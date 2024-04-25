Зеленский надеется, что Трамп не оставит Украину

Золотая акция Кеннеди. Исход выборов президента США уже не зависит ни от Трампа, ни от Байдена

Действующий президент США Джон Байден и его предшественник Дональд Трамп вновь борются за высший государственный пост. Однако есть человек, который способен разбить мечты о втором сроке и одного, и другого