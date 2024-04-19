Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS - 19.04.2024 Украина.ру
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Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS
Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS - 19.04.2024 Украина.ру
Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS
Над Белгородской областью в ночь на 19 апреля сбили 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, а также три ракеты ATACMS над акваторией Черного моря. Об этом сообщили утром 19 апреля в Минобороны России.
2024-04-19T09:53
2024-04-19T09:53
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"Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР (оперативно-тактических ракет. - Ред.) "Атакмс" над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении МО РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале, что системой противовоздушной обороны сбито 25 воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в 3 частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады. А в Белгородском районе в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль. ⠀
https://ukraina.ru/20240419/1054597240.html
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, россия, черное море, вооруженные силы украины, белгород, всу, atacms, ракеты, ракетный удар
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины, Белгород, ВСУ, ATACMS, ракеты, ракетный удар

Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS

09:53 19.04.2024
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
Над Белгородской областью в ночь на 19 апреля сбили 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, а также три ракеты ATACMS над акваторией Черного моря. Об этом сообщили утром 19 апреля в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР (оперативно-тактических ракет. - Ред.) "Атакмс" над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении МО РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале, что системой противовоздушной обороны сбито 25 воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал.
В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в 3 частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады. А в Белгородском районе в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль. ⠀
Михаил Макарук - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
09:51
Атака на Белгород, отрезать голову уклонисту. Главное на Украине на утро 19 апреляНад Белгородской областью и над Чёрным морем сбили выпущенные Украиной ракеты и снаряды РСЗО. Сержант ССО ВСУ призвал отрезать головы и перерезать горло тем, кто пропагандирует уклонение от мобилизации
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияЧерное мореВооруженные силы УкраиныБелгородВСУATACMSракетыракетный удар
 
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10:06Кто оплачивает ВСУ и прогнозы финансистов. О чем говорит встреча министра финансов Украины с МВФ
09:53Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS
09:51Атака на Белгород, отрезать голову уклонисту. Главное на Украине на утро 19 апреля
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