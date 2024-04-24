https://ukraina.ru/20240424/1054686933.html

Борьба с коррупцией на Украине: принцип спортивной рыбалки и вездесущая российская пропаганда

Борьба с коррупцией на Украине: принцип спортивной рыбалки и вездесущая российская пропаганда - 24.04.2024 Украина.ру

Борьба с коррупцией на Украине: принцип спортивной рыбалки и вездесущая российская пропаганда

Во вторник, 23 апреля, Национальное агентство по борьбе с коррупцией Украины (НАБУ) обвинило в коррупции министра аграрной политики Николая Сольского. Ему и еще нескольким подозреваемым инкриминируют завладение 2500 га государственных земель (стоимость – 291 млн грн.) и попытку завладения еще около 3300 га (стоимость – 190 млн грн.)

2024-04-24T12:13

2024-04-24T12:13

2024-04-24T13:07

эксклюзив

украина

коррупция

набу

министр

следствие

земля

андрей ермак

офис президента

сумская область

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По версии следствия, в 2017 году нынешний министр, у которого на тот момент было несколько сельскохозяйственных компаний, вступил в сговор с главой Госгеокадастра Украины, чтобы завладеть землей, находившейся в пользовании двух госпредприятий в Сумской области.Сначала они уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Затем землю передали в частную собственность участникам АТО, которые, в свою очередь, сдали ее в аренду компаниям Сольского.Украинские СМИ также отмечают, что Сольский был бизнес-партнером экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Поэтому нынешнюю ситуацию украинские эксперты связывают с зачисткой Кабмина людьми нынешнего главы ОП Андрея Ермака от людей его предшественника.Кроме того, Сольский является типичным латифундистом и одним из основных акционеров "Украинского аграрного холдинга". Незаконная приватизация сельхозугодий является одним из препятствий на пути к скупке земель западными агрохолдингами, которые тоже имеют свои интересы на Украине. К тому же МВФ и прочие кредиторы сейчас требуют ускорить приватизацию для возврата хотя бы части кредитов. Но чтобы продать, нужно сначала вернуть.В свое оправдание Сольский заявил, что в 2017 году он еще не был министром аграрной политики. По его словам, подозрение касается периода, когда он в качестве адвоката участвовал в споре между государственными предприятиями и военными - участниками АТО, которым в качестве бонуса за участие в войне против Донбасса должны были предоставлять землю.В свое время Николай Сольский на посту главы аграрного комитета Рады был одним из основных лоббистов земельной реформы и продажи земель сельскохозяйственного назначения. Как оказывается, свой интерес в этом бизнесе у него был уже тогда .Пока Сольский еще остается действующим министром, но готов уйти в отставку. "К отставке отношусь спокойно. Скажут уйти — я уйду", — сообщил Николай Сольский. Уголовное дело его, похоже, особо не тревожит. Украинские министры и чиновники прекрасно сознают, что они временщики, которых будут менять местами, чтобы продемонстрировать Западу борьбу с коррупцией.Скандалы с министрами и чиновниками, которых ловят на взятках или создании коррупционных схем, происходят регулярно, но ничем серьезным для них это не заканчивается. Борьба с коррупцией на Украине происходит по принципу спортивной рыбалки: крупную рыбу ловят, показывают и отпускают.На днях украинское издание "Экономическая правда" проанализировало пять тысяч приговоров за коррупционные и экономические преступления, вынесенные в 2022-2023 г. Оказалось, что реальные шансы попасть в тюрьму за эти преступления не превышают 9%.В 62% случаев (3003 из 4814) осужденные за коррупцию получили штраф. Еще 833 человека (17%) получили условное наказание. И только 435 (9%) осужденных за коррупцию отправились в тюрьму.Если же речь идет о грабеже, разбое или краже, то в 80-90% случаев подсудимые признаются виновными и оказываются за решеткой.При этом на прошлой неделе Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины заявил, что освещение коррупционных скандалов среди украинских чиновников якобы является российской пропагандистской кампанией.К такому выводу сотрудники центра пришли на основании того, что три четверти информации о коррупции на Украине распространяется через телеграм-каналы, т. е. через одну из немногих площадок, которые украинские власти еще не смогли зачистить. Эксперт Центра информбезопасности Максим Майоров рассказал, в частности, что о коррупции на Украине лучше молчать, так как это раскалывает украинское общество и вызывает недоверие к власти в условиях войны.Представители украинской власти также отмечают, что Зеленский со своим правительством становятся для обычных украинцев врагами номер один ─ именно благодаря вездесущей коррупции."Последние социсследования выявляют коррупцию уже на первом месте в рейтинге проблем украинцев. Поэтому Россия достигает целей в информационной войне, потому что если коррупция важнее войны, то по логике пропаганды те, кто ее олицетворяет — власть, государство — хуже врага, а значит, бороться надо прежде всего с ними, направить энергию граждан не против врага, а против своей власти", - заявил на днях руководитель отдела координации государственной информполитики по предотвращению коррупции Павел Бульдович.Исходя из этого, можно сделать вывод, что коррупционные скандалы необходимо замалчивать, покрывать, а уличенных в коррупции – оправдывать и не лишать должностей, так как этим может воспользоваться Россия. На фоне скандалов с министрами-латифундистами и поместьями чиновников украинцы ведь могут задуматься, а в ту ли сторону они стреляют.

https://ukraina.ru/20240418/1054572507.html

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