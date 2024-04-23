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Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону

Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону - 23.04.2024 Украина.ру

Правительство Украины выделило еще более 8 млрд грн на оборону

Украинский кабмин дополнительно выделил 8 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов) на возведение фортификационных укреплений. Об этом 23 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2024-04-23T20:11

2024-04-23T20:11

2024-04-23T20:11

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Прежде, 12 апреля, правительство выделило дополнительные 3,88 миллиардов гривен на дальнейшее строительство оборонительных рубежей. Накануне Министерство финансов Украины сообщало, что расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март этого года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов).

https://ukraina.ru/20240416/1054548173.html

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новости, украина, денис шмыгаль, оборона, оборонный бюджет, финансирование, всу, сво