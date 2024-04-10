У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов
Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов, отвечая на вопрос о возможном контрнаступлении украинской армии намекнул на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский употребляет запрещённые вещества
Накануне украинский лидер в интервью Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для его осуществления ВСУ нужно больше западного оружия.
"То, что у Зеленского есть "план", и, видимо, очень "крепкий план", лично у меня не вызывает сомнений. Только он не связан с контрнаступлением, а используется для того, чтобы оторваться по полной и уйти от реальности", - сказал Рогов РИА Новости.
Он также подчеркнул, что такими темпами Зеленский следующее контрнаступление объявит где-то на правом берегу Днепра, а тот, кто его сменит объявит о планах контрнаступления "где-то подо Львовом".
Ранее в ГУР Украины, анонсируя широкое наступление российских подразделений, заявили, что ВСУ также имеют возможность не только обороняться, но и продвигаться вперед в зоне спецоперации.
05:00Рейд на Киев или заход на Харьков с Чернигова: эксперт назвал интересные варианты наступления армии РФДля захода в Харьковскую область ВС РФ могут стянуть на себя большое количество бригад ВСУ и разгрузить главное Западное направление. Второй вариант предполагает создать отдельный ТВД на Сумском и Черниговском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук