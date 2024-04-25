Польша поможет Киеву вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны - 25.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240425/1054710134.html
Польша поможет Киеву вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны
Польша поможет Киеву вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны - 25.04.2024 Украина.ру
Польша поможет Киеву вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны
Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала спецоперации. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Рейтер
2024-04-25T07:12
2024-04-25T07:12
новости
украина
киев
польша
вооруженные силы украины
мужчины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_ddc522b3936d49b0c23554e49601a5c7.jpg
"Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине", - сказал министр.При этом Косиняк-Камыш не объяснил, как именно официальная Варшава может помочь Киеву, отметив, что "возможна любая помощь".В начале недели украинское госпредприятие "Документ" заявило о прекращении выдачи готовых документов в заграничных подразделениях по "техническим причинам".МИД Украины направил руководителям заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.Таким образом киевские власти хотят пополнить опустевшие ряды ВСУ.
https://ukraina.ru/20240423/1054668999.html
украина
киев
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_e54c2fc4d83a44cb31ef4c060ec33ee1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, польша, вооруженные силы украины, мужчины
Новости, Украина, Киев, Польша, Вооруженные силы Украины, мужчины

Польша поможет Киеву вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны

07:12 25.04.2024
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала спецоперации. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Рейтер
"Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине", - сказал министр.
При этом Косиняк-Камыш не объяснил, как именно официальная Варшава может помочь Киеву, отметив, что "возможна любая помощь".
В начале недели украинское госпредприятие "Документ" заявило о прекращении выдачи готовых документов в заграничных подразделениях по "техническим причинам".
МИД Украины направил руководителям заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.
Таким образом киевские власти хотят пополнить опустевшие ряды ВСУ.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 13:32
Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистамиМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 апреля в соцсети Х подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам
 
НовостиУкраинаКиевПольшаВооруженные силы Украинымужчины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:25Зеленский не уверен, что все будут счастливы от исхода конфликта
08:05Главное за ночь 25 апреля
08:03Николай Трублаини: украинский Жюль Верн, погибший на войне
07:50"Угроза усиливается": посол Антонов отреагировал на поставки Киеву ракет ATACMS
07:28Французский экс-разведчик рассказал, сколько наемников воевали в ВСУ с начала СВО
07:12Польша поможет Киеву вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны
06:55Украинские фейки и репрессии за них. Как оградить российское общество от одного и не ошибиться со вторым
06:41Плюс 15 тысяч охранников концлагеря. Зачем Киев увеличивает численность погранвойск
06:31Как украинцы пытаются спастись от вездесущей Родины. Эксперты о дальнейших перспективах конфликта
06:29Чей Кант? За авторитетом немецкого философа Шольц пытался скрыть позорную роль Германии на Украине
06:15Герой СВО Сергей Григоров: ВСУ пытаются заманить Россию в пустыню, где она не выживет без больших колес
06:10Владимир Видеманн: Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после ковида
06:01Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины
05:51Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль
05:48Дмитрий Выдрин: Пока Грузия выбирает между трусами и усами, ЕС продает "мертвые души" Украины
05:38Борьба за доверие. Как помогали Москве на этой неделе дружественные страны
05:10Рискованный прорыв: эксперт о том, как ВС РФ взяли Очеретино и вышли во фланг Бердычей и Семеновки
05:00"Обрушение фронта уже налицо": политолог рассказал, почему ВСУшники не выдерживают и бегут из окопов
04:50Эксперт раскрыл, как сдача Харькова и Запорожья "похоронит" Байдена и его претензии на кресло президента
04:40С такими деньгами фронт не удержат: политолог рассказал, почему США посадили Украину "на сухой паек"
Лента новостейМолния