Зеленский надеется, что Трамп не оставит Украину - 25.04.2024 Украина.ру
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Зеленский надеется, что Трамп не оставит Украину
Зеленский надеется, что Трамп не оставит Украину - 25.04.2024 Украина.ру
Зеленский надеется, что Трамп не оставит Украину
Украина продолжит сотрудничество с США, вне независимости от того, какими будут результаты выборов в конце 2024 года. Об этом 25 апреля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, выразив надежду, что лидирующий кандидат на пост хозяина Белого дома Дональд Трамп не будет против Украины
2024-04-25T19:02
2024-04-25T19:02
новости
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дональд трамп
владимир зеленский
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Кроме этого, Зеленский считает, что Трамп не всегда высказывался против киевского режима, напротив, бывший американский лидер ставил под сомнение только "некоторые аспекты". Президент Украины также добавил, что нового главу Белого дома изберут исключительно решением американцев, а Киев будет работать "с любым президентом, которого они выберут", потому как Америка "стратегический партнер и лидер в мире". Ранее "Украина.ру" рассказала как Зеленский пытается сблизиться с Трампом, который его ненавидит.
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новости, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша, киев, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Киев, СВО, военная помощь, военная техника

Зеленский надеется, что Трамп не оставит Украину

19:02 25.04.2024
 
© коллаж Украина.РуЗеленский Трамп
Зеленский Трамп
© коллаж Украина.Ру
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Украина продолжит сотрудничество с США, вне независимости от того, какими будут результаты выборов в конце 2024 года. Об этом 25 апреля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, выразив надежду, что лидирующий кандидат на пост хозяина Белого дома Дональд Трамп не будет против Украины
"Я надеюсь, что он (прим. ред. - Трамп) не будет против Украины. Я надеюсь на это... Конечно, есть разные взгляды на что-то, на какие-то детали. Но если у нас есть общие взгляды и общие ценности, то, конечно, мы можем работать", – сказал он в интервью Fox News.
Кроме этого, Зеленский считает, что Трамп не всегда высказывался против киевского режима, напротив, бывший американский лидер ставил под сомнение только "некоторые аспекты".
Президент Украины также добавил, что нового главу Белого дома изберут исключительно решением американцев, а Киев будет работать "с любым президентом, которого они выберут", потому как Америка "стратегический партнер и лидер в мире".
Ранее "Украина.ру" рассказала как Зеленский пытается сблизиться с Трампом, который его ненавидит.
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