Расходы на оборону Украины только за два месяца составили более 10 млрд долларов - 22.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240422/1054659682.html
Расходы на оборону Украины только за два месяца составили более 10 млрд долларов
Расходы на оборону Украины только за два месяца составили более 10 млрд долларов - 22.04.2024 Украина.ру
Расходы на оборону Украины только за два месяца составили более 10 млрд долларов
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март этого года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов). Такие данные подает пресс-служба Министерства финансов Украины 22 апреля
2024-04-22T21:40
2024-04-22T21:40
новости
украина
министерство финансов
вооруженные силы украины
сша
киев
минфин
финансирование
всу
укрепления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1b/1054152205_0:0:767:432_1920x0_80_0_0_842a0a871fddbf9c13a6af8bccef8eb2.jpg
Именно такую сумму в ноябре 2023-го Украина запросила у США из-за дефицита бюджета. В частности в марте Киев направил 173,1 миллиардов гривен на денежное довольствие для солдат и полицейских; приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания; медицинское обеспечение; другие виды затрат. Ранее сообщалось, что государственный бюджет Украины не располагает дополнительными 50 миллиардами гривен, которые предназначены для выплат солдатам ВСУ. Единственным возможным источником финансирования больших расходов может стать только повышение налогов.
https://ukraina.ru/20240422/1054652757.html
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1b/1054152205_77:0:696:464_1920x0_80_0_0_dbf53602e383cf131709e2d824c7524e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, министерство финансов, вооруженные силы украины, сша, киев, минфин, финансирование, всу, укрепления, оборонный бюджет, сво
Новости, Украина, Министерство финансов, Вооруженные силы Украины, США, Киев, Минфин, финансирование, ВСУ, укрепления, оборонный бюджет, СВО

Расходы на оборону Украины только за два месяца составили более 10 млрд долларов

21:40 22.04.2024
 
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
Читать в
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март этого года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов). Такие данные подает пресс-служба Министерства финансов Украины 22 апреля
Именно такую сумму в ноябре 2023-го Украина запросила у США из-за дефицита бюджета.
"За январь-март 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд гривен или 58,9% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", – говорится в сообщении Минфина.
В частности в марте Киев направил 173,1 миллиардов гривен на денежное довольствие для солдат и полицейских; приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания; медицинское обеспечение; другие виды затрат.
Ранее сообщалось, что государственный бюджет Украины не располагает дополнительными 50 миллиардами гривен, которые предназначены для выплат солдатам ВСУ. Единственным возможным источником финансирования больших расходов может стать только повышение налогов.
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
16:27
ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино – BildВоенный аналитик издания Bild Юлиан Репке утверждает, что подразделения российской армии прорвали украинскую оборону к северо-западу от Авдеевки и зашли в поселок Очеретино, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на этом участке фронта
 
НовостиУкраинаМинистерство финансовВооруженные силы УкраиныСШАКиевМинфинфинансированиеВСУукрепленияоборонный бюджетСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:06Стало известно о бегстве украинских солдат из еще одного населенного пункта в ДНР
22:48Дуда готов обсудить размещение ядерного оружия в Польше
22:26Консульства Украины больше не будут оказывать услуги мужчинам призывного возраста
22:06В Палате представителей рассказали, когда Киев получит новое западное оружие от союзников
21:40Расходы на оборону Украины только за два месяца составили более 10 млрд долларов
21:08Министр обороны Украины похвалил российские авиабомбы – сметают все, ускоряют наступление
20:49Байден пообещал Украине новые значительные пакеты военной помощи
20:28Зеленский уверен, что страны могут надавить на РФ после швейцарского саммита
20:01В Харьковской области обесточены около сотни населенных пунктов
19:38Донецкий фронт. Российская армия штурмует Красногоровку с помощью Чудо-Танка
19:26Украинцы тестируют и умирают, союзники – только поставляют:в Минобороны нашли мотивацию для спонсоров ВСУ
19:18Виктория против Майи. Блок "Победа" хочет изменить русофобский курс Молдавии
18:50В ЕС рассказали, когда Киев получит снаряды, собранные по чешской инициативе
18:34Как Россия может наказать США: Делягин о болезненном ударе и действиях после инаугурации Путина
18:31Байден спровоцировал дипломатический скандал, придумав, что его дядю съели каннибалы – Bild
18:03Зеленский думает о переговорах, Харьков лишили телевышки. Итоги 22 апреля на Украине
18:00Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО
17:57ВСУ уже ничего не поможет. Почему долгожданная помощь США не станет спасением для Украины
17:53Родственники убитого мотоциклиста заявили об угрозах со стороны Аббасовых
17:49Зеленский объяснил зачем кинул молодежь на убой в ВСУ – все дело в технологиях
Лента новостейМолния