Чиновника-коррупционера из Минобороны Украины посадили, но ненадолго - 18.04.2024 Украина.ру
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Чиновника-коррупционера из Минобороны Украины посадили, но ненадолго
Чиновника-коррупционера из Минобороны Украины посадили, но ненадолго - 18.04.2024 Украина.ру
Чиновника-коррупционера из Минобороны Украины посадили, но ненадолго
Бывший чиновник Минобороны Украины Александр Лиев после того, как украл почти 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов для армии, остался без меры пресечения. Об этом сообщает украинское издание "Общественное"
2024-04-18T00:01
2024-04-18T00:01
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минобороны
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Уточняется, что 12 февраля Лиева заключили под стражу с возможностью внести залог в размере 50 миллионов гривен, после того, как деньги были внесены, его отпустили домой. Позже Высший антикоррупционный суд страны (ВАКС) отменил такое решение, однако Лиев его проигнорировал. "Лиев, впрочем, не вернулся в СИЗО, поскольку срок содержания под стражей закончился 8 апреля. Фактически он остался без меры пресечения", — говорится в публикации СМИ. Сейчас ВАКС повторно рассматривал ходатайство защиты об изменении меры пресечения, однако потребности в этом за прошедшее время якобы уже нет, поэтому суд оставил ходатайство без рассмотрения. Таким образом, за присвоение 1,5 миллиардов гривен и организацию коррупционной схемы чиновник украинского ведомства не понесет наказание, подтвердил его адвокат. Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников, широко известный благодаря громким коррупционным скандалам, стал директором "Безопасности и Оборонных Программ" Украинского института будущего.
https://ukraina.ru/20240401/1054225580.html
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новости, украина, минобороны, сизо, суд, сво, коррупция, махинации, спецоперация, всу, закупки
Новости, Украина, Минобороны, СИЗО, Суд, СВО, коррупция, махинации, Спецоперация, ВСУ, закупки

Чиновника-коррупционера из Минобороны Украины посадили, но ненадолго

00:01 18.04.2024
 
Александр Лиев
Александр Лиев
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Бывший чиновник Минобороны Украины Александр Лиев после того, как украл почти 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов для армии, остался без меры пресечения. Об этом сообщает украинское издание "Общественное"
Уточняется, что 12 февраля Лиева заключили под стражу с возможностью внести залог в размере 50 миллионов гривен, после того, как деньги были внесены, его отпустили домой. Позже Высший антикоррупционный суд страны (ВАКС) отменил такое решение, однако Лиев его проигнорировал.

"Лиев, впрочем, не вернулся в СИЗО, поскольку срок содержания под стражей закончился 8 апреля. Фактически он остался без меры пресечения", — говорится в публикации СМИ.

Сейчас ВАКС повторно рассматривал ходатайство защиты об изменении меры пресечения, однако потребности в этом за прошедшее время якобы уже нет, поэтому суд оставил ходатайство без рассмотрения.
Таким образом, за присвоение 1,5 миллиардов гривен и организацию коррупционной схемы чиновник украинского ведомства не понесет наказание, подтвердил его адвокат.
"Дело в том, что определение содержания под стражей с юридической точки зрения не имело смысла, потому что сегодня суд прекратил рассмотрение этих хлопот. Фактически ничего в плане меры пресечения сегодня не изменилось", — уточнил он.
Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников, широко известный благодаря громким коррупционным скандалам, стал директором "Безопасности и Оборонных Программ" Украинского института будущего.
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Заголовок открываемого материала
00:01Чиновника-коррупционера из Минобороны Украины посадили, но ненадолго
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