Шмыгаль заявил о продолжении контрнаступления ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру
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Шмыгаль заявил о продолжении контрнаступления ВСУ
Шмыгаль заявил о продолжении контрнаступления ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру
Шмыгаль заявил о продолжении контрнаступления ВСУ
Вооружённые силы Украины продолжают наступление, но оно не так результативно, как того ожидали спонсоры ВСУ. Об этом 21 февраля заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью телеканалу NHK
2024-02-21T18:22
2024-02-21T18:22
новости
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денис шмыгаль
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Он указал, что контрнаступление украинской армии замедлилось из-за нехватки вооружения. Также он анонсировал новые атаки на российский Крым и сообщил о неких разработках, которые, по мнению Шмыгаля, покажут результаты сперва в Чёрном море, а затем и на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Наряду с этим, премьер признал, что победить Россию "в военном смысле" Украине не удастся, поскольку РФ имеет в арсенале ядерное оружие. Примечательно, что в конце февраля Шмыгаль заявлял, что подразделения украинской армии строят масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей, на что выделены десятки миллиардов гривен. Как активная оборона соотносится с продолжением контрнаступления неизвестно.Напомним, летом прошлого года военнослужащие киевского режима предприняли несколько попыток атаковать территорию России. Уже спустя пару месяцев президент страны Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ – это провал. В ходе неудачных наступательных операций Украина потеряла свыше 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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новости, украина, денис шмыгаль, всу, контрнаступление, сво, спецоперация
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, ВСУ, контрнаступление, СВО, Спецоперация

Шмыгаль заявил о продолжении контрнаступления ВСУ

18:22 21.02.2024
 
© president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© president.gov.ua
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Вооружённые силы Украины продолжают наступление, но оно не так результативно, как того ожидали спонсоры ВСУ. Об этом 21 февраля заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью телеканалу NHK
Он указал, что контрнаступление украинской армии замедлилось из-за нехватки вооружения.

"Контрнаступление продолжается, но, к сожалению, оно не приносит тех результатов, которых хотели мы и дружественные страны. У нас есть проблема нехватки снарядов на фронте, но за счёт дронов, роботов и...РЭБ, мы пытаемся преодолеть эту проблему", – добавил Шмыгаль.

Также он анонсировал новые атаки на российский Крым и сообщил о неких разработках, которые, по мнению Шмыгаля, покажут результаты сперва в Чёрном море, а затем и на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.
Наряду с этим, премьер признал, что победить Россию "в военном смысле" Украине не удастся, поскольку РФ имеет в арсенале ядерное оружие.
Примечательно, что в конце февраля Шмыгаль заявлял, что подразделения украинской армии строят масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей, на что выделены десятки миллиардов гривен. Как активная оборона соотносится с продолжением контрнаступления неизвестно.
Напомним, летом прошлого года военнослужащие киевского режима предприняли несколько попыток атаковать территорию России. Уже спустя пару месяцев президент страны Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ – это провал. В ходе неудачных наступательных операций Украина потеряла свыше 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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