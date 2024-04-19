https://ukraina.ru/20240419/1054611978.html

Лоббисты переобулись в воздухе. Как Зеленский пытается сблизиться с Трампом, который его ненавидит

Лоббисты переобулись в воздухе. Как Зеленский пытается сблизиться с Трампом, который его ненавидит - 19.04.2024 Украина.ру

Лоббисты переобулись в воздухе. Как Зеленский пытается сблизиться с Трампом, который его ненавидит

Последние восемь лет украинские политики тесно сотрудничают с Демократической партией США. Но сейчас, когда есть реальный риск проигрыша Джо Байдена на президентских выборах, Офис президента Украины начал спешно искать подход к предыдущему американскому лидеру Дональду Трампу, не испытывающего симпатии ни к Киеву, ни к Владимиру Зеленскому лично

2024-04-19T18:06

2024-04-19T18:06

2024-04-19T18:06

эксклюзив

украина

сша

дональд трамп

республиканская партия

лоббизм

владимир зеленский

джо байден

офис президента

politico

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Выборы президента США имеют большое значение не только для американских граждан, но и для киевских чиновников. От того, кто будет у власти за океаном, зависит, на какую помощь может рассчитывать Украина, которую самодостаточным государством назвать сложно. Однажды Банковая – а, точнее, администрация Петра Порошенко - поставила всё на одного кандидата, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, и потом была вынуждена работать с тем американским президентом, которого в ходе избирательной кампании обзывали, как только могли ─ Дональдом Трампом. И ничем хорошим это не кончилось.Сейчас Офис президента Украины пытается не только не повторить ошибку своих предшественников, но и подстелить соломку на случай возвращения к власти Трампа, который, как известно, держит зуб на нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.Откуда у Трампа такая неприязнь к УкраинеИздание Politico отмечает, что "у неприязненного отношения экс-президента США к Украине глубокие корни". Одной из первых историй, связавших Трампа с Украиной, напоминает издание, стало упоминание фамилии бывшего руководителя его избирательного штаба Пола Манафорта в чёрной бухгалтерии Партии регионов Виктора Януковича, обнаруженное в 2016 году. Сами расписки о получении денег датированы 2007–2012 годами.В апреле Конгресс решил продлить действие Закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA), которым регулируется контроль за деятельностью подозреваемых в шпионаже врагов США. На что Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "УБЕЙТЕ FISA. ЕГО НЕЗАКОННО ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПРОТИВ МЕНЯ И ПРОТИВ МНОГИХ ДРУГИХ"."Трамп имел в виду прослушивание телефонных разговоров Пола Манафорта, и вряд ли на Украине это не поняли. Упоминание Манафорта, пусть даже вскользь, лишь усилит опасения украинцев по поводу того, что Трамп затаил на них обиду. Есть все признаки того, что Украина до сих пор не даёт ему покоя", - пишет Politico.А телефонный разговор с Зеленским привёл к первому импичменту Трампа, которого обвиняли в давлении на украинского коллегу с целью принудить его к запуску расследования в отношении Джо Байдена (на тот момент кандидата в президенты США от Демократической партии), который шантажом заставил Порошенко уволить Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины за попытку допросить его сына Хантера по делу Burisma."Трамп ненавидит Украину. Он и его окружение считают, что Украина стала источником всех проблем Трампа", — сказал бизнесмен Лев Парнас, который сначала был доверенным лицом Рудольфа Джулиани (адвоката Трампа) в Киеве, а потом выступил против Трампа.Неприязнь Трампа к Украине, по его словам, объясняется ещё и его уверенностью в том, что не Россия, а Украина вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года."Всё началось, когда разразился „Рашагейт”. Люди в штабе сказали Трампу, что не русские, а украинцы вмешиваются в выборы", — заявил Парнас.Банковая ищет подходы к Трампу"В США приближаются президентские выборы, и киевское правительство изо всех сил старается держаться в стороне от американской политики. Зеленский пригласил Трампа приехать на Украину и своими глазами посмотреть, что Россия сделала с его страной. Закон о военной помощи на $60 млрд застрял в Конгрессе, и администрация Зеленского всячески обхаживает республиканцев, пытаясь убедить их, что поддержка Киева соответствует национальным интересам Вашингтона", - пишет Politico.