https://ukraina.ru/20240425/1054725499.html
Литва по примеру Польши поможет Украине вернуть призывников
Литва по примеру Польши поможет Украине вернуть призывников - 25.04.2024 Украина.ру
Литва по примеру Польши поможет Украине вернуть призывников
Власти Литвы помогут вернуть на Украину покинувших страну мужчин призывного возраст. Об этом заявил Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, пишут журналисты Delfi
2024-04-25T15:35
2024-04-25T15:35
2024-04-25T15:35
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Касчюнас отметил, что "никто не будет их собирать и отвозить на Украину". При этом украинцев призывного возраста могут ограничить в социальных выплатах, разрешениях на работу – такие варианты предлагает ввести Польша, пояснил он.Литовский министр предложил подождать и посмотреть, что предпримет Польша.Он признал, что точное количество украинцев призывного возраста в Литве определить сложно.Министерство иностранных дел Украины потребовал от украинских заграничных дипломатических учреждений приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. В виде исключения оформляют только удостоверения личности для возвращения на Украину.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обошёлся с украинцами "по справедливости".Власти Польши заявили, что помогут Украине вернуть призывников на родину. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
https://ukraina.ru/20240424/1054696868.html
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новости, украина, польша, литва, дмитрий кулеба, минобороны, призывники, мобилизация
Новости, Украина, Польша, Литва, Дмитрий Кулеба, Минобороны, призывники, мобилизация
Литва по примеру Польши поможет Украине вернуть призывников
Власти Литвы помогут вернуть на Украину покинувших страну мужчин призывного возраст. Об этом заявил Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, пишут журналисты Delfi
"Направление правильное. […] В какие меры это преобразуется, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно", - заявил министр.
Касчюнас отметил, что "никто не будет их собирать и отвозить на Украину". При этом украинцев призывного возраста могут ограничить в социальных выплатах, разрешениях на работу – такие варианты предлагает ввести Польша, пояснил он.
Литовский министр предложил подождать и посмотреть, что предпримет Польша.
Он признал, что точное количество украинцев призывного возраста в Литве определить сложно.
Министерство иностранных дел Украины потребовал от украинских заграничных дипломатических учреждений приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. В виде исключения оформляют только удостоверения личности для возвращения на Украину.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил
, что обошёлся с украинцами "по справедливости".
Власти Польши заявили
, что помогут Украине вернуть призывников на родину. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.