусловлено традицией польской геополитической мысли, согласно которой Польша, находясь между двух континентальных держав, Россией и Германией, должна всеми силами сопротивляться их взаимоотношениям, и при этом опираться на союз с морскими державами, то есть на союз с Великобританией и США.Эти идеи были популярны в Польше еще в межвоенную эпоху. И сейчас они считаются азбучной истиной польской геополитики. Хотя в Польше есть люди, которые пытаются это оспорить, но, к сожалению, они далеки от власти. Союз Польши с Великобританией, направленный против России и Германии — это геополитическая идентичность Варшавы. Украинский конфликт для Польши свой. Она считает Украину отторгнутой территорией своей же страны. И к противостоянию с Россией на украинской территории относится как к священному историческому долгу. И в этом плане очевидно, что польский интерес действительно совпадает с той линией британской политики, которую сейчас проводит Лондон. Задача максимально ослабить Россию, максимально противопоставить Россию и Европу, отделить их друг от друга, в целом внести максимально сильные расколы на континенте, потому как любое единство, как считают в Лондоне, является вызовом для британских интересов. В польском истеблишменте, да и в британском, в целом нет споров, насколько такая политика рациональна.- Как далеко может простираться такое сотрудничество Лондона и Варшавы, учитывая печальный исторический опыт Польши, когда британцы не спешили вступать в боевые действия на стороне своих союзников после нападения Германии в 1939 году? Как поведет себя Британия в случае гипотетического военного конфликта Польши и России?- В Польше постоянно рассуждают о перспективах нападения России на их страну. Почему-то считается, что это составляет важнейший интерес России, что в целом даже Украина нужна России только как подготовка к атаке на Польшу. В этом плане, да, в Варшаве помнят, что западные союзники не раз предавали Польшу и что надо проводить большую политику по убеждению их в том, что так поступать нехорошо и больше так делать не надо. Но сейчас Польша в целом более оптимистично настроена на будущее, потому как Запад гораздо более цельный, объединенный, чем в предыдущих войнах.У Польши нет большой проблемы с Германией. Германия также ориентирована на союз с морскими державами, попросту слушается Вашингтона. На этом фоне Варшава считает правильным делать ставку на западных союзников, на объединение всего Запада против России. И очень надеется, что когда Россия наконец-то нападет на Польшу, то можно будет едиными западными силами победить ее и тем самым начать новую эру возрожденной Великой Польши, с которой будут считаться и на Западе, и на Востоке, потому она будет лидером общезападной коалиции, которая по их представлениям разрушит Россию.- Меньше месяца осталось до истечения срока президентских полномочий Зеленского. Что произойдет с партией власти на Украине после 20 мая?- На мой взгляд, сейчас большого риска нет. Судя по всему, Запад нехотя принял отмену выборов. Посмотрим, в июне должна состоять так называемая мирная конференция в Швейцарии, смысл проведения которой и состоит в том, чтобы продемонстрировать легитимность Зеленского и готовность продолжать работать с ним в первую очередь западной дипломатии. Судя по всему, этот план обещает быть успешным. Пока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. По крайней мере, сейчас рассчитывать на внутренние восстания на Украине против власти и несанкционированный Вашингтоном Майдан оснований нет.Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что Зеленского стоит на кого-то поменять. Это в целом вполне реальный сценарий, но думаю, что не в ближайшем времени.- Будет ли иметь продолжение история вокруг скандала в связи отказом консульств выдавать документы украинским мужчинам из-за нового закона о мобилизации?- Ясно, что это приведет к ухудшению рейтинга нынешней украинской власти среди уехавших за рубеж мужчин и подтолкнет их к тому, чтобы отказаться от идеи возвращаться на Украину в будущем. Ясно, что те мужчины, которые сейчас находятся за рубежом, предпочтут искать пути отказа от украинского гражданства и приобретения гражданства тех стран, в которых они живут. Таким образом, Украина вряд ли сможет добиться существенных успехов в деле мобилизации, трудно себе представить, что находящиеся за рубежом мужчины массово пойдут возвращаться в страну, чтобы служить. Скорее всего, она добьется того, что большинство мужчин откажутся от перспектив возвращения на родину.- Украинские эксперты опасаются, что в начале июня, когда пройдут выборы в Европарламент, большинство мест получат правые или левые радикальные силы, поэтому следующая еврокомиссия будет не столь украиноцентричной. Согласны ли вы с такой оценкой?