В последнее время для лоббистской деятельности в США украинские структуры наняли ряд фирм и лиц, связанных с Республиканской партией, рассказали источники издания "Страна" в политических кругах Украины.11 марта портал O'Dwyer's, специализирующийся на PR-индустрии, сообщил, что зарегистрированная в Киеве НКО Kyiv Global Outreach наняла известную лоббистскую фирму DCI Group из Вашингтона, имеющую прочные связи с республиканцами, для работы со СМИ и связей с общественностью."Это происходит по мере того, как поддержка Республиканской партии для вооружения Украины в её борьбе против России ослабевает. Контракт DCI призывает помочь "перестроить и сохранить сильную общественную поддержку Украине" в её борьбе с российской агрессией, а также поддержать политику, которая укрепляет украинскую безопасность и условия для мира", - говорится в публикации.Договор стоимостью $3,6 млн действует с 26 февраля и до конца 2024 года. Украинское направление возглавляет управляющий партнёр DCI Джастин Петерсон, который работал над президентскими кампаниями Элизабет Доул, баллотировавшейся в 1999 году, и Джорджа Буша-младшего, который победил на тех выборах.Спустя месяц, 15 апреля, появилось сообщение, что Kyiv Global Outreach также сотрудничает с компанией Impact Management Group Терри Бенхэма, бывшего консультанта Национального комитета Республиканской партии и Ассоциации губернаторов-республиканцев. Бенхэм также был региональным директором президентской кампании юриста Фреда Томпсона в 2008 году. Этот контракт стоимостью $12 500 ежемесячно рассчитан на четыре месяца (действует с 15 марта) и нацелен на "обеспечение поддержки Украины со стороны США".Любопытно, что Kyiv Global Outreach, наладившая связи с такими авторитетными американскими структурами, основана меньше трёх месяцев назад - 23 января 2024 года. Занимается эта НКО аналитической, образовательной и правозащитной деятельностью, направленной на "сохранение демократических ценностей, обеспечение промышленного и экономического развития страны".По информации источников издания "Страна" в политических кругах Украины, за этой компанией стоят украинские власти, которые таким образом пытаются решить несколько задач, одна из которых – убедить республиканцев поддержать в Конгрессе инициативу, связанную с продолжением финансовой помощи, и переломить усиливающийся среди членов партии скептицизм в отношении Киева.Причём деятельность на этом направлении ведётся сразу по нескольким векторам. В частности, в конце марта стало известно, что бывший постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондленд, один из ключевых свидетелей в рамках процедуры импичмента Трампа, зарегистрировался в качестве иностранного агента Украины, чтобы добиваться её поддержки со стороны Вашингтона."Меня не нанимала Украина. Украина не платит мне. Деньги здесь не при чём. Я просто помогаю Украине отстаивать свои интересы перед людьми, которых я знаю в Конгрессе и других местах", - утверждает дипломат.Однако в документах Министерства юстиции США о регистрации указано, что Сондленд действует от лица правительства Украины.Не остаются в стороне от лоббистской деятельности и сами высокопоставленные украинские чиновники. 5 апреля в издании The Hill вышла колонка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака под названием "Украинские евангелисты нуждаются в поддержке США".Как поясняет американист Малек Дудаков, потенциальная аудитория этого послания - консервативная часть политиков из южных штатов США. По его словам, украинские лоббисты бросились переобуваться в воздухе: все два года конфликта они в основном ориентировались на демократов и команду Байдена. Но он со своими низкими рейтингами может проиграть президентские выборы, поэтому теперь лоббисты Киева спешно пытаются наладить хоть какие-то связи с республиканцами."Зеленский и Ермак знают, что они борются за свою жизнь не только с Россией, но и с республиканцами. Если Трамп проиграет, Украина получит все деньги и оружие, в которых нуждается, но если Трамп победит, всё будет очень плохо", - заявляет Лев Парнас.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, республиканская партия, лоббизм, владимир зеленский, джо байден, офис президента, politico, киев