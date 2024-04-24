Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS - 24.04.2024 Украина.ру
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Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS
Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS - 24.04.2024 Украина.ру
Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS
Оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые использует армия Украины, не смогут переломить ситуацию в зоне спецоперации в пользу ВСУ. К тому же, российская система противовоздушной обороны уже имеет успешный опыт уничтожения такого оружия, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин
2024-04-24T22:32
2024-04-24T22:32
новости
ян гагин
украина
киев
сша
вооруженные силы украины
джо байден
сво
вс рф
спецоперация
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Напомним, только в этом месяце сообщалось, что российская система противовоздушной обороны успешно сбила три такие ракеты.По словам Гагина, повлиять на ход СВО не способен и многомиллионный пакет военной помощи для Киева, который 24 апреля подписал президент США Джо Байден. Советник главы напоминает, что российская армия сегодня является самой сильной в мире, а потому ход продолжающейся кампании изменить невозможно. Ранее Госдеп подтвердил передачу ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности. Украина, как утверждалось, сможет их использовать по той территории, которую считает своей.
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новости, ян гагин, украина, киев, сша, вооруженные силы украины, джо байден, сво, вс рф, спецоперация, всу, военная помощь
Новости, Ян Гагин, Украина, Киев, США, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, СВО, ВС РФ, Спецоперация, ВСУ, военная помощь

Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS

22:32 24.04.2024
 
© РИА Новости
© РИА Новости
Читать в
Оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые использует армия Украины, не смогут переломить ситуацию в зоне спецоперации в пользу ВСУ. К тому же, российская система противовоздушной обороны уже имеет успешный опыт уничтожения такого оружия, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин
"Наша ПВО уже сталкивалась с этими целями, успешный опыт уничтожения ракет ATACMS есть. Но всерьез ситуацию на фронте они вряд ли изменят, они успешно уничтожались ранее … Скажу больше - у наших сил ПВО уже появился опыт уничтожения практических всех имеющихся на вооружении у НАТО ракет, в том числе Storm Shadow", – сказал он в интервью РИА Новости.
Напомним, только в этом месяце сообщалось, что российская система противовоздушной обороны успешно сбила три такие ракеты.
По словам Гагина, повлиять на ход СВО не способен и многомиллионный пакет военной помощи для Киева, который 24 апреля подписал президент США Джо Байден. Советник главы напоминает, что российская армия сегодня является самой сильной в мире, а потому ход продолжающейся кампании изменить невозможно.
Ранее Госдеп подтвердил передачу ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности. Украина, как утверждалось, сможет их использовать по той территории, которую считает своей.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
20:24
США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами – Politico Соединенные Штаты Америки в марте тайно поставили Украине ракеты большой дальности, ВСУ впервые применили их на прошлой неделе по российскому аэродрому в Крыму, сообщает газета Politico, ссылаясь на данные анонимного американского чиновника
 
НовостиЯн ГагинУкраинаКиевСШАВооруженные силы УкраиныДжо БайденСВОВС РФСпецоперацияВСУвоенная помощь
 
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Заголовок открываемого материала
22:52Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева
22:32Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS
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