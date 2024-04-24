Борьба с коррупцией на Украине: принцип спортивной рыбалки и вездесущая российская пропаганда - 24.04.2024 Украина.ру
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Борьба с коррупцией на Украине: принцип спортивной рыбалки и вездесущая российская пропаганда
Борьба с коррупцией на Украине: принцип спортивной рыбалки и вездесущая российская пропаганда - 24.04.2024 Украина.ру
Борьба с коррупцией на Украине: принцип спортивной рыбалки и вездесущая российская пропаганда
Во вторник, 23 апреля, Национальное агентство по борьбе с коррупцией Украины (НАБУ) обвинило в коррупции министра аграрной политики Николая Сольского. Ему и еще нескольким подозреваемым инкриминируют завладение 2500 га государственных земель (стоимость – 291 млн грн.) и попытку завладения еще около 3300 га (стоимость – 190 млн грн.)
2024-04-24T12:13
2024-04-24T13:07
эксклюзив
украина
коррупция
набу
министр
следствие
земля
андрей ермак
офис президента
сумская область
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По версии следствия, в 2017 году нынешний министр, у которого на тот момент было несколько сельскохозяйственных компаний, вступил в сговор с главой Госгеокадастра Украины, чтобы завладеть землей, находившейся в пользовании двух госпредприятий в Сумской области.Сначала они уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Затем землю передали в частную собственность участникам АТО, которые, в свою очередь, сдали ее в аренду компаниям Сольского.Украинские СМИ также отмечают, что Сольский был бизнес-партнером экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Поэтому нынешнюю ситуацию украинские эксперты связывают с зачисткой Кабмина людьми нынешнего главы ОП Андрея Ермака от людей его предшественника.Кроме того, Сольский является типичным латифундистом и одним из основных акционеров "Украинского аграрного холдинга". Незаконная приватизация сельхозугодий является одним из препятствий на пути к скупке земель западными агрохолдингами, которые тоже имеют свои интересы на Украине. К тому же МВФ и прочие кредиторы сейчас требуют ускорить приватизацию для возврата хотя бы части кредитов. Но чтобы продать, нужно сначала вернуть.В свое оправдание Сольский заявил, что в 2017 году он еще не был министром аграрной политики. По его словам, подозрение касается периода, когда он в качестве адвоката участвовал в споре между государственными предприятиями и военными - участниками АТО, которым в качестве бонуса за участие в войне против Донбасса должны были предоставлять землю.В свое время Николай Сольский на посту главы аграрного комитета Рады был одним из основных лоббистов земельной реформы и продажи земель сельскохозяйственного назначения. Как оказывается, свой интерес в этом бизнесе у него был уже тогда .Пока Сольский еще остается действующим министром, но готов уйти в отставку. "К отставке отношусь спокойно. Скажут уйти — я уйду", — сообщил Николай Сольский. Уголовное дело его, похоже, особо не тревожит. Украинские министры и чиновники прекрасно сознают, что они временщики, которых будут менять местами, чтобы продемонстрировать Западу борьбу с коррупцией.