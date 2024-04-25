"К войне они не готовы": эксперт раскрыл, как Запад хочет сохранить украинскую занозу в подбрюшье России - 25.04.2024 Украина.ру
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"К войне они не готовы": эксперт раскрыл, как Запад хочет сохранить украинскую занозу в подбрюшье России
"К войне они не готовы": эксперт раскрыл, как Запад хочет сохранить украинскую занозу в подбрюшье России - 25.04.2024 Украина.ру
"К войне они не готовы": эксперт раскрыл, как Запад хочет сохранить украинскую занозу в подбрюшье России
На Западе не готовятся к большой войне. Но там хотят сохранить противостояние "на минималках", чтобы сохранить украинскую занозу в подбрюшье России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-04-25T03:30
2024-04-25T03:30
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Если не закончить украинский кризис переговорами, то он станет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации, этого никто не хочет. Даже убежденные "ястребы" не хотят долго воевать в Европе, рассказал политолог.Но для этого России надо устроить все таким образом, чтобы не дать Западу перевооружить остатки Украины и сохранить ее в качестве плацдарма. Это дилемма, которую российское руководство продолжает решать умеренными силами при феноменальном подъеме в экономике, добавил он.Но через год-два этот интенсив закончится. И России придется переходить к мобилизационным сценариям по каждому из этих направлений. Это будет уже совсем другая страна и руководство этого не хочет, отметил эксперт.Но Запад этого тоже не хочет. Об этом свидетельствует новый пакет помощи Украине. К большой войне они не готовятся. Они хотят сохранить противостояние "на минималках", чтобы сохранить "украинскую занозу в подбрюшье России", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, переговоры, сво, европа, война, экономика, мобилизация, ресурсы
Новости, Украина, Россия, переговоры, СВО, Европа, война, экономика, мобилизация, ресурсы

"К войне они не готовы": эксперт раскрыл, как Запад хочет сохранить украинскую занозу в подбрюшье России

03:30 25.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
На Западе не готовятся к большой войне. Но там хотят сохранить противостояние "на минималках", чтобы сохранить украинскую занозу в подбрюшье России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Если не закончить украинский кризис переговорами, то он станет прологом к новой долгой и кровавой конфронтации, этого никто не хочет. Даже убежденные "ястребы" не хотят долго воевать в Европе, рассказал политолог.
Но для этого России надо устроить все таким образом, чтобы не дать Западу перевооружить остатки Украины и сохранить ее в качестве плацдарма. Это дилемма, которую российское руководство продолжает решать умеренными силами при феноменальном подъеме в экономике, добавил он.

"Другое дело, что наши опасения по поводу дальнейшего развития кампании обоснованы. Количество наших военных, человеческих и экономических ресурсов не бесконечное. Пока у нас есть определенный интенсив по этим направлениям", - подчеркнул Скоробогатый.

Но через год-два этот интенсив закончится. И России придется переходить к мобилизационным сценариям по каждому из этих направлений. Это будет уже совсем другая страна и руководство этого не хочет, отметил эксперт.
Но Запад этого тоже не хочет. Об этом свидетельствует новый пакет помощи Украине. К большой войне они не готовятся. Они хотят сохранить противостояние "на минималках", чтобы сохранить "украинскую занозу в подбрюшье России", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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Никита Мендкович: Британия и США атакуют Россию в Средней Азии ради Украины, но несут большие потериГлавная цель Запада, в том числе Великобритании и США, в Центральной Азии — создание нового антироссийского фронта. А еще лучше очага нестабильности, для стабилизации которого России придется тратить ресурсы, и это задержит освобождение Украины
 
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