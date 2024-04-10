У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов - 10.04.2024 Украина.ру
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У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов
У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов - 10.04.2024 Украина.ру
У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов
Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов, отвечая на вопрос о возможном контрнаступлении украинской армии намекнул на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский употребляет запрещённые вещества
2024-04-10T21:08
2024-04-10T21:08
новости
украина
запорожская область
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
наступление
наркомания
сво
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Накануне украинский лидер в интервью Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для его осуществления ВСУ нужно больше западного оружия. Он также подчеркнул, что такими темпами Зеленский следующее контрнаступление объявит где-то на правом берегу Днепра, а тот, кто его сменит объявит о планах контрнаступления "где-то подо Львовом". Ранее в ГУР Украины, анонсируя широкое наступление российских подразделений, заявили, что ВСУ также имеют возможность не только обороняться, но и продвигаться вперед в зоне спецоперации.
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украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, запорожская область, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, наступление, наркомания, сво
Новости, Украина, Запорожская область, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, наступление, наркомания, СВО

У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов

21:08 10.04.2024
 
© РИА НовостиВладимир Рогов интервью
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости
Читать в
Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов, отвечая на вопрос о возможном контрнаступлении украинской армии намекнул на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский употребляет запрещённые вещества
Накануне украинский лидер в интервью Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для его осуществления ВСУ нужно больше западного оружия.
"То, что у Зеленского есть "план", и, видимо, очень "крепкий план", лично у меня не вызывает сомнений. Только он не связан с контрнаступлением, а используется для того, чтобы оторваться по полной и уйти от реальности", - сказал Рогов РИА Новости.
Он также подчеркнул, что такими темпами Зеленский следующее контрнаступление объявит где-то на правом берегу Днепра, а тот, кто его сменит объявит о планах контрнаступления "где-то подо Львовом".
Ранее в ГУР Украины, анонсируя широкое наступление российских подразделений, заявили, что ВСУ также имеют возможность не только обороняться, но и продвигаться вперед в зоне спецоперации.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
05:00
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НовостиУкраинаЗапорожская областьВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы УкраинынаступлениенаркоманияСВО
 
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Заголовок открываемого материала
21:08У Зеленского есть план, но он не связан с контрнаступлением - Рогов
20:49Зеленский оценил возможность ВСУ вернуть Донбасс и Крым
20:20Зеленский впервые после длительного перерыва заговорил об участии Москвы в переговорах
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