- О большинстве мест за крайне правыми или крайне левыми речь пока не идет. Речь идет о том, что они могут существенно усилить свое присутствие, что усугубит уже имеющийся раскол в европейской политике. В целом, я думаю, это надо рассматривать лишь как шаг в направлении серьезного политического кризиса в европейской политике, который еще не начался, но о котором уже все говорят, потому что он вполне очевидно приближается.Европа находится действительно в очень трудном для себя положении, явно в таком положении, в котором не хотели ее увидеть даже ныне правящие политические элиты. Крайне правые политические силы. будут и далее увеличивать свое присутствие в европейской политике и оказывать большее влияние на действующие власти и переходить в отдельных странах в состав правительства. Да, это будет влиять, наверное, и на политику европейских стран в отношении Украины и России в негативном для Украины ключе. Но меньше всего это будет касаться евросоюзных органов власти, потому что они наименее зависимы от этих связанных демократическими процессами подвижек. Так что пока не наступит какой-то действительно серьезный политический кризис Евросоюза как организации, думаю, существенного перелома в общей европейской политике в отношении Украины и России мы не увидим.- Недавно Конгресс США одобрил законопроект о финансовой помощи киевскому режиму. Какое место Украина накануне президентских выборов занимает в планах американского истеблишмента и как изменится ситуация после избрания хозяина Белого дома?- Сейчас вряд ли может говорить о какой-то общей партийной стратегии в Америке по отношению к Украине. Всем ясно, что так или иначе ее надо использовать против России. Но как именно это делать и насколько ей надо помогать, насколько необходим в внешний масштаб американского участия в этом деле, это все спорные вопросы. Действительно, Америка сейчас ожидает результатов в конце года, президентских выборов. С уверенностью сейчас предсказать, как они пройдут и какую политику в отношении Украины выберет новая власть, если власть сменится, сейчас, наверное, никто не может. Если президентом станет Трамп, мы можем столкнуться с многими неожиданностями, которые сейчас не проговариваются. Да и то, что он заявляет, пока что звучит довольно противоречиво.Так что говорить о какой-то конкретной стратегии американской политики на следующий год, пока что очень рано. Сейчас выполняется задача поддержания конфликта в том состоянии, в каком он есть сейчас. Понятно, что ставка на победу Украины над Россией сейчас уже не работает. Нынешний объем помощи рассчитан на то, чтобы именно помочь Украине противостоять российским войскам, как вполне открыто заявляют в Вашингтоне. Это именно стратегия максимального затягивания конфликта. В целом этот конфликт выгоден Соединенным Штатам. Поэтому вопрос о том, что его надо, по крайней мере сейчас, постараться затянуть, особых споров нет.И понятно, что в Америке есть гораздо более насущные интересы. И особенно внутренние проблемы для того, чтобы вопрос Украины мог быть принесен в жертву договоренностям сторон, в связи с другими задачами. Собственно, это мы и видим.- А какие главные неожиданности может преподнести Трамп, если станет президентом? О чем мы не говорим в публичном пространстве?- Я не американист и не могу серьезно комментировать американскую политику и лично Трампа. Есть заявление Трампа о том, что он хочет очень быстро закончить этот конфликт. Как его можно быстро закончить, никто не знает. Главное, что это противоречит интересам и многих и в Америке, и в Европе. И те условия, которые Америка может предложить для быстрого окончания конфликта, совсем необязательно устроят Россию.Россия усилила свое участие в этом конфликте с определёнными целями, от которых она может взять и отказаться по просьбе Трампа. Представить себе, как Трамп может осуществить свое обещание довольно трудно. Если он неадекватно оценивает такую перспективу, и у него не получится это сделать, то он может развернуть свою политику наоборот на 180 градусов. То есть, какова реально будет перспектива мирного урегулирования на Украине в случае победы Трампа, пока что большая загадка. Но и сама победа, она пока что является лишь одним из нескольких вариантов развития событий. Так что о ней говорить пока что рано. В любом случае, увидим сейчас доминирование западной политики, и в Америке, и в Европе тех сил, которые заинтересованы в продолжении конфликта, а не в его разрешении. И это пока что долговременная реальность.

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью