Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону
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Украинский кабмин дополнительно выделил 8 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов) на возведение фортификационных укреплений. Об этом 23 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
"Путем перераспределения расходов госбюджета сегодня более 8 млрд грн выделяем на строительство фортификаций. Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонительных рубежей мы направили почти 38 млрд грн", – сказано в телеграм-канале главы правительства.
Прежде, 12 апреля, правительство выделило дополнительные 3,88 миллиардов гривен на дальнейшее строительство оборонительных рубежей.
Накануне Министерство финансов Украины сообщало, что расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март этого года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов).
16 апреля, 20:40Киеву придется повышать налоги, так как не хватает 50 млрд грн для ВСУ Государственный бюджет не располагает дополнительными 50 миллиардами гривен, которые предназначены для выплат солдатам украинской армии. Единственным возможным источником финансирования больших расходов может стать только повышение налогов, передает издание "Украинская правда"