Скандалы с министрами и чиновниками, которых ловят на взятках или создании коррупционных схем, происходят регулярно, но ничем серьезным для них это не заканчивается. Борьба с коррупцией на Украине происходит по принципу спортивной рыбалки: крупную рыбу ловят, показывают и отпускают.На днях украинское издание "Экономическая правда" проанализировало пять тысяч приговоров за коррупционные и экономические преступления, вынесенные в 2022-2023 г. Оказалось, что реальные шансы попасть в тюрьму за эти преступления не превышают 9%.В 62% случаев (3003 из 4814) осужденные за коррупцию получили штраф. Еще 833 человека (17%) получили условное наказание. И только 435 (9%) осужденных за коррупцию отправились в тюрьму.Если же речь идет о грабеже, разбое или краже, то в 80-90% случаев подсудимые признаются виновными и оказываются за решеткой.При этом на прошлой неделе Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины заявил, что освещение коррупционных скандалов среди украинских чиновников якобы является российской пропагандистской кампанией.К такому выводу сотрудники центра пришли на основании того, что три четверти информации о коррупции на Украине распространяется через телеграм-каналы, т. е. через одну из немногих площадок, которые украинские власти еще не смогли зачистить. Эксперт Центра информбезопасности Максим Майоров рассказал, в частности, что о коррупции на Украине лучше молчать, так как это раскалывает украинское общество и вызывает недоверие к власти в условиях войны.Представители украинской власти также отмечают, что Зеленский со своим правительством становятся для обычных украинцев врагами номер один ─ именно благодаря вездесущей коррупции."Последние социсследования выявляют коррупцию уже на первом месте в рейтинге проблем украинцев. Поэтому Россия достигает целей в информационной войне, потому что если коррупция важнее войны, то по логике пропаганды те, кто ее олицетворяет — власть, государство — хуже врага, а значит, бороться надо прежде всего с ними, направить энергию граждан не против врага, а против своей власти", - заявил на днях руководитель отдела координации государственной информполитики по предотвращению коррупции Павел Бульдович.Исходя из этого, можно сделать вывод, что коррупционные скандалы необходимо замалчивать, покрывать, а уличенных в коррупции – оправдывать и не лишать должностей, так как этим может воспользоваться Россия. На фоне скандалов с министрами-латифундистами и поместьями чиновников украинцы ведь могут задуматься, а в ту ли сторону они стреляют.
https://ukraina.ru/20240418/1054572507.html
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эксклюзив, украина, коррупция, набу, министр, следствие, земля, андрей ермак, офис президента, сумская область, россия, андрей богдан, максим майоров, кабмин, дмитрий ковалевич
Эксклюзив, Украина, коррупция, НАБУ, министр, следствие, земля, Андрей Ермак, Офис президента, Сумская область, Россия, Андрей Богдан, Максим Майоров, Кабмин, Дмитрий Ковалевич
Борьба с коррупцией на Украине: принцип спортивной рыбалки и вездесущая российская пропаганда

