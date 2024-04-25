Зеленский формирует батальоны смертников, чтобы выслужиться перед США — Захарова - 25.04.2024 Украина.ру
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Зеленский формирует батальоны смертников, чтобы выслужиться перед США — Захарова
Зеленский формирует батальоны смертников, чтобы выслужиться перед США — Захарова - 25.04.2024 Украина.ру
Зеленский формирует батальоны смертников, чтобы выслужиться перед США — Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова 25 апреля раскритиковала принятие на Украине скандального закона об ужесточении мобилизации и помощь США Киеву
2024-04-25T11:42
2024-04-25T11:42
владимир зеленский
мария захарова
новости
сша
украина
киев
джо байден
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"Получается, что [президент Украины Владимир] Зеленский добрался буквально до каждого гражданина своей страны для того, чтобы сформировать очередные батальоны смертников и за это потом получить награду от Соединенных Штатов Америки", - возмутилась Захарова.По ее словам, киевский режим получает не меньше поддержки от США, чем получал в свое время Афганистан, ситуация развивается по тому же сценарию, и итог "киевскорежимной кампании" предугадать несложно.Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. Он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике
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владимир зеленский, мария захарова, новости, сша, украина, киев, джо байден, мид рф
Владимир Зеленский, Мария Захарова, Новости, США, Украина, Киев, Джо Байден, МИД РФ

Зеленский формирует батальоны смертников, чтобы выслужиться перед США — Захарова

11:42 25.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова 25 апреля раскритиковала принятие на Украине скандального закона об ужесточении мобилизации и помощь США Киеву
"Получается, что [президент Украины Владимир] Зеленский добрался буквально до каждого гражданина своей страны для того, чтобы сформировать очередные батальоны смертников и за это потом получить награду от Соединенных Штатов Америки", - возмутилась Захарова.
По ее словам, киевский режим получает не меньше поддержки от США, чем получал в свое время Афганистан, ситуация развивается по тому же сценарию, и итог "киевскорежимной кампании" предугадать несложно.
Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. Он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике
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08:25
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Заголовок открываемого материала
11:42Зеленский формирует батальоны смертников, чтобы выслужиться перед США — Захарова
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