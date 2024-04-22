Расходы на оборону Украины только за два месяца составили более 10 млрд долларов
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март этого года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов). Такие данные подает пресс-служба Министерства финансов Украины 22 апреля
Именно такую сумму в ноябре 2023-го Украина запросила у США из-за дефицита бюджета.
"За январь-март 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд гривен или 58,9% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", – говорится в сообщении Минфина.
В частности в марте Киев направил 173,1 миллиардов гривен на денежное довольствие для солдат и полицейских; приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания; медицинское обеспечение; другие виды затрат.
Ранее сообщалось, что государственный бюджет Украины не располагает дополнительными 50 миллиардами гривен, которые предназначены для выплат солдатам ВСУ. Единственным возможным источником финансирования больших расходов может стать только повышение налогов.
16:27ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино – BildВоенный аналитик издания Bild Юлиан Репке утверждает, что подразделения российской армии прорвали украинскую оборону к северо-западу от Авдеевки и зашли в поселок Очеретино, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на этом участке фронта