Что грозит Николаю Сольскому за кражу тысяч гектаров

12:13 24.04.2024 (обновлено: 13:07 24.04.2024)
 
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НАБУ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / НАБУ
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Во вторник, 23 апреля, Национальное агентство по борьбе с коррупцией Украины (НАБУ) обвинило в коррупции министра аграрной политики Николая Сольского. Ему и еще нескольким подозреваемым инкриминируют завладение 2500 га государственных земель (стоимость – 291 млн грн.) и попытку завладения еще около 3300 га (стоимость – 190 млн грн.)
По версии следствия, в 2017 году нынешний министр, у которого на тот момент было несколько сельскохозяйственных компаний, вступил в сговор с главой Госгеокадастра Украины, чтобы завладеть землей, находившейся в пользовании двух госпредприятий в Сумской области.
Сначала они уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Затем землю передали в частную собственность участникам АТО, которые, в свою очередь, сдали ее в аренду компаниям Сольского.
Украинские СМИ также отмечают, что Сольский был бизнес-партнером экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Поэтому нынешнюю ситуацию украинские эксперты связывают с зачисткой Кабмина людьми нынешнего главы ОП Андрея Ермака от людей его предшественника.
Кроме того, Сольский является типичным латифундистом и одним из основных акционеров "Украинского аграрного холдинга". Незаконная приватизация сельхозугодий является одним из препятствий на пути к скупке земель западными агрохолдингами, которые тоже имеют свои интересы на Украине. К тому же МВФ и прочие кредиторы сейчас требуют ускорить приватизацию для возврата хотя бы части кредитов. Но чтобы продать, нужно сначала вернуть.
Александр Лиев
18 апреля, 00:01
Чиновника-коррупционера из Минобороны Украины посадили, но ненадолгоБывший чиновник Минобороны Украины Александр Лиев после того, как украл почти 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов для армии, остался без меры пресечения. Об этом сообщает украинское издание "Общественное"
В свое оправдание Сольский заявил, что в 2017 году он еще не был министром аграрной политики. По его словам, подозрение касается периода, когда он в качестве адвоката участвовал в споре между государственными предприятиями и военными - участниками АТО, которым в качестве бонуса за участие в войне против Донбасса должны были предоставлять землю.
В свое время Николай Сольский на посту главы аграрного комитета Рады был одним из основных лоббистов земельной реформы и продажи земель сельскохозяйственного назначения. Как оказывается, свой интерес в этом бизнесе у него был уже тогда .
Пока Сольский еще остается действующим министром, но готов уйти в отставку. "К отставке отношусь спокойно. Скажут уйти — я уйду", — сообщил Николай Сольский.
Уголовное дело его, похоже, особо не тревожит. Украинские министры и чиновники прекрасно сознают, что они временщики, которых будут менять местами, чтобы продемонстрировать Западу борьбу с коррупцией.
Скандалы с министрами и чиновниками, которых ловят на взятках или создании коррупционных схем, происходят регулярно, но ничем серьезным для них это не заканчивается. Борьба с коррупцией на Украине происходит по принципу спортивной рыбалки: крупную рыбу ловят, показывают и отпускают.
На днях украинское издание "Экономическая правда" проанализировало пять тысяч приговоров за коррупционные и экономические преступления, вынесенные в 2022-2023 г. Оказалось, что реальные шансы попасть в тюрьму за эти преступления не превышают 9%.
В 62% случаев (3003 из 4814) осужденные за коррупцию получили штраф. Еще 833 человека (17%) получили условное наказание. И только 435 (9%) осужденных за коррупцию отправились в тюрьму.
Если же речь идет о грабеже, разбое или краже, то в 80-90% случаев подсудимые признаются виновными и оказываются за решеткой.
12 апреля, 15:03
На Украине выявили самые коррумпированные регионыЛьвовская область стала лидером по количеству на Украине в 2023 году, сообщило украинское издание "УНИАН" со ссылкой на портал "Опендатабот"
При этом на прошлой неделе Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины заявил, что освещение коррупционных скандалов среди украинских чиновников якобы является российской пропагандистской кампанией.
К такому выводу сотрудники центра пришли на основании того, что три четверти информации о коррупции на Украине распространяется через телеграм-каналы, т. е. через одну из немногих площадок, которые украинские власти еще не смогли зачистить. Эксперт Центра информбезопасности Максим Майоров рассказал, в частности, что о коррупции на Украине лучше молчать, так как это раскалывает украинское общество и вызывает недоверие к власти в условиях войны.
Представители украинской власти также отмечают, что Зеленский со своим правительством становятся для обычных украинцев врагами номер один ─ именно благодаря вездесущей коррупции.
"Последние социсследования выявляют коррупцию уже на первом месте в рейтинге проблем украинцев. Поэтому Россия достигает целей в информационной войне, потому что если коррупция важнее войны, то по логике пропаганды те, кто ее олицетворяет — власть, государство — хуже врага, а значит, бороться надо прежде всего с ними, направить энергию граждан не против врага, а против своей власти", - заявил на днях руководитель отдела координации государственной информполитики по предотвращению коррупции Павел Бульдович.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что коррупционные скандалы необходимо замалчивать, покрывать, а уличенных в коррупции – оправдывать и не лишать должностей, так как этим может воспользоваться Россия. На фоне скандалов с министрами-латифундистами и поместьями чиновников украинцы ведь могут задуматься, а в ту ли сторону они стреляют.
 
ЭксклюзивУкраинакоррупцияНАБУминистрследствиеземляАндрей ЕрмакОфис президентаСумская областьРоссияАндрей БогданМаксим МайоровКабминДмитрий Ковалевич
 
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