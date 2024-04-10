https://ukraina.ru/20240410/1054432811.html

У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов

У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов - 10.04.2024 Украина.ру

У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов

Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов, отвечая на вопрос о возможном контрнаступлении украинской армии намекнул на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский употребляет запрещённые вещества

2024-04-10T21:08

2024-04-10T21:08

2024-04-10T21:08

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Накануне украинский лидер в интервью Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для его осуществления ВСУ нужно больше западного оружия. Он также подчеркнул, что такими темпами Зеленский следующее контрнаступление объявит где-то на правом берегу Днепра, а тот, кто его сменит объявит о планах контрнаступления "где-то подо Львовом". Ранее в ГУР Украины, анонсируя широкое наступление российских подразделений, заявили, что ВСУ также имеют возможность не только обороняться, но и продвигаться вперед в зоне спецоперации.

https://ukraina.ru/20240410/1054409285.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, запорожская область, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, наступление, наркомания, сво