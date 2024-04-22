https://ukraina.ru/20240422/1054659682.html

Расходы на оборону Украины только за два месяца составили более 10 млрд долларов

Расходы на оборону Украины только за два месяца составили более 10 млрд долларов - 22.04.2024 Украина.ру

Расходы на оборону Украины только за два месяца составили более 10 млрд долларов

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности Украины с января по март этого года составили 408,2 миллиарда гривен (10 миллиардов долларов). Такие данные подает пресс-служба Министерства финансов Украины 22 апреля

2024-04-22T21:40

2024-04-22T21:40

2024-04-22T21:40

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Именно такую сумму в ноябре 2023-го Украина запросила у США из-за дефицита бюджета. В частности в марте Киев направил 173,1 миллиардов гривен на денежное довольствие для солдат и полицейских; приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания; медицинское обеспечение; другие виды затрат. Ранее сообщалось, что государственный бюджет Украины не располагает дополнительными 50 миллиардами гривен, которые предназначены для выплат солдатам ВСУ. Единственным возможным источником финансирования больших расходов может стать только повышение налогов.

https://ukraina.ru/20240422/1054652757.html

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новости, украина, министерство финансов, вооруженные силы украины, сша, киев, минфин, финансирование, всу, укрепления, оборонный бюджет, сво