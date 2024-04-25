https://ukraina.ru/20240425/1054713410.html

Зеленский формирует батальоны смертников, чтобы выслужиться перед США — Захарова

Зеленский формирует батальоны смертников, чтобы выслужиться перед США — Захарова - 25.04.2024 Украина.ру

Зеленский формирует батальоны смертников, чтобы выслужиться перед США — Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова 25 апреля раскритиковала принятие на Украине скандального закона об ужесточении мобилизации и помощь США Киеву

2024-04-25T11:42

2024-04-25T11:42

2024-04-25T11:42

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"Получается, что [президент Украины Владимир] Зеленский добрался буквально до каждого гражданина своей страны для того, чтобы сформировать очередные батальоны смертников и за это потом получить награду от Соединенных Штатов Америки", - возмутилась Захарова.По ее словам, киевский режим получает не меньше поддержки от США, чем получал в свое время Афганистан, ситуация развивается по тому же сценарию, и итог "киевскорежимной кампании" предугадать несложно.Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. Он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике

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владимир зеленский, мария захарова, новости, сша, украина, киев, джо байден, мид рф