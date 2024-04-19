https://ukraina.ru/20240419/1054597587.html

Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS

Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS - 19.04.2024 Украина.ру

Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS

Над Белгородской областью в ночь на 19 апреля сбили 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, а также три ракеты ATACMS над акваторией Черного моря. Об этом сообщили утром 19 апреля в Минобороны России.

2024-04-19T09:53

2024-04-19T09:53

2024-04-19T09:53

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"Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР (оперативно-тактических ракет. - Ред.) "Атакмс" над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении МО РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале, что системой противовоздушной обороны сбито 25 воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в 3 частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады. А в Белгородском районе в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль. ⠀

https://ukraina.ru/20240419/1054597240.html

белгородская область

россия

черное море

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, россия, черное море, вооруженные силы украины, белгород, всу, atacms, ракеты, ракетный удар