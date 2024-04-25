https://ukraina.ru/20240425/1054710134.html

Польша поможет Киеву вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны

Польша поможет Киеву вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны - 25.04.2024 Украина.ру

Польша поможет Киеву вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны

Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала спецоперации. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Рейтер

2024-04-25T07:12

2024-04-25T07:12

2024-04-25T07:12

новости

украина

киев

польша

вооруженные силы украины

мужчины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102614/39/1026143946_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_ddc522b3936d49b0c23554e49601a5c7.jpg

"Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине", - сказал министр.При этом Косиняк-Камыш не объяснил, как именно официальная Варшава может помочь Киеву, отметив, что "возможна любая помощь".В начале недели украинское госпредприятие "Документ" заявило о прекращении выдачи готовых документов в заграничных подразделениях по "техническим причинам".МИД Украины направил руководителям заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.Таким образом киевские власти хотят пополнить опустевшие ряды ВСУ.

https://ukraina.ru/20240423/1054668999.html

украина

киев

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, польша, вооруженные силы украины, мужчины