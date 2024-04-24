https://ukraina.ru/20240424/1054706925.html

Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS

Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS - 24.04.2024 Украина.ру

Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS

Оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые использует армия Украины, не смогут переломить ситуацию в зоне спецоперации в пользу ВСУ. К тому же, российская система противовоздушной обороны уже имеет успешный опыт уничтожения такого оружия, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин

2024-04-24T22:32

2024-04-24T22:32

2024-04-24T22:32

новости

ян гагин

украина

киев

сша

вооруженные силы украины

джо байден

сво

вс рф

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049636303_0:1:403:227_1920x0_80_0_0_d23331eac34a0a8ec6ba22a36cb87890.jpg

Напомним, только в этом месяце сообщалось, что российская система противовоздушной обороны успешно сбила три такие ракеты.По словам Гагина, повлиять на ход СВО не способен и многомиллионный пакет военной помощи для Киева, который 24 апреля подписал президент США Джо Байден. Советник главы напоминает, что российская армия сегодня является самой сильной в мире, а потому ход продолжающейся кампании изменить невозможно. Ранее Госдеп подтвердил передачу ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности. Украина, как утверждалось, сможет их использовать по той территории, которую считает своей.

https://ukraina.ru/20240424/1054702853.html

украина

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ян гагин, украина, киев, сша, вооруженные силы украины, джо байден, сво, вс рф, спецоперация, всу, военная помощь