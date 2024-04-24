Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS
© РИА Новости
© РИА Новости
Оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые использует армия Украины, не смогут переломить ситуацию в зоне спецоперации в пользу ВСУ. К тому же, российская система противовоздушной обороны уже имеет успешный опыт уничтожения такого оружия, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин
"Наша ПВО уже сталкивалась с этими целями, успешный опыт уничтожения ракет ATACMS есть. Но всерьез ситуацию на фронте они вряд ли изменят, они успешно уничтожались ранее … Скажу больше - у наших сил ПВО уже появился опыт уничтожения практических всех имеющихся на вооружении у НАТО ракет, в том числе Storm Shadow", – сказал он в интервью РИА Новости.
Напомним, только в этом месяце сообщалось, что российская система противовоздушной обороны успешно сбила три такие ракеты.
По словам Гагина, повлиять на ход СВО не способен и многомиллионный пакет военной помощи для Киева, который 24 апреля подписал президент США Джо Байден. Советник главы напоминает, что российская армия сегодня является самой сильной в мире, а потому ход продолжающейся кампании изменить невозможно.
Ранее Госдеп подтвердил передачу ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности. Украина, как утверждалось, сможет их использовать по той территории, которую считает своей.
20:24США тайно снабдили ВСУ дальнобойными ракетами – Politico Соединенные Штаты Америки в марте тайно поставили Украине ракеты большой дальности, ВСУ впервые применили их на прошлой неделе по российскому аэродрому в Крыму, сообщает газета Politico, ссылаясь на данные анонимного американского чиновника