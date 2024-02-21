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Шмыгаль заявил о продолжении контрнаступления ВСУ

Шмыгаль заявил о продолжении контрнаступления ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру

Шмыгаль заявил о продолжении контрнаступления ВСУ

Вооружённые силы Украины продолжают наступление, но оно не так результативно, как того ожидали спонсоры ВСУ. Об этом 21 февраля заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью телеканалу NHK

2024-02-21T18:22

2024-02-21T18:22

2024-02-21T18:22

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спецоперация

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Он указал, что контрнаступление украинской армии замедлилось из-за нехватки вооружения. Также он анонсировал новые атаки на российский Крым и сообщил о неких разработках, которые, по мнению Шмыгаля, покажут результаты сперва в Чёрном море, а затем и на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Наряду с этим, премьер признал, что победить Россию "в военном смысле" Украине не удастся, поскольку РФ имеет в арсенале ядерное оружие. Примечательно, что в конце февраля Шмыгаль заявлял, что подразделения украинской армии строят масштабную трехуровневую линию оборонительных рубежей, на что выделены десятки миллиардов гривен. Как активная оборона соотносится с продолжением контрнаступления неизвестно.Напомним, летом прошлого года военнослужащие киевского режима предприняли несколько попыток атаковать территорию России. Уже спустя пару месяцев президент страны Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ – это провал. В ходе неудачных наступательных операций Украина потеряла свыше 125 тысяч военных убитыми и ранеными.

https://ukraina.ru/20240120/1052799575.html

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новости, украина, денис шмыгаль, всу, контрнаступление, сво, спецоперация