https://ukraina.ru/20240419/1054597587.html
Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS
Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS - 19.04.2024 Украина.ру
Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS
Над Белгородской областью в ночь на 19 апреля сбили 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, а также три ракеты ATACMS над акваторией Черного моря. Об этом сообщили утром 19 апреля в Минобороны России.
2024-04-19T09:53
2024-04-19T09:53
2024-04-19T09:53
новости
белгородская область
вячеслав гладков
россия
черное море
вооруженные силы украины
белгород
всу
atacms
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:441:800:891_1920x0_80_0_0_673f3a4c0ae15c3f8ac218778f5ba05f.jpg
"Дежурными средствами ПВО двадцать пять снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три ОТР (оперативно-тактических ракет. - Ред.) "Атакмс" над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении МО РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале, что системой противовоздушной обороны сбито 25 воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в 3 частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады. А в Белгородском районе в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль. ⠀
https://ukraina.ru/20240419/1054597240.html
белгородская область
россия
черное море
белгород
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:429:801:1029_1920x0_80_0_0_ed2d4637a233fd9629702e4527b64238.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, вячеслав гладков, россия, черное море, вооруженные силы украины, белгород, всу, atacms, ракеты, ракетный удар
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины, Белгород, ВСУ, ATACMS, ракеты, ракетный удар
Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS
Над Белгородской областью в ночь на 19 апреля сбили 25 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, а также три ракеты ATACMS над акваторией Черного моря. Об этом сообщили утром 19 апреля в Минобороны России.