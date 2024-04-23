Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону - 23.04.2024 Украина.ру
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Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону
Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону - 23.04.2024 Украина.ру
Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону
Украинский кабмин дополнительно выделил 8 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов) на возведение фортификационных укреплений. Об этом 23 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 
2024-04-23T20:11
2024-04-23T20:11
новости
украина
денис шмыгаль
оборона
оборонный бюджет
финансирование
всу
сво
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Прежде, 12 апреля, правительство&nbsp;выделило дополнительные 3,88 миллиардов гривен на дальнейшее строительство оборонительных рубежей. Накануне Министерство финансов Украины сообщало, что расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март этого года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов).
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новости, украина, денис шмыгаль, оборона, оборонный бюджет, финансирование, всу, сво
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, оборона, оборонный бюджет, финансирование, ВСУ, СВО

Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону

20:11 23.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС України
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Украинский кабмин дополнительно выделил 8 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов) на возведение фортификационных укреплений. Об этом 23 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 
"Путем перераспределения расходов госбюджета сегодня более 8 млрд грн выделяем на строительство фортификаций. Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонительных рубежей мы направили почти 38 млрд грн", – сказано в телеграм-канале главы правительства.
Прежде, 12 апреля, правительство выделило дополнительные 3,88 миллиардов гривен на дальнейшее строительство оборонительных рубежей.
Накануне Министерство финансов Украины сообщало, что расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март этого года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов).
16 апреля, 20:40
Киеву придется повышать налоги, так как не хватает 50 млрд грн для ВСУ Государственный бюджет не располагает дополнительными 50 миллиардами гривен, которые предназначены для выплат солдатам украинской армии. Единственным возможным источником финансирования больших расходов может стать только повышение налогов, передает издание "Украинская правда"
 
НовостиУкраинаДенис Шмыгальоборонаоборонный бюджетфинансированиеВСУСВО